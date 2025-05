'Habemus Papam': de onde veio a expressão anunciada quando um novo papa é escolhido?

Após o fim de um conclave, em um dos momentos mais aguardados e emocionantes, o cardeal protodiácono se aproxima da sacada da Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro, e proclama com voz firme: “Habemus Papam”. Essa frase histórica marca o anúncio oficial da eleição do novo líder da Igreja Católica, um dos eventos mais importantes para os católicos ao redor do mundo.

Mas de onde vem essa tradição?

A expressão “Habemus Papam” está em latim e significa "temos um papa". Precisa ser dita pelo cardeal protodiácono — o mais antigo da ordem dos diáconos —, que tem como principal responsabilidade durante o conclave a tarefa de fazer o anúncio oficial do novo papa.

Qual a origem do "Habemus Papam"?

Não há um consenso absoluto sobre a origem exata da expressão “Habemus Papam”, mas muitos historiadores apontam que a frase se popularizou após o Cisma do Ocidente.

Esse período de crise religiosa da Igreja Católica, entre 1378 e 1417, foi marcado por disputas políticas e pela existência de múltiplos papas simultâneos. A solução para esse impasse aconteceu com a eleição de Martinho V, em 1417, um papa único escolhido de forma universal, o que pôs fim ao Cisma.

De acordo com o historiador Gerson Leite de Moraes, ouvido pela CNN, a tradição do "Habemus Papam" teria surgido nesse contexto como um meio de anunciar que, finalmente, havia apenas um papa, representando a unidade da Igreja novamente.

"Foi quando teria acontecido o famoso anúncio, ‘temos um papa, temos o papa’, uma forma de declarar que este era o verdadeiro papa", explica Moraes, que também é professor de teologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, à CNN.

Simbolismo religioso

A expressão “Habemus Papam” tem um simbolismo profundo dentro da tradição cristã. O teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes observa que essa frase tem um paralelo com uma passagem do Evangelho de Lucas, na qual um anjo anuncia a boa nova do nascimento de Jesus com as palavras: "Não temais, eis que vos anuncio uma boa-nova que será alegria para todo o povo".

O cardeal protodiácono, ao anunciar o novo papa, transmite uma mensagem de grande alegria e renovação para a Igreja, em um contexto de fé e esperança.

A frase completa, em latim, é "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam", que traduzido significa: "Eu vos anuncio uma grande alegria: temos um papa". A ideia por trás do anúncio não é apenas informar, mas também compartilhar a alegria do povo católico e dos fiéis do mundo todo com a chegada de um novo líder espiritual.

O anúncio de “Habemus Papam” tornou-se, ao longo dos séculos, uma das mais aguardadas tradições da Igreja Católica, especialmente durante os conclaves modernos. Com os avanços da comunicação, milhões de pessoas ao redor do mundo assistem a esse momento histórico, aguardando a fumaça branca que indica a eleição e o pronunciamento de um novo papa.

