Conheça a cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil em 2025

Vitória: capital capixaba aparece em terceiro lugar (Fabio Canhim/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18h51.
Balneário Camboriú, em Santa Catarina, encerrou 2025 com o metro quadrado mais caro do Brasil: R$ 14.906. A cidade lidera o ranking do Índice FipeZAP, que monitora os valores de venda de imóveis residenciais em 56 municípios brasileiros.
O litoral catarinense aparece com força no topo da tabela. Itapema (R$ 14.843/m²), Itajaí (R$ 12.848/m²) e Florianópolis (R$ 12.773/m²) completam a liderança ao lado de Balneário.
Fora do eixo sul, Vitória, no Espírito Santo, se destaca: com R$ 14.108 por metro quadrado, a capital capixaba é hoje a mais cara entre todas as capitais brasileiras.
No balanço de dezembro de 2025, Vitória consolidou-se como um dos mercados imobiliários mais valorizados do país. O preço médio do metro quadrado está 46% acima da média nacional, que ficou em R$ 9.611 por metro quadrado.
Ao longo do ano, a capital do Espírito Santo teve alta acumulada de 15,13% nos preços, a terceira maior entre capitais, atrás apenas de Salvador (16,25%) e João Pessoa (15,15%). No Brasil, a variação foi de 6,52%.
Entre os bairros mais valorizados de Vitória, a Enseada do Suá lidera com R$ 17.566/m², seguida pela Praia do Canto (R$ 16.518/m²) e Mata da Praia (R$ 15.689/m²). Santa Lúcia teve a maior valorização anual, de 30,1%.
Mesmo o Centro de Vitória, com o menor preço da amostra local (R$ 4.203/m²), teve alta de 23,5% no ano.
A capital capixaba combina desempenho imobiliário com indicadores econômicos relevantes: renda média domiciliar estimada em R$ 9.126 e PIB per capita de R$ 69.628.
Vitória (ES): R$ 14.108/m²
Florianópolis (SC): R$ 12.773/m²
São Paulo (SP): R$ 11.900/m²
Curitiba (PR): R$ 11.686/m²
Rio de Janeiro (RJ): R$ 10.830/m²
Belo Horizonte (MG): R$ 10.642/m²
Maceió (AL): R$ 9.836/m²
Brasília (DF): R$ 9.754/m²
Fortaleza (CE): R$ 8.963/m²
São Luís (MA): R$ 8.617/m²