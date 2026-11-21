RESUMO ＋ Terrenos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, poderiam gerar R$ 98,3 milhões por ano em aluguel com lojas nos térreos e escritórios nos andares superiores, estima estudo da Where Consulting com dados da Space Hunters. A conversão depende de viabilidade técnica, autorização de uso e regras urbanísticas.

Os halls de entrada, recuos, praças e jardins de 34 terrenos da Avenida Brigadeiro Faria Lima, a região de escritórios mais cara de São Paulo, poderiam gerar quase R$ 100 milhões por ano em receita bruta de aluguel se recebessem lojas e escritórios. A estimativa é de um estudo inédito da Where Consulting, com dados da Space Hunters.

O levantamento analisou o trecho entre as avenidas Cidade Jardim e Hélio Pellegrino, onde estão os edifícios mais novos da Faria Lima, sem áreas comerciais no térreo. Os 34 terrenos somam 24.971 metros quadrados de áreas térreas, cobertas e descobertas.

"O conceito está relacionado aos espaços térreos que hoje apresentam uso apenas decorativo ou de circulação e acesso. Especialmente grandes halls de entrada, recuos frontais, praças e áreas ajardinadas dos edifícios corporativos", afirmou Gabriel Gollnick, CEO da Where Consulting e idealizador da pesquisa, em entrevista à EXAME.

Para chegar ao valor, o estudo projeta um cenário de desenvolvimento comercial nesses terrenos, com 71.915 metros quadrados de área privativa. Desse total, 17,5% seriam lojas no térreo e 82,5% escritórios nos pavimentos superiores.

O cálculo usa referências de aluguel comercial levantadas pela Space Hunters na região, de R$ 93,60 por metro quadrado ao mês para lojas e R$ 118,20 para escritórios. Com essa composição, o aluguel médio ponderado fica em R$ 113,87 por metro quadrado.

Aplicada aos 71.915 metros quadrados, essa média leva a uma receita de cerca de R$ 8,2 milhões por mês, ou R$ 98,3 milhões por ano, considerando a locação integral da área projetada. A estimativa não inclui ganhos indiretos, como geração de atividade econômica ou arrecadação de impostos.

Os valores de referência equivalem a menos da metade do cobrado nas torres corporativas da avenida. No segundo trimestre de 2026, o aluguel médio pedido por escritórios na Faria Lima chegou a R$ 293,08 por metro quadrado, o mais alto da cidade, segundo a consultoria Cushman & Wakefield. O Itaú chegou a pagar R$ 1,5 bilhão por um edifício na avenida. Gollnick explica, no entanto, que os valores para esses novos espaços comerciais são mais baixos que os das lajes corporativas da região.

O estudo também mediu quem ocupa a região. Na área analisada, há cerca de 5,8 trabalhadores para cada morador, proporção que explica por que o movimento da Faria Lima acompanha o relógio dos escritórios.

Ao fim do expediente, boa parte desse fluxo desaparece, segundo o levantamento. Os fins de semana aparecem no estudo como uma das principais lacunas a preencher.

A proposta é ocupar térreos e áreas livres com restaurantes, cafés, bares e espaços de encontro, que atenderiam o público no almoço, em reuniões informais e depois do trabalho. Para os autores, térreos mais ativos estimulariam a circulação de pedestres em diferentes horários e beneficiariam os próprios empreendimentos.

O que a Faria Lima tem em comum com a Rodeo Drive

Para dimensionar a oportunidade, a Space Hunters comparou a Faria Lima a quatro endereços internacionais: a Quinta Avenida, em Nova York; a Brickell Avenue, em Miami; a Avenida da Liberdade, em Lisboa; e a Rodeo Drive, em Beverly Hills.

Das quatro, três têm densidade residencial acima da média de suas cidades. A Faria Lima e a Rodeo Drive seguem o caminho oposto, com presença relativamente menor de moradores.

A avenida californiana serve de referência justamente por isso. Conhecida pelo varejo de luxo, ela integra um distrito que reúne lojas, restaurantes, hotéis e atrações culturais, e atrai um público que não precisa trabalhar nem morar na região para frequentá-la.

Além da Avenida da Liberdade, o estudo cita a Champs-Élysées, em Paris, e a Avenida Paulista como exemplos de endereços que se tornaram símbolos de suas cidades pelo uso do espaço urbano.

O que falta para sair do papel

Para proprietários e gestores de imóveis, a ativação dos térreos pode abrir uma nova linha de receita recorrente, além de aumentar a atratividade dos empreendimentos.

Hoje, a principal barreira está nas regras urbanísticas. A proposta do estudo é flexibilizar os parâmetros de ocupação, recuo e permeabilidade exigidos atualmente, para estimular a transformação da avenida.

Segundo Gollnick, bastariam mudanças pontuais no Plano Diretor sobre a ocupação do térreo para usos específicos, sem mexer na Operação Urbana Consorciada Faria Lima, que rege o adensamento da região. "Mudar os regulamentos da operação urbana é mais complexo e desnecessário", disse.

A proposta também dispensa os Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs), títulos leiloados pela prefeitura para permitir construir acima do limite básico na região. Os Cepacs servem para verticalizar, enquanto o estudo mira o nível da rua. "Aqui estamos indo no caminho oposto, o de incentivar uma ocupação com benefícios mais direcionados à escala pública da via", afirmou Gollnick.

A estimativa de quase R$ 100 milhões é um cenário potencial, que considera a locação integral da área projetada. A conversão depende de estudos de viabilidade técnica, de autorização de uso, das condições urbanísticas de cada imóvel e de um modelo de ocupação compatível com o fluxo e o perfil de quem circula pela avenida.

Para Gollnick, além das regras urbanísticas, também pesam a "falta de visão e cultura de projetos".

Os efeitos, segundo o levantamento, iriam além do aluguel. Novos estabelecimentos gerariam empregos e aqueceriam a economia local, e comércios abertos em horários variados poderiam deixar as ruas mais movimentadas e seguras.