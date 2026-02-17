Carreira

Com 20 mil na folia, 'Passa Lá no RH' marca nova era da gestão de pessoas em bloco de carnaval

Iniciativa da Sólides transforma marketing em posicionamento estratégico e fortalece o papel do RH nas organizações

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 06h04.

O que começou como uma ação pontual de marketing se consolidou como um movimento de posicionamento sobre o papel estratégico da gestão de pessoas nas empresas.

O bloco “Passa Lá no RH”, idealizado pela Sólides, deve reunir cerca de 20 mil foliões nesta sexta-feira, dia 13, e simboliza uma mudança cultural na forma como o Recursos Humanos é percebido dentro e fora das organizações.

Segundo o executivo Rafael Kahane, diretor de Marketing da Sólides, a virada aconteceu quando a empresa percebeu que a ação deixava de ser apenas uma campanha e passava a gerar identificação real.

“O ‘Passa Lá no RH’ nasceu como uma ação pontual, mas virou estratégia quando percebemos o impacto emocional que ele gerava na nossa comunidade”, afirma.

Da ativação de marca ao movimento cultural

Criado inicialmente como iniciativa de endomarketing e employer branding, o bloco rapidamente ultrapassou os limites de uma ação promocional. Para Kahane, a decisão de integrar o projeto à estratégia permanente da marca ocorreu quando ficou evidente que ele reforçava uma narrativa maior sobre o papel do RH.

“A partir dali, o bloco deixou de ser uma ativação isolada e passou a integrar de forma consistente a nossa estratégia de marca, reforçando a mensagem de que cuidar de pessoas é estratégico e que a gestão de pessoas merece estar no centro das decisões, e também da celebração.”

Ao ocupar o carnaval, uma das maiores expressões culturais do país, a empresa transformou discurso institucional em experiência pública. “Quando levamos para a rua o nome ‘Passa Lá no RH’, estamos dizendo de forma bem-humorada que o RH está em todo lugar, inclusive na folia”, explica.

Identidade, pertencimento e liderança cultural

A crescente adesão ao bloco revela uma mudança simbólica na percepção da área. Por muito tempo, a expressão “passa lá no RH” esteve associada a momentos de tensão. Hoje, segundo Kahane, a frase também representa desenvolvimento, promoção, benefícios e crescimento profissional.

“Ver milhares de pessoas celebrando essa expressão nas ruas mostra como essa percepção está mudando”, diz. Ele ressalta que o bloco nunca foi pensado como algo restrito aos profissionais da área. “A gestão de pessoas acontece todos os dias, com líderes, gestores e colaboradores de todas as áreas. Toda empresa é feita de gente, e todos fazem parte dessa construção.”

A mensagem ultrapassa o universo corporativo. Para o diretor, há um movimento mais amplo de valorização das relações de trabalho saudáveis e sustentáveis. “Existe uma mensagem simbólica muito forte nisso: a gestão de pessoas deixou de ser um tema restrito às empresas e passou a fazer parte das conversas do dia a dia.”

Coerência entre discurso e prática interna

O posicionamento público exige alinhamento interno. Para Kahane, não faria sentido defender nas ruas aquilo que não é vivido na empresa. “Para mim, coerência é tudo em marketing. Não faria sentido defender nas ruas algo que não praticamos dentro de casa.”

Ele afirma que a Sólides investe em trilhas estruturadas de carreira, cultura de feedback constante e desenvolvimento contínuo. “Nosso próprio produto nasce dessa visão de que dados e tecnologia devem servir para potencializar pessoas.” O bloco, segundo ele, é a expressão mais irreverente de um posicionamento sustentado por práticas reais de gestão.

