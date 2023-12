Leblon, Vila Olímpia, Ipanema: quais os bairros mais caros do Brasil, segundo o QuintoAndar

O aluguel mais caro do Brasil fica no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, cujo preço do metro quadrado ultrapassou no último mês a marca dos R$ 100 por metro quadrado – um feito inédito. A conclusão é do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb de novembro, divulgado nesta quinta-feira, 14.

O estudo elencou os bairros mais caros para viver em quatro capitais estaduais – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre – e no Distrito Federal. O Leblon, no Rio de Janeiro, ficou com a primeira posição entre os bairros mais caros do Brasil, seguido pela Vila Olímpia, em São Paulo.

Os bairros com aluguel mais caro do Brasil

Leblon - Rio de Janeiro: R$ 103,9/m²

Vila Olímpia - São Paulo: R$ 94,2/m²

Ipanema - Rio de Janeiro: R$ 90,5/m²

Quatro das seis localidades analisadas tiveram recorde no preço médio do metro quadrado em novembro em comparação com a série histórica, iniciada em 2019. Foram elas: São Paulo, BH, Curitiba e Porto Alegre. Ainda assim, o QuintoAndar observa um processo de acomodação nos preços de aluguel nos últimos meses.

“Os preços atingiram um patamar muito alto na esteira da recuperação pós-pandemia. E, por isso, têm crescido, mas, na maioria das cidades, num ritmo menor. Será preciso compreender a dinâmica na alta temporada, que se inicia nos próximos dias, para ver como o mercado residencial de aluguel vai se comportar em cada uma das praças”, afirmou Thiago Reis, gerente de dados da plataforma.

Veja abaixo os bairros e regiões com metro quadrado mais caro para aluguel, segundo o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb:

São Paulo

Em São Paulo, o preço também continua a subir, mas num ritmo menor que o registrado no final do ano passado e no começo deste ano. Em novembro, o valor médio do metro quadrado atingiu R$ 59,39 - o maior de toda a série histórica, iniciada em 2019. A alta em 12 meses, porém, ficou em 9,29% - a menor desde abril de 2022.

Vila Olímpia - R$ 94,2 Brooklin - R$ 83,4 Vila Nova Conceição - R$ 80,9

Rio de Janeiro

Os preços de aluguel no Rio de Janeiro saíram de uma retração em outubro para nova alta em novembro. O Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb mostrou alta de 1,09% nos preços em comparação com o mês passado, atingindo um valor médio de R$ 38,70 por metro quadrado.

Leblon - R$ 103,9 Ipanema - R$ 90,5 Lagoa - R$ 67,3

Belo Horizonte

Após ficar estagnado em outubro, o preço do aluguel voltou a subir em Belo Horizonte. Segundo o indicador, os preços subiram 2,16% frente ao mês anterior, alcançando um preço médio de R$ 33,38 por metro quadrado.

Lourdes - R$ 55,2 Savassi - R$ 54,6 Funcionários - R$ 46,4

Curitiba

Em novembro, o preço médio do metro quadrado em Curitiba atingiu R$ 43,02 – 1,5% acima do registrado em outubro. Nos últimos 12 meses, alugar um imóvel na capital do Paraná ficou 19,8% mais caro.

Prado Velho - R$ 57,7 Centro Cívico - R$ 54,7 Centro - R$ 47,1

Brasília

Após dois anos consecutivos de alta, o preço do aluguel em Brasília caiu em novembro. O valor médio do metro quadrado foi a R$ 42,28 - uma queda de 0,53% em relação ao mês anterior.

Para seleção das regiões mais caras da capital federal, o QuintoAndar adotou a separação em sete setores: Asa Norte, Asa Sul, Setor de Clubes Esportivos Sul (uma região dentro da Asa Sul, mas com características de ocupação diferentes), Lago Norte, Taguatinga, Setor Sudoeste e Águas Claras.

Setor de Clubes Esportivos Sul - R$ 88,8 Asa Sul - R$ 44,3 Setor Sudoeste - R$ 43,8

Porto Alegre

Em Porot Alegre, o valor médio do metro quadrado atingiu R$ 31,83 em novembro, alta de 0,96% em comparação ao mês anterior. Em 12 meses, a alta acumulada é de 14,62%, maior percentual registrado desde 2020.