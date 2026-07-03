Virginia Fonseca aposta em inteligência artificial para ampliar interação com seguidores

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o lançamento de uma inteligência artificial desenvolvida para conversar com seus seguidores por meio de assinatura mensal. A ferramenta, criada na plataforma Versio, foi treinada para reproduzir seu estilo de comunicação e permanece disponível durante todo o dia para responder mensagens. Os planos variam entre R$ 29,90 e R$ 89,90 por mês.

Como funciona a inteligência artificial de Virginia Fonseca

Segundo a influenciadora, a proposta surgiu porque ela recebe milhares de mensagens diariamente e não consegue responder a todos os seguidores. A solução foi criar uma versão digital capaz de simular seu jeito de escrever, conversar e interagir nas redes sociais.

Na demonstração publicada por Virginia, a IA respondeu a uma pergunta sobre sugestões de roupa para um jantar. Após ler a resposta, a influenciadora afirmou que escreveria praticamente a mesma mensagem.

O que os assinantes podem fazer com a ferramenta

A inteligência artificial funciona como um chatbot, semelhante a outros assistentes de IA disponíveis atualmente. Os usuários podem fazer perguntas, pedir sugestões sobre temas como moda, beleza e rotina ou simplesmente conversar com a versão digital da influenciadora. Conforme o plano contratado, há diferenças no limite de uso e em recursos adicionais.

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O que está por trás desse tipo de inteligência artificial

Esse tipo de solução utiliza modelos de linguagem treinados para reproduzir padrões de comunicação. Em vez de responder exatamente como uma pessoa faria em tempo real, o sistema gera respostas com base em exemplos fornecidos durante o treinamento.

Na própria plataforma, há um aviso de que as respostas podem conter imprecisões e nem sempre representam exatamente o pensamento da personalidade retratada.

O avanço das IAs com personalidade digital

O lançamento acompanha uma tendência de plataformas que criam versões digitais de especialistas, influenciadores e outras personalidades. O objetivo é ampliar o atendimento ao público sem depender da presença constante da pessoa.

Na Versio, além de Virginia, outras figuras públicas também disponibilizam assistentes treinados para responder dúvidas e conversar com assinantes.

O que o lançamento representa para usuários e criadores de conteúdo

A iniciativa mostra como a inteligência artificial vem sendo utilizada para criar novas formas de interação entre criadores de conteúdo e suas comunidades. Para os usuários, a experiência oferece respostas imediatas a qualquer hora do dia. Já para influenciadores, a tecnologia permite ampliar a interação com sua base sem aumentar o tempo dedicado às redes sociais.

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