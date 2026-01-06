Mercado Imobiliário

Conheça a cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil em 2025

Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro: o metro quadrado mais caro do Brasil está no litoral catarinense

Vitória: capital capixaba aparece em terceiro lugar (Fabio Canhim/Getty Images)

Vitória: capital capixaba aparece em terceiro lugar (Fabio Canhim/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18h51.

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, encerrou 2025 com o metro quadrado mais caro do Brasil: R$ 14.906. A cidade lidera o ranking do Índice FipeZAP, que monitora os valores de venda de imóveis residenciais em 56 municípios brasileiros.

O litoral catarinense aparece com força no topo da tabela. Itapema (R$ 14.843/m²), Itajaí (R$ 12.848/m²) e Florianópolis (R$ 12.773/m²) completam a liderança ao lado de Balneário.

Fora do eixo sul, Vitória, no Espírito Santo, se destaca: com R$ 14.108 por metro quadrado, a capital capixaba é hoje a mais cara entre todas as capitais brasileiras.

Vitória corre em pista própria

No balanço de dezembro de 2025, Vitória consolidou-se como um dos mercados imobiliários mais valorizados do país. O preço médio do metro quadrado está 46% acima da média nacional, que ficou em R$ 9.611 por metro quadrado.

Ao longo do ano, a capital do Espírito Santo teve alta acumulada de 15,13% nos preços, a terceira maior entre capitais, atrás apenas de Salvador (16,25%) e João Pessoa (15,15%). No Brasil, a variação foi de 6,52%. 

Entre os bairros mais valorizados de Vitória, a Enseada do Suá lidera com R$ 17.566/m², seguida pela Praia do Canto (R$ 16.518/m²) e Mata da Praia (R$ 15.689/m²). Santa Lúcia teve a maior valorização anual, de 30,1%.

Mesmo o Centro de Vitória, com o menor preço da amostra local (R$ 4.203/m²), teve alta de 23,5% no ano.

A capital capixaba combina desempenho imobiliário com indicadores econômicos relevantes: renda média domiciliar estimada em R$ 9.126 e PIB per capita de R$ 69.628.

Cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil

  1. Balneário Camboriú (SC): R$ 14.906/m²

  2. Itapema (SC): R$ 14.843/m²

  3. Vitória (ES): R$ 14.108/m²

  4. Itajaí (SC): R$ 12.848/m²

  5. Florianópolis (SC): R$ 12.773/m²

Capitais com o metro quadrado mais caro do Brasil

  1. Vitória (ES): R$ 14.108/m²

  2. Florianópolis (SC): R$ 12.773/m²

  3. São Paulo (SP): R$ 11.900/m²

  4. Curitiba (PR): R$ 11.686/m²

  5. Rio de Janeiro (RJ): R$ 10.830/m²

  6. Belo Horizonte (MG): R$ 10.642/m²

  7. Maceió (AL): R$ 9.836/m²

  8. Brasília (DF): R$ 9.754/m²

  9. Fortaleza (CE): R$ 8.963/m²

  10. São Luís (MA): R$ 8.617/m²

Acompanhe tudo sobre:Balneário CamboriúImóveisSanta Catarina

Mais de Mercado Imobiliário

O que acontece se não pagar o IPTU? Multas, juros e dívida ativa

Metade dos imóveis que ficaram mais caros em 2025 está no Nordeste

Como é calculado o valor do IPTU? Entenda o valor venal do imóvel

Valorização de imóvel supera inflação em 2025, com ganho real de 2%

Mais na Exame

Mundo

Trump considera usar Forças Armadas dos EUA para obter a Groenlândia, diz Casa Branca

Pop

Zuza: entenda o significado do nome da filha de Rafa Kalimann e Nattan

Mercados

Ibovespa fecha com ganhos de mais de 1%; veja maiores altas e baixas

Economia

Governo prevê alta das exportações de petróleo em 2026, diz Alckmin