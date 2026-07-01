Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA anunciam sanções contra pessoas e empresas por ligação com PCC

Medidas foram anunciadas nesta quarta-feira

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 1 de julho de 2026 às 12h10.

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 1, que aplicou sanções contra empresas e pessoas por ligação com tráfico de drogas e facções como o PCC.

A lista inclui Victor Henrique de Oliveira Shimada, de Santos, SP, por ligação com o PCC, e Stella Nunes Henrique de Oliveira por ter ligação com Victor. Empresas que tiveram negócios com ele também foram alvo de sanções.

As seguintes empresas também foram sancionadas:

- PIXWAVE SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
- VICTORY TRADING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COBRANCAS E TECNOLOGIA LTDA
- WAVE CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA
- AVENIDAS FLUTUANTES UNIPESSOAL LDA (baseada em Portugal)

Mais informações em instantes.

 

Acompanhe tudo sobre:PCCEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Trump afirma que diálogo indireto entre EUA e Irã avança no Catar

Israel não deixará zonas de segurança no Oriente Médio, diz ministro

Ucrânia volta a atacar base aérea russa na Crimeia ocupada

Acordo comercial entre UE e EUA entra em vigor nesta quarta; veja o que muda

Mais na Exame

EXAME Agro

São Paulo aposta em Campinas e Sorocaba na nova Rota da Cerveja

ESG

Recife será piloto de projeto global de reciclagem que pode destravar R$ 300 milhões

Inteligência Artificial

Como usar inteligência artificial para transformar dados em decisões mais rápidas

Casual

Os 25 novos restaurantes do ranking dos melhores do Brasil da Casual EXAME