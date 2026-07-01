EUA anunciam sanções contra pessoas e empresas por ligação com PCC

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 1, que aplicou sanções contra empresas e pessoas por ligação com tráfico de drogas e facções como o PCC.

A lista inclui Victor Henrique de Oliveira Shimada, de Santos, SP, por ligação com o PCC, e Stella Nunes Henrique de Oliveira por ter ligação com Victor. Empresas que tiveram negócios com ele também foram alvo de sanções.

As seguintes empresas também foram sancionadas:

- PIXWAVE SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

- VICTORY TRADING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COBRANCAS E TECNOLOGIA LTDA

- WAVE CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA

- AVENIDAS FLUTUANTES UNIPESSOAL LDA (baseada em Portugal)

Mais informações em instantes.