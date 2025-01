BBB 25: Confira a lista completa dos participantes do reality show

Nesta quinta-feira, 9, o mistério sobre os participantes do Big Brother Brasil (BBB 25) chega ao fim com o Big Day. O evento vai revelar os brothers, divididos entre os grupos Pipoca e Camarote. Desta vez, a novidade é que todos entrarão na disputa em duplas.

Os futuros participantes serão anunciados diretamente da casa mais vigiada do Brasil, com transmissão ao longo da programação da TV Globo. Tadeu Schmidt, acompanhado pelo time da #RedeBBB, revelará quem já garantiu vaga no jogo.

Tadeu Schmidt revelou que o jogo contará com uma nova dinâmica para as duplas logo no início da temporada, que podem ser compostas tanto por amigos quanto por familiares.

Enquanto isso, Ed Gama, que apresentará o Mesacast BBB e o Big Show, deixou escapar um spoiler sobre uma possível dupla que estará na competição. Já Ceci Ribeiro, que dividirá o comando do Bate-Papo BBB com Gil do Vigor, também entrou na brincadeira e soltou mais pistas sobre as duplas que participarão da temporada.

Quem são os novos participantes do BBB 25?

*Em atualização.

Onde assistir à Maratona Big Day?

O público poderá assistir à Maratona Big Day no Gshow e no Globoplay. Comandada pelo elenco da #RedeBBB, a transmissão contará com análises ao vivo dos perfis dos confinados e a presença de convidados especiais. As duplas serão anunciadas ao longo da programação da TV Globo nesta sexta-feira, 9, nos intervalos comerciais.

Temporada cheia de mudanças