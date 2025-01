Quanto custaria a casa do BBB 25 se ela estivesse fora de um estúdio?

Quanto custaria a casa mais vigiada do Brasil se ela estivesse à venda — e se não se tratasse de um estúdio? A EXAME visitou o local na última sexta-feira, 10, no dia seguinte ao anúncio dos participantes do BBB 25. O imóvel ainda estava vazio, recém-reformado, com seus cômodos sem sinal algum de uso. Localizada entre Curicica e Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, a casa fica dentro dos Estúdios Globo, o antigo Projac, abreviatura de Projeto Jacarepaguá.

O tamanho exato é um dos tantos segredos sobre o Big Brother Brasil guardados a sete chaves pela Globo. Mas, de acordo com estimativas das edições anteriores — e baseado no olhômetro de quem pisou na casa pela segunda vez —, ela tem cerca de 2.300 metros quadrados, dos quais 1.800 são de área construída. Este espaço está dividido em uma suíte do Líder, dois quartos, duas cozinha conectadas, uma sala e uma ampla área externa com jardim e piscina.

Baseado no tamanho, localização e o fato de ser um imóvel completamente reformado (mas sem considerar o mobiliário), o valor total pode chegar a R$ 14 milhões. O valor do imóvel é baseado em uma estimativa realizada pela Loft a pedido da EXAME. No entanto, vale lembrar, a avaliação foi feita a título de curiosidade considerando o tamanho e localização da casa. Por se tratar de um estúdio, o preço da casa em si não pode ser cravado.

O preço médio do metro quadrado na região é de R$ 5.700, considerando a área construída. Para o resto da área não construída (cerca de 500 metros quadrados) o preço estimado cai pela metade. Com isso, o preço total estimado fica em R$ 11,7 milhões.

Reforma e decoração são aspectos que podem ter uma variação muito grande. No mercado, considera-se o valor de 20% como base para diferenciar imóveis em condições físicas muito diferentes. Considerando que a casa do BBB tem essa diferenciação, o valor final chegaria aos R$ 14 milhões já citados.

E se a casa do BBB ficasse em outros bairros?

Na Barra da Tijuca, também na zona oeste do Rio de Janeiro e onde o preço do metro quadrado tem custo médio de R$ 11,6 mil, o imóvel poderia chegar perto de R$ 24 milhões.

O bairro mais caro da capital carioca, no entanto, é o Leblon – que foi, inclusive, apontado como o bairro mais caro do Brasil de 2023 segundo levantamento do QuintoAndar. Por lá, o metro quadrado custa, em média, R$ 22 mil. Neste bairro, a casa do BBB poderia custar R$ 40 milhões. O bairro não é só o mais caro da cidade, como também do Brasil. O bairro já foi cenário de novelas, filmes e músicas de grandes nomes.

Em São Paulo, o bairro com o preço do metro quadrado mais parecido com o da região entre Curicica e Jacarepaguá é a Vila Esperança, distrito da Penha, na zona leste de São Paulo, onde o preço do metro quadrado é de R$ 5,8 mil.

O local se assemelha a um grande galpão, sem qualquer vista para fora — exceto uma fresta por onde é possível ver o topo das árvores da floresta atlântica que cerca a casa. De resto, tudo é coberto por tapumes. Isso faz com que o clima no quintal seja bastante abafado, mais do que o normal para um verão na cidade maravilhosa. É aí que a piscina, com água fresca, vem a calhar.

Olhando para o teto, tudo lembra um estúdio. As câmeras estão por todos os locais. Fios, televisores e demais aparelhagens de captação de som e imagem não estão escondidos para os “brothers” e “sisters”.

O acesso à casa não é simples. Primeiro, é preciso adentrar a portaria da Globo, repleta de seguranças e com uma boa dose de burocracia. Então, é necessário transitar um caminho com o famoso carrinho dos artistas e, só então, chegar ao destino, que é cercado por outros estúdios e pela floresta atlântica. Por isso, o acesso ao redor da casa é permitido apenas para pessoas autorizadas pela emissora.

Todo ambiente é repleto de câmeras. Se não fossem tão indiscretas, talvez os jogadores pudessem se sentir num verdadeiro 'Show de Truman' (1998), sem perceber que estão ao vivo para todo o país. Mas, a cada passo, é possível ouvir um barulho robótico das várias lentes que perseguem a todos pela casa.

Se fora o clima é abafado, isso não se repete no interior, caprichado com saídas de ar condicionado. O tamanho também choca por não ser assim tão grande quanto vemos na televisão. A casa seria bastante confortável para oito a dez pessoas. Mas, vale lembrar: neste ano, o total de participantes é 24.

O que mais impacta no preço

Existem outros fatores além da localização que determinam o preço de um imóvel– especialmente de alto padrão. Esses imóveis tendem a ficar mais caros dependendo da qualidade construtiva, comodidades, acabamentos, infraestrutura de condomínio, proximidade de pontos de interesse, história do imóvel, escassez de terrenos, entre outros fatores. Acomodações como SPA, academia e piscina também podem mudar o valor final de uma casa.

Para o alto padrão, o preço do metro quadrado nos bairros mais caros da capital fluminense podem variar entre R$ 80 mil e R$ 90 mil por metro quadrado. Sendo assim, uma casa com essa metragem poderia custar mais de R$ 160 milhões.