Qual é o segredo por trás da fumaça do Vaticano na escolha do Papa

Durante o Conclave no Vaticano, todos os olhos se voltam para a chaminé da Capela Sistina.

É dali que sai a fumaça que informa, em tempo real, se os cardeais chegaram a um nome para liderar a Igreja Católica. O sistema visual de comunicação, enraizado na tradição, continua sendo o principal meio de anúncio durante o processo mais secreto da Igreja.

O conclave, que reúne cardeais do mundo todo, acontece em absoluto sigilo.

Após cada rodada de votação, as cédulas são incineradas. Se nenhum candidato alcançar os dois terços dos votos, uma fumaça preta é liberada — sinal de que o processo continua. Já quando há um eleito, a fumaça que sobe é branca, anunciando que um novo papa foi escolhido.

Foto distribuída em 3 de maio de 2025 pelo Vaticano Media mostra a preparação da Capela Sistina e a instalação da chaminé antes do início do conclave (Vatican Media/AFP)

Os bastidores químicos da fumaça

O mecanismo que produz a fumaça é rigorosamente controlado. Atualmente, a cor é determinada por compostos químicos inseridos em cartuchos pirotécnicos.

Composição química e tecnologia envolvida

Para gerar a fumaça branca, usa-se lactose. Já a fumaça preta é obtida com naftaleno, uma substância que intensifica a cor escura da emissão. Esses compostos são ativados por granadas de fumaça com duração de até dois minutos, garantindo visibilidade para a multidão reunida na Praça de São Pedro e para as transmissões ao redor do mundo.

Essa prática substituiu métodos mais antigos, como o uso de palha molhada para criar fumaça branca — um recurso que nem sempre gerava uma coloração clara o suficiente para ser interpretada com precisão.

Fumaça com significado

Além de seu papel comunicativo, a fumaça representa um símbolo poderoso da tradição católica. A fumaça preta diz ao mundo: “ainda não”; a branca, por sua vez, é o prelúdio do momento mais aguardado: o anúncio do “Habemus Papam”, quando o novo papa aparece na varanda da Basílica de São Pedro para ser apresentado oficialmente aos fiéis.

