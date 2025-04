A 'praia' do Centro-Oeste é em Santa Catarina: agro financia efeverscência imobiliária em Itapema

Na cola de Balneário Camboriú, Itapema é a segunda cidade no ranking nacional de valorização imobiliária, onde o preço médio do metro quadrado é de R$ 13,5 mil, de acordo com o FipeZAP. O município do litoral catarinense apresentou ainda um VGV (Valor Geral de Vendas) superior a R$ 1,2 bilhão, segundo informações do aplicativo DWV.

Não por acaso a cidade foi a escolhida para hospedar o Edify One, empreendimento de luxo com unidades que chegam a R$ 49 milhões, VGV de R$ 600 milhões.

No empreendimento, 70% dos investidores têm origem no agronegócio — talvez no maior exemplo do movimento que financiando a eferverscência imobiliária da cidade.

“O produtor rural, especialmente aquele que construiu seu patrimônio com visão estratégica, vê os imóveis como instrumentos de preservação e expansão de capital. Ao contrário de aplicações financeiras expostas à volatilidade do mercado, o imóvel de alto padrão entrega segurança jurídica, proteção contra inflação e liquidez — principalmente em regiões com alta demanda, como o litoral norte de Santa Catarina", afirma Luiz Feitosa, um dos sócios do Edify One.

Outro importante fator apontado para o interesse crescente em imóveis em Itapema é que ela oferece um estilo de vida — e crenças — que atrai cada vez mais o público agro.

O 'prédio do pai do Neymar'

O Edify One tem entre seus sócios a NR Sports, empresa que administra a carreira de Neymar e atua na gestão da imagem, contratos e novos negócios do jogador de futebol.

O empreendimento está sendo construído na área mais nobre de Itapema, na esquina da Avenida Beira-Mar com a Rua 307. O projeto terá 60 apartamentos, com metragens entre 264 metros quadrados a um triplex com quase mil metros quadrados.

Com 41 pavimentos e 32 mil metros quadrados de área construída, são 2,7 mil metros quadrados de área de lazer, distribuídos em dois andares, com piscina de transbordo, spa, wine room, pub, salão de jogos, sauna, lounges ao ar livre e academia de frente para o mar.

A garagem foi projetada para carros esportivos, com vagas preparadas para carregamento de veículos elétricos, e o sistema de segurança será operado com monitoramento por inteligência artificial. A previsão de entrega é para dezembro de 2028.