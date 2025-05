Onde o novo papa é escolhido? Veja a Capela Sistina por dentro

A Capela Sistina, localizada no Palácio Apostólico do Vaticano, é onde ocorre o conclave — o processo de escolha de um novo papa. Construída entre 1473 e 1481, ela ficou mundialmente conhecida pelas pinturas de Michelangelo, como o teto com cenas do Gênesis e o afresco do Juízo Final.

Como funciona o conclave

Durante o conclave, os cardeais eleitores são trancados na Capela Sistina até que escolham o novo pontífice. O isolamento é total: nenhum contato com o mundo externo é permitido. A cada votação sem resultado, uma fumaça preta sobe da chaminé; quando um papa é escolhido, a fumaça branca indica a decisão.

Capela Sistina já se prepara para o conclave, inclusive com a estrutura ligada à chaminé (Vatican Media / AFP)

Arquitetura e arte renascentista

Há vários temas que foram pintados com afrescos por Michelangelo no teto da Capela Sistina.

Step into one of humanity’s greatest artistic and spiritual masterpieces — the Sistine Chapel in Vatican City. https://t.co/fxoFrw38Ix pic.twitter.com/WWvSqopKX8 — Muse (@xmuse_) April 30, 2025

A capela tem 40 metros de comprimento por 13 metros de largura e é protegida por segurança máxima durante o conclave. Seu interior abriga obras de artistas renascentistas como Botticelli, Perugino, Ghirlandaio e Michelangelo. O teto pintado levou quatro anos para ser finalizado, entre 1508 e 1512. Os afrescos retratam mais de 300 cenas bíblicas, sendo as mais famosas as que retratam episódios do Livro do Gênesis.

Por que a Capela Sistina é usada

A escolha da Capela Sistina como sede do conclave é simbólica. Ali ocorrem cerimônias papais desde o século XV. O ambiente fechado “com chave” é referência direta ao significado da palavra conclave em latim.

Detalhe da Capela Sistina (Wikimedia Commons)

O que acontece após a escolha

Assim que um papa é eleito, o cardeal protodiácono anuncia o tradicional “Habemus Papam” da sacada da Basílica de São Pedro. O novo pontífice, então, aparece para dar sua primeira bênção ao público reunido na Praça de São Pedro.

Other images from inside the Sistine Chapel. #Conclave pic.twitter.com/aeW654ydOd — Vatican Report (@VaticanReportIt) May 4, 2025

O público pode visitar?

Sim, fora do período de conclave, a Capela Sistina é aberta a visitantes como parte do circuito dos Museus Vaticanos. É proibido fotografar ou filmar o interior, mas milhões de turistas visitam o local todos os anos para ver de perto a obra-prima de Michelangelo.

O que é o conclave

Conclave é o nome dado à reunião fechada dos cardeais da Igreja Católica com a finalidade de eleger um novo papa. A palavra vem do latim cum clave, que significa "com chave", ou seja, um encontro realizado sob sigilo absoluto e com os participantes literalmente trancados até que a eleição seja concluída.

Quem participa : todos os cardeais com menos de 80 anos têm o direito de voto. Atualmente, são cerca de 120 cardeais eleitores.

Local : o conclave acontece na Capela Sistina , no Vaticano, em um ambiente cuidadosamente controlado para garantir privacidade e segurança.

Regra da maioria : para que um cardeal seja eleito papa, ele precisa obter dois terços dos votos dos presentes.

Sigilo e isolamento : durante o conclave, os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta e são proibidos de manter qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Dispositivos eletrônicos, como celulares, são vetados.

Fumaça branca ou preta : após cada rodada de votação, as cédulas são queimadas. A cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina indica o resultado: Fumaça preta : nenhum papa foi eleito. Fumaça branca : um novo papa foi escolhido.

Habemus Papam: após a eleição, o cardeal protodiácono (hoje Dominique Mamberti) aparece na sacada da Basílica de São Pedro para anunciar ao mundo, em latim: “Habemus Papam” (“Temos um papa”), seguido do nome do novo pontífice.

O que significa a palavra conclave

A palavra conclave vem do latim cum clave, que significa literalmente "com chave". Ela era usada para descrever um local fechado à chave, em que ninguém podia entrar ou sair — o que remete diretamente à prática da Igreja Católica de isolar os cardeais eleitores durante o processo de escolha de um novo papa.

Significado atual

Hoje, "conclave" é usado principalmente em dois sentidos: