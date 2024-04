Como é morar no Tatuapé? Conheça melhor esse famoso bairro de São Paulo

O Tatuapé é um dos bairros mais procurados pelas famílias paulistanas em virtude dos preços atrativos dos imóveis e infraestrutura de transporte.

A região também conta com espaços de lazer e esportes, como os parques Piqueri e Ceret, que possuem pistas de corrida, quadras esportivas e aparelhos de ginástica ao ar livre.

Onde fica Tatuapé?

O Tatuapé está localizado na Zona Leste de São Paulo e faz divisa com os bairros da Penha, Vila Carrão e Mooca. A região tem como principal via de acesso a Radial Leste, mas também tem ligação com a Marginal Tietê, que leva às zonas Norte e Oeste, e às Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, que seguem ao interior.

A história do Tatuapé começa por volta de 1560, quando Brás Cubas, fundador da cidade litorânea de Santos, atravessou a Serra do Mar em busca de ouro. Por este motivo, a origem da palavra Tatuapé tem origem Tupi e significa “caminho de tatu”.

Quanto custa morar em Tatuapé?

Além de ser um bairro com infraestrutura em transporte e diversas opções de lazer a céu aberto, o Tatuapé tem preços atrativos para aluguel e venda de imóveis.

Para quem deseja alugar um imóvel na região, o valor médio está em R$ 2.500. Os valores de aluguel, no entanto, variam bastante, de acordo com a localização, metragem e decoração do imóvel, saindo de R$ 1.500 a R$ 10 mil (valor total com condomínio).

Já para quem planeja comprar uma casa ou apartamento, o valor médio do imóvel é de R$ 780 mil. Os preços variam entre R$ 245 mil a R$ 4,5 milhões, de acordo com a metragem e a localização do bem.

Como é o transporte em Tatuapé?

O Tatuapé é rico em mobilidade. As duas estações de metrô mais próximas são a Carrão e a Tatuapé, ambas da linha Vermelha. A estação Tatuapé conta também com um terminal de ônibus integrado e acesso às linhas Coral e Safira da CPTM.

A principal via da região é a Radial Leste, que atravessa toda a zona leste até o centro da cidade. Além disso, o bairro está próximo à Marginal Tietê, que oferece acesso às regiões Norte e Oeste, e às Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, que conectam a capital às cidades do interior.

Como é a segurança em Tatuapé?

O Tatuapé é considerado um bairro seguro e tranquilo para viver, principalmente na região do Anália Franco.

O bairro, no entanto, tem registrado aumento no índice de roubo de carros, exigindo mais cuidado dos moradores e atenção da Polícia Militar.

Qual é a história de Tatuapé?

A história do Tatuapé data 1560, quando Brás Cubas explorou a Serra do Mar em busca de riquezas. Ele e sua equipe chegaram ao planalto do Tatuapé, encontrando o ribeirão Tatu-apé (caminho do tatu) e se estabeleceram em sua foz no rio Grande, no Tietê.

No início do século XX, surgiram as primeiras indústrias no bairro, principalmente olarias, que se aproveitaram da qualidade da argila da região. Essas indústrias prosperaram até meados da década de 1970, quando muitas delas migraram para cidades do interior de São Paulo, atraídas por incentivos fiscais.

A saída das empresas provocou a especulação imobiliária no Tatuapé, impulsionando o comércio de luxo e estimulando a verticalização e o adensamento urbano na região.

Como é o lazer em Tatuapé?

As opções de lazer no Tatuapé agradam desde crianças a jovens e famílias. A região abriga parques, teatros, restaurantes, bares, bistrôs renomados, centros comerciais e shoppings.

O Ceret é um dos parques preferidos das crianças porque possui ampla estrutura, com três campos de futebol, quatro quadras de vôlei, duas quadras de basquete, quatro quadras poliesportivas, seis quadras de tênis, um campo de rugby, quatro piscinas, pistas de caminhada e corrida, playground e ginásio poliesportivo.

O Piqueri, por sua vez, tem 97 mil metros quadrados com bicicletário, campo de futebol de areia, quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica, lago, palco para apresentações, playground e canchas de bocha.

O Tatuapé também conta com o Teatro Dr. Botica, destinado ao público infantil, e o Teatro Eva Wilva, com uma programação variada de shows de música, stand-up comedy, peças teatrais e musicais.