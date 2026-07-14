Antigo campus da Universidade Católica de Salvador vai virar prédio da Moura Dubeux

A incorporadora Moura Dubeux (MDNE3) ocupará parte do terreno do antigo campus da Universidade Católica do Salvador (UCSal), localizado na Avenida Cardeal da Silva, com um novo empreendimento residencial da marca Ún1ca. O projeto, batizado de Ún1ca Cardial, terá mais de 650 unidades e um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 200 milhões, com lançamento previsto para o quarto trimestre de 2026.

Em nota, a Moura Dubeux afirmou que a aquisição do terreno de 10 mil metros quadrados ainda está em fase inicial, mas faz parte da estratégia da companhia de revitalizar áreas urbanas com alto potencial de desenvolvimento, contribuindo para a requalificação da cidade e dinamizando o mercado imobiliário local.

A empresa destacou que o projeto integrará a região à infraestrutura urbana, fomentando empregos e movimentando a economia do entorno.

“A atuação da Moura Dubeux em Salvador reflete uma visão de longo prazo, baseada em investimentos estruturados, geração de empregos e desenvolvimento urbano sustentável”, informou a incorporadora.

A capital baiana é uma das principais praças da companhia, que mantém atualmente 15 empreendimentos em andamento na cidade e pretende lançar mais de R$ 1 bilhão em novos projetos nos próximos ciclos. Com isso, a Moura Dubeux reforça sua liderança no mercado nordestino, atuando em diferentes segmentos, do médio ao alto padrão.

O Campus Federação da UCSal, localizado na Avenida Cardeal da Silva, foi desativado em agosto de 2023. (SalvadorEmFatoseFotos/Luciano Silva/Reprodução)

Enquanto a incorporadora atua tradicionalmente no médio e alto padrão, a Ún1ca amplia a atuação da companhia para o segmento econômico, garantindo maior inclusão no mercado imobiliário da região Nordeste.

O terreno do antigo Campus Federação da UCSal será compartilhado com uma unidade da rede de academias Smart Fit, que não tem relação com a incorporadora. Procurada, a rede de academias disse que não comenta sobre suas negociações imobiliárias.

Enquanto isso, as operações da universidade ficarão concentradas no Campus Pituaçu. À EXAME, a mantenedora da UCSal esclarece que o terreno nunca pertenceu à universidade, mas sim ao Central São João Maria Vianney.

A Universidade Católica do Salvador

Fundada em 1961 e mantida pela Associação Universitária e Cultural da Bahia (AUCBA), a UCSal é uma instituição privada sem fins lucrativos, de caráter confessional e filantrópico, com forte compromisso cultural e assistencial.

Inicialmente, a universidade surgiu da junção de escolas de serviço social, direito, filosofia e ciências, visando consolidar uma formação superior de caráter cristão. Ao longo dos anos, expandiu sua estrutura multicampi, criando diversos institutos e faculdades, incluindo áreas de Ciências Exatas, Biológicas, Letras, Música, Administração, Direito, Enfermagem e Engenharia.

Em 2011, ao completar 50 anos, já contava com mais de 60.000 profissionais formados. A venda do campus Federação à Moura Dubeux e à Smart Fit marca o encerramento das atividades da UCSal na unidade Federação, mas o campus principal, em Pituaçu, seguirá em operação.