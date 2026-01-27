Os bairros mais procurados para compra de imóvel em SP estão na ZL

A Zona Leste de São Paulo abriga dois dos três bairros mais procurados para compra e aluguel de imóveis na cidade: Mooca e Tatuapé. Os dados são de um levantamento feito pelo QuintoAndar e divulgado com exclusividade pela EXAME, que analisou a demanda na capital paulista e apontou um movimento de valorização e redesenho urbano nessas regiões.

Embora a Vila Mariana, na Zona Sul, lidere o ranking geral de procura, a presença de Mooca e Tatuapé na segunda e terceira posições reforça o novo protagonismo da Zona Leste no mercado imobiliário. A valorização da região deixa claro que morar — e investir — do lado leste do mapa passou a ser uma escolha de desejo, não só de necessidade.

"Vemos uma escolha por um novo estilo de morar. O Tatuapé, por exemplo, se consolidou como um centro financeiro, enquanto a Mooca atrai quem busca conveniência e modernidade perto do Centro. O morador está mais exigente e encontra na Zona Leste uma exclusividade e uma qualidade de vida que competem diretamente com os bairros mais caros da cidade", explica Thiago Reis, gerente de dados do QuintoAndar.

A lista dos 10 bairros mais procurados inclui ainda Pinheiros, Bela Vista, Santa Cecília, Santana, Brooklin, Ipiranga e Consolação.

Com valores médios de metro quadrado ainda abaixo dos bairros mais caros da cidade, Mooca e Tatuapé atraem tanto famílias quanto investidores. Na Mooca, o metro quadrado para venda custa R$ 7.870 e, para aluguel, R$ 52,90. No Tatuapé, os valores sobem para R$ 8.770 e R$ 54,20, respectivamente.

Ambos permanecem abaixo da média dos bairros de alto padrão — a Mooca ocupa a 45ª posição em preço de aluguel entre 107 bairros monitorados, enquanto o Tatuapé está em 40º.

Flávia Mussalem, diretora de marketing do QuintoAndar, afirma que a alta procura por bairros como esses exige também uma oferta imobiliária diversa e qualificada. Hoje, tanto Mooca quanto Tatuapé têm mais de 3 mil imóveis disponíveis para compra e mais de mil para aluguel na plataforma. A expectativa é que essa busca aumente ainda mais no início do ano, período tradicionalmente aquecido para o setor.

Novo perfil de moradia

A Mooca, historicamente ligada à indústria e à imigração italiana, passa por um processo de adensamento residencial. Galpões antigos vêm dando lugar a condomínios-clube e studios próximos ao metrô e à CPTM, ampliando o apelo para jovens e famílias que buscam mobilidade e infraestrutura sem sair da região central expandida.

Já o Tatuapé avança em outra direção. Com lançamentos de alto padrão e projetos de uso misto, o bairro tem se consolidado como um novo polo financeiro da Zona Leste. O nível de verticalização cresceu, e o preço médio do aluguel subiu 10% ao longo de 2024.

A proximidade com shoppings, estações de metrô, hospitais e universidades impulsiona esse movimento. Segundo o QuintoAndar, o perfil de moradores também se diversificou: além das famílias tradicionais, cresceu o interesse de casais sem filhos e profissionais autônomos.

Mesmo com a valorização, os dois bairros seguem com preços abaixo da marca simbólica de R$ 10 mil por metro quadrado — um limite ainda relevante na decisão de compra. Mas os novos lançamentos e o ritmo de crescimento sugerem que esse teto pode ser superado em breve, especialmente em projetos mais sofisticados.

Mooca e Tatuapé refletem uma nova lógica de ocupação urbana em São Paulo: a valorização de regiões historicamente periféricas, agora vistas como polos emergentes de moradia e investimento imobiliário.