Aluguel sobe o dobro da inflação — e cidade com maior alta não é São Paulo

Aluguel residencial: movimento de alta nos preços foi mais intenso em imóveis de maior padrão. (Wikimedia Commons)
Repórter de Invest
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14h14.
Os preços dos aluguéis residenciais começaram 2026 em ritmo de alta acima da inflação no Brasil. Em janeiro, o Índice FipeZAP avançou 0,65%, superando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou elevação de 0,33% no mês, e o Índice Geral de Preços — Mercado (IGP-M), com variação de 0,41%.
Esse resultado mostra que os valores dos novos contratos continuam pressionados e estão subindo em um ritmo diferente do restante da economia. Para se ter uma ideia do tamanho e do impacto desse movimento, 32 das 36 cidades pesquisadas registraram aumento nos preços.
Ao olhar para as capitais, 19 das 22 monitoradas ficaram mais caras, com os moradores de Natal (+3,01%), Belém (+2,61%) e Manaus (+2,18%) sentindo as maiores altas no mês. Por outro lado, quem mora em Aracaju (-2,31%), Teresina (-0,31%) ou Florianópolis (-0,19%) viu o preço dar uma leve baixada.
|Capitais / Indicadores
|Janeiro de 2026 (%)
|IPCA
|+0,33%
|IGP-M
|+0,41%
|Índice FipeZAP
|+0,65%
|Natal (RN)
|+3,01%
|Belém (PA)
|+2,61%
|Manaus (AM)
|+2,18%
|Vitória (ES)
|+1,59%
|Maceió (AL)
|+1,56%
|Cuiabá (MT)
|+1,34%
|Goiânia (GO)
|+1,29%
|João Pessoa (PB)
|+1,19%
|Fortaleza (CE)
|+1,05%
|Campo Grande (MS)
|+1,02%
|Rio de Janeiro (RJ)
|+1,01%
|Porto Alegre (RS)
|+0,86%
|Recife (PE)
|+0,81%
|Curitiba (PR)
|+0,65%
|São Luís (MA)
|+0,63%
|Salvador (BA)
|+0,62%
|São Paulo (SP)
|+0,43%
|Belo Horizonte (MG)
|+0,34%
|Brasília (DF)
|+0,26%
|Florianópolis (SC)
|-0,19%
|Teresina (PI)
|-0,31%
|Aracaju (SE)
|-2,31%
O aumento foi mais forte nos apartamentos maiores, isto é, de padrão elevado. Unidades com quatro dormitórios ou mais subiram 1,29% em janeiro, enquanto os apartamentos de um quarto tiveram uma alta mais modesta, de 0,41%. Os dados coletados consideram os preços de anúncios para novos aluguéis.
No horizonte de 12 meses, o Índice FipeZAP acumula alta de 9,10%, também acima da inflação medida pelo IPCA no período (+4,44%) e do IGP-M, que apresentou variação negativa de 0,91%. O montante de 34 das 36 cidades monitoradas registrou, também, valorização no período, incluindo 21 das 22 capitais.
|Capitais / Indicadores
|12 meses (%)
|IPCA
|+4,44%
|IGP-M
|-0,91%
|Índice FipeZAP
|+9,10%
|Teresina (PI)
|+20,95%
|Belém (PA)
|+18,14%
|Cuiabá (MT)
|+17,49%
|Vitória (ES)
|+16,60%
|João Pessoa (PB)
|+14,00%
|Fortaleza (CE)
|+13,12%
|Natal (RN)
|+12,47%
|Aracaju (SE)
|+12,27%
|Belo Horizonte (MG)
|+12,17%
|Maceió (AL)
|+11,78%
|Curitiba (PR)
|+10,71%
|Rio de Janeiro (RJ)
|+10,68%
|Salvador (BA)
|+10,27%
|Porto Alegre (RS)
|+9,57%
|Recife (PE)
|+9,49%
|São Luís (MA)
|+8,96%
|Florianópolis (SC)
|+8,40%
|Brasília (DF)
|+7,68%
|São Paulo (SP)
|+7,40%
|Goiânia (GO)
|+4,33%
|Manaus (AM)
|+1,59%
|Campo Grande (MS)
|-7,15%
Teresina lidera o ranking anual com uma subida de 20,95%, seguida por Belém (+18,14%) e Cuiabá (+17,49%). Já Campo Grande foi o ponto fora da curva entre as capitais, com uma queda acumulada de 7,15%. Nas grandes metrópoles, os preços subiram 7,40% em São Paulo, 10,68% no Rio de Janeiro e 7,68% em Brasília.
O preço médio de locação nas 36 cidades pesquisadas foi de R$ 51,40 por metro quadrado (m²) em janeiro. Apartamentos de um dormitório concentram os valores mais elevados, com média de R$ 68,53/m², enquanto imóveis de três dormitórios apresentam o menor preço médio, de R$ 44,12/m².
Entre as capitais, Belém (R$ 63,60/m²) e São Paulo (R$ 62,96/m²) figuram entre as mais caras da amostra. No outro extremo, Campo Grande (R$ 28,47/m²) e Teresina (R$ 29,59/m²) contam com os valores médios mais baixos.
Além disso, a rentabilidade média do aluguel residencial — medida pela razão entre o preço de locação e o valor de venda dos imóveis — foi estimada em 5,99% ao ano em janeiro. Segundo o relatório, a taxa permanece abaixo da rentabilidade média projetada para aplicações financeiras de referência nos próximos 12 meses.
Imóveis de um dormitório oferecem o maior retorno médio, de 6,67% ao ano, enquanto unidades com quatro ou mais dormitórios apresentam yield de 4,90%. Entre as capitais, os maiores retornos médios são observados em Belém (8,51%), Recife (8,41%) e Cuiabá (8,22%).
O cenário indica que, embora os aluguéis continuem avançando acima da inflação, a atratividade do investimento imobiliário para compor a renda depende da comparação com o ciclo de juros e das expectativas inflacionárias, em um contexto de mercado ainda pressionado.