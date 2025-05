10 curiosidades sobre o Conclave

O Conclave é o processo que elege o Papa da Igreja Católica, um dos eventos mais sigilosos e imponentes do Vaticano. Durante o evento, cardeais se reúnem para escolher o líder espiritual da maior instituição religiosa do mundo. Abaixo, listamos 10 curiosidades que cercam essa tradição milenar.

A eleição secreta

O Conclave é um processo de eleição secreta, onde os cardeais não podem se comunicar com o exterior durante os dias de votação. O sigilo é garantido pela chamada “lex secreta”. A idade limite dos eleitores

Aos 80 anos, os cardeais perdem o direito de participar da eleição papal. Esse limite foi estabelecido por Paulo VI em 1970, visando garantir maior vitalidade ao processo. O fumo como sinal

Após cada votação, o resultado é comunicado ao público por meio de fumaça saindo da chaminé da Capela Sistina. Fumaça branca indica a eleição de um novo Papa, enquanto fumaça preta significa que a eleição foi inconclusiva. O número de cardeais no conclave

O número de cardeais que participam do conclave varia. Tradicionalmente, o número é de 120, estabelecido por João Paulo II, que também determinou que os cardeais devem ser escolhidos de diferentes partes do mundo. Este Conclave, que irá escolher o sucessor de Francisco, 133 cardeais vão participar da votação. A Capela Sistina

O Conclave é realizado na Capela Sistina, famosa pelas obras de Michelangelo. O local é cuidadosamente preparado para a cerimônia, e sua escolha tem um simbolismo profundo, ligado à tradição e história da Igreja Católica. Processo de votação

A votação é feita por cédulas de papel, e os cardeais escrevem o nome do candidato que preferem. Caso nenhum candidato obtenha uma maioria qualificada, novas rodadas de votação são realizadas até que um Papa seja eleito. São necessários pelo menos 2/3 (dois terços) dos votos para eleger o Papa. No caso específico do Conclave que começará na quarta-feira, 7 de maio, serão necessários 89 votos para eleger o Papa, sendo que o número de cardeais eleitores é 133. O Papa eleito deve aceitar

Caso um cardeal seja escolhido, ele deve aceitar o cargo de Papa. Caso contrário, o conclave deve recomeçar. É uma tradição que o eleito escolha um nome papal, com o mais comum sendo uma escolha ligada a figuras históricas ou a um ideal particular. O Papa emérito

Quando um Papa renuncia, como fez Bento XVI em 2013, ele pode optar por viver no Vaticano, mas com um status diferente. O cargo de Papa emérito não interfere na escolha de um novo Papa, e o conclave segue normalmente. Duração do Conclave

Não há um limite específico para a duração do Conclave, mas a eleição deve ser concluída em um prazo razoável. O mais longo conclave da história, realizado entre 1268 e 1271, durou três anos, devido a divisões internas entre os cardeais. O papel do Papa na Igreja Católica

O Papa eleito assume um papel de liderança mundial, sendo responsável não apenas pelo 1,3 bilhão de católicos ao redor do mundo, mas também por ser um ator político e diplomático, envolvido em questões globais como paz, justiça e direitos humanos.

O que é o conclave

Conclave é o nome dado à reunião fechada dos cardeais da Igreja Católica com a finalidade de eleger um novo papa. A palavra vem do latim cum clave, que significa "com chave", ou seja, um encontro realizado sob sigilo absoluto e com os participantes literalmente trancados até que a eleição seja concluída.

Como funciona o Conclave

Quem participa : todos os cardeais com menos de 80 anos têm o direito de voto. Atualmente, são cerca de 120 cardeais eleitores.

Local : o conclave acontece na Capela Sistina , no Vaticano, em um ambiente cuidadosamente controlado para garantir privacidade e segurança.

Regra da maioria : para que um cardeal seja eleito papa, ele precisa obter dois terços dos votos dos presentes.

Sigilo e isolamento : durante o conclave, os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta e são proibidos de manter qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Dispositivos eletrônicos, como celulares, são vetados.

Fumaça branca ou preta : após cada rodada de votação, as cédulas são queimadas. A cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina indica o resultado: Fumaça preta : nenhum papa foi eleito. Fumaça branca : um novo papa foi escolhido.

Habemus Papam: após a eleição, o cardeal protodiácono (hoje Dominique Mamberti) aparece na sacada da Basílica de São Pedro para anunciar ao mundo, em latim: “Habemus Papam” (“Temos um papa”), seguido do nome do novo pontífice.

O que significa a palavra Conclave

A palavra Conclave vem do latim cum clave, que significa literalmente "com chave". Ela era usada para descrever um local fechado à chave, em que ninguém podia entrar ou sair — o que remete diretamente à prática da Igreja Católica de isolar os cardeais eleitores durante o processo de escolha de um novo papa.

Significado atual

Hoje, "conclave" é usado principalmente em dois sentidos: