Exclusivo: Quinto Andar movimenta R$ 20 bi em 12 meses — e quer crescer dez vezes mais

Lucas Lima, COO do Quinto Andar (QuintoAndar/Divulgação)

O QuintoAndar atingiu o marco inédito de R$ 20 bilhões transacionados em 12 meses. O número — divulgado com exclusividade para a EXAME — considera a soma do valor de todos os imóveis vendidos pela plataforma ao longo do período mais o valor dos aluguéis pagos.

Metade desse valor é referente ao aluguel de imóveis, o segmento onde a startup começou em 2013. A outra metade vem da compra e venda, setor que a empresa brasileira entrou em 2021 — desde então, o segmento cresceu dez vezes. Já o negócio de aluguel quintuplicou.

Segundo o diretor operacional Lucas Lima, que falou com exclusividade à EXAME, os dois segmentos têm uma sinergia natural.

“Quando a compra e venda desacelera, o aluguel acelera, por exemplo. No fim, ambos estão associados a nossa vontade de 'ser destino'”, afirma Lima. A entrada no mercado de compra e venda foi uma das estratégias da empresa para se manter como maior ecossistema imobiliário da América Latina.

Com 13 mil novos contratos de aluguel fechados por mês, são 300 mil contratos sob gestão ativa em todo o Brasil. Por mês, o Quinto Andar vende cerca de 2,5 mil. Neste ano, houve recorde superior a 2,6 mil vendas em dois meses.

Hoje a empresa tem, além dos dois negócios, o mercado de classificados não só no Brasil, como também na Argentina, Equador, México, Panamá e Peru.

Com a ambição de crescer dez vezes mais, o momento é de olhar para dentro, e isso passa pela realocação de esforços, segundo Lima.

No início de junho, o QuintoAndar anunciou o fim do QuintoCred Garantia, serviço de garantia locatícia oferecido a outras imobiliárias.

O diretor de operações esclarece que a operação trata-se de um negócio B2B, voltado exclusivamente a imobiliárias, sem relação com os contratos firmados diretamente pela plataforma do QuintoAndar com inquilinos e proprietários.

O foco está em novas tecnologias — para Lima, o principal fator do crescimento da empresa.

Além do QPreço, inteligência de precificação de imóveis que fornece estimativas sobre o valor de um imóvel, o QuintoAndar também tem uma IA generativa integrada à plataforma de busca, permitindo que os usuários façam buscas por imóveis utilizando descrições em linguagem natural e através de imagens.

“E tem muito mais novidades que estão sendo desenvolvidas e que devem ser anunciadas”, afirma Lima, que finaliza: “aqui, a palavra-chave é tecnologia”.