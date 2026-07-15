Mercado Imobiliário

Virgínia, Neymar e agro: os trunfos da Edify no concorrido mercado de SC

O Edify One, em Itapema, combina apartamentos de alto padrão, lazer completo frente-mar e garagens para supercarros

Luxo à beira-mar: Neymar e Virgínia Fonseca compraram apartamentos no Edify One, empreendimento com VGV estimado em R$ 650 milhões.

Luxo à beira-mar: Neymar e Virgínia Fonseca compraram apartamentos no Edify One, empreendimento com VGV estimado em R$ 650 milhões.

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 15 de julho de 2026 às 10h24.

Última atualização em 15 de julho de 2026 às 10h26.

Localizado de frente para a Meia Praia, o empreendimento Edify One, em Itapema, Santa Catarina, conta com 68 unidades residenciais – dois deles ocupados pelo jogador Neymar e pela influenciadora Virgínia Fonseca, respectivamente. As metragens variam de 260 metros quadrados a 420 metros quadrados, além de uma cobertura triplex de 966 metros quadrados. Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 650 milhões.

Além dos apartamentos, haverá uma área de lazer de 2.700 metros quadrados, incluindo piscina de transbordo, spa, pub, wine room, sala de jogos, espaço kids, área pet e academia com vista para o mar.

A unidade de Virgínia, por exemplo, ocupa um andar inteiro, com 400 metros quadrados, cinco suítes, elevadores com acesso direto e espaço dedicado a funcionários.

Embora o valor da negociação não tenha sido divulgado, apartamentos similares são anunciados por mais de R$ 20 milhões. Ela ficará instalada logo acima do apartamento de Neymar e Bruna Biancardi, em um projeto com entrega prevista para dezembro de 2028.

Embora a informação de que a influenciadora comprou um unidade no empreendimento tenha ganhado repercussão pública agora, a compra não é recente: foi realizada no fim de 2024.

A cobertura triplex oferece vista panorâmica da orla de Itapema, cidade que lidera o ranking do metro quadrado residencial mais caro do Brasil (Edify One/Divulgação)

À EXAME, Luiz Feitosa, um dos sócios da construtora Edify, afirma que a escolha de compradores com grande projeção nacional amplia naturalmente a visibilidade do empreendimento e funciona como uma "chancela espontânea para o projeto".

"São pessoas que têm acesso a imóveis de alto padrão em diferentes regiões do Brasil e do mundo e que fazem suas escolhas considerando fatores como localização, arquitetura, privacidade, segurança, conforto e potencial de valorização", afirma.

No entanto, a estratégia comercial não depende exclusivamente da presença de celebridades. Segundo Feitosa, o interesse dos compradores vai além, estando relacionado ao conjunto do projeto. "Localização frente-mar, apartamentos amplos, exclusividade, tecnologia, garagens planejadas para veículos de diferentes portes e uma estrutura de lazer e serviços voltada a um público de alta renda", garante.

No empreendimento, 70% dos investidores têm origem no agronegócio. “O produtor rural, especialmente aquele que construiu seu patrimônio com visão estratégica, vê os imóveis como instrumentos de preservação e expansão de capital. Ao contrário de aplicações financeiras expostas à volatilidade do mercado, o imóvel de alto padrão entrega segurança jurídica, proteção contra inflação e liquidez — principalmente em regiões com alta demanda, como o litoral norte de Santa Catarina", afirmou Luiz Feitosa em abril do ano passado à reportagem sobre como o agro tem financiado a efervescência imobiliária na cidade de Itapema.

A estrutura do luxo

O prédio de 45 pavimentos e 32 mil metros quadrados de área construída já ultrapassou o 40º andar e mantém o cronograma de entrega. A estrutura utiliza fundações de até 45 metros, mais de 14 mil metros cúbicos de concreto e testes de vento feitos na Europa.

O projeto também se destaca pelo planejamento da garagem: são 290 vagas distribuídas em cinco pavimentos, com dimensões, rampas e fluxos internos pensados para supercarros, SUVs, caminhonetes e veículos elétricos. Cada unidade terá carregador para carro elétrico já instalado e manual de manobrabilidade, garantindo que cada morador tenha experiência compatível com o padrão do apartamento.

"Todo o sistema de garagens foi desenvolvido pela GaragePlan para receber diferentes categorias de veículos, desde superesportivos rebaixados, como uma Ferrari, até caminhonetes de grande porte, como uma Hilux. O projeto considerou a inclinação das rampas, os raios de giro, a circulação e as áreas de manobra", explica Feitosa.

A cobertura triplex, com oito vagas, oferece vista panorâmica da orla de Itapema, cidade que atualmente lidera o ranking do metro quadrado residencial mais valorizado do Brasil, segundo o FipeZap.

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