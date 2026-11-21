Por Anna Carolina Caruzo, sócia e responsável pela área de Real Estate do Investment Banking da Galapagos Capital

Para as incorporadoras de médio e alto padrão, o ambiente de crédito vive um momento desafiador, cenário que pode se prolongar enquanto o mercado ajusta suas projeções após o resultado das eleições. A expectativa de uma queda mais acentuada dos juros perdeu força, com efeito direto no crédito imobiliário.

Os bancos elevaram suas taxas em menos de uma semana e seguem mais cautelosos em suas análises. Com o financiamento mais caro e as famílias endividadas, a renda necessária para comprar um imóvel pesa mais no orçamento.

Isso pode não só prejudicar o repasse, como também provocar uma redução ainda maior da velocidade de vendas (VSO) dos empreendimentos lançados, o que pode gerar um impacto mais estrutural para o setor.

O efeito no caixa das incorporadoras pode ser significativo, com aumento da exposição para cobrir pendências derivadas das vendas que não se concretizarem, como o pagamento de amortizações do plano empresário ou de fornecedores no fim da obra, sem a entrada das vendas ou do repasse.

Neste último caso, há incorporadoras com ativos bem localizados e empreendimentos viáveis que enfrentam aperto de liquidez porque a receita chega depois do vencimento das obrigações. A questão é de prazo. Identificá-lo com precisão orienta a escolha da solução e evita que uma restrição temporária de caixa ameace a continuidade da empresa.

As decisões sobre estoques, endividamento e capital de giro precisam considerar, ao mesmo tempo, as obrigações de curto prazo e os planos de investimento da companhia. O objetivo é liberar recursos e ajustar os compromissos financeiros sem prejudicar a execução dos empreendimentos.

Entre as alternativas, a venda estruturada de estoques prontos, também chamados de performados, é uma das mais eficientes. Uma negociação recente feita pela Galapagos com a Patrimar é um exemplo concreto disso.

A aquisição de todo o estoque contemplado na transação libera recursos imobilizados em unidades, incluindo imóveis distratados ou ainda não vendidos, e contribui para a desalavancagem da incorporadora. Bem desenhada, a operação recompõe o capital de giro e evita que a urgência por caixa leve a descontos que comprometam o resultado.

A decisão deve considerar mais do que o preço oferecido. Manter uma unidade no balanço gera despesas de carregamento e juros até a comercialização. A incorporadora deve comparar o valor que pode receber hoje com a receita esperada de uma venda futura, descontados os custos da espera.

A antecipação de recebíveis de permutas financeiras e a reestruturação de passivos também ajudam a alinhar o calendário das obrigações ao fluxo de receitas dos empreendimentos. Alongar uma dívida faz sentido quando o novo prazo é compatível com a capacidade de pagamento da companhia. Cada estrutura deve ser avaliada pelo custo total, pelas garantias exigidas e pelo efeito sobre o caixa.

Em momentos como o atual, o mercado de capitais é uma boa alternativa para essa indústria. Com os bancos mais restritivos e a régua de crédito mais alta em todo o segmento, o custo do crédito bancário hoje está muito próximo ao do mercado de capitais.

CRIs, debêntures e fundos imobiliários permitem estruturas mais personalizadas e flexíveis, com prazos, garantias e custos ajustados ao estágio de cada empreendimento e ao perfil de geração de caixa de cada ativo.

A tendência é de maior exigência na estrutura de garantias, para dar mais segurança às operações. A demanda por investimento dos próprios empresários nos projetos também deve crescer, principalmente naqueles em que a velocidade de vendas e o preço ainda não foram validados e que carregam risco de execução da obra.

Em paralelo, cresce o número de incorporadores que trabalham com tabela direta, contando com a securitização da carteira de recebíveis. Nesse modelo, o mercado pode absorver as carteiras sem que o incorporador precise carregá-las durante todo o prazo.

O momento pede uma postura conservadora do incorporador. O efeito dos juros sobre o comprador é direto. De acordo com dados compilados pela Galapagos, em um financiamento de 30 anos, cada ponto percentual a mais na taxa reduz em cerca de 7% o valor que pode ser financiado com a mesma parcela, o que eleva a renda exigida e tira famílias do mercado.

A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) estima que a variação de um ponto percentual altera em cerca de 160 mil o número de famílias com capacidade de financiar um imóvel.

Ainda é cedo para medir com precisão o impacto sobre o comportamento do cliente e sobre a concessão de crédito. Por enquanto, a recomendação é manter caixa e estrutura de capital compatíveis com repasses mais lentos e distratos acima da média, preservar prazos longos e evitar compromissos que dependam da recuperação da demanda.

As companhias que chegarem a 2027 com o balanço ajustado, o estoque administrado, as dívidas dentro da capacidade de pagamento e os prazos alinhados ao retorno de cada ativo terão mais opções. Poderão comprar terrenos, retomar lançamentos e negociar com bancos e investidores sem a pressão de um caixa apertado.

A recuperação do cenário deve ser vista como possibilidade, não como premissa.