EUA anunciam sanções contra pessoas e empresas por ligação com PCC

Repórter de internacional e economia
Publicado em 1 de julho de 2026 às 12h10.
O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 1, que aplicou sanções contra empresas e pessoas por ligação com tráfico de drogas e facções como o PCC.
A lista inclui Victor Henrique de Oliveira Shimada, de Santos, SP, por ligação com o PCC, e Stella Nunes Henrique de Oliveira por ter ligação com Victor. Empresas que tiveram negócios com ele também foram alvo de sanções.
As seguintes empresas também foram sancionadas:
- PIXWAVE SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
- VICTORY TRADING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COBRANCAS E TECNOLOGIA LTDA
- WAVE CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA
- AVENIDAS FLUTUANTES UNIPESSOAL LDA (baseada em Portugal)
Mais informações em instantes.