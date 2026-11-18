O pódio da demanda por imóveis econômicos no Brasil mudou de ordem pela primeira vez em quatro trimestres. Curitiba ultrapassou São Paulo e assumiu o segundo lugar do segmento, com nota 0,846, contra 0,825 da capital paulista. Fortaleza segue na frente, com 0,893, e completa cinco trimestres na liderança.

Os dados são do Índice de Demanda Imobiliária (IDI Brasil) do terceiro trimestre de 2026, feito pelo Ecossistema Sienge por meio do CV CRM, com metodologia do Grupo Prospecta e parceria da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A edição avalia 88 cidades, quatro a mais que na anterior.

O ranking é dividido em três faixas. No padrão econômico estão famílias com renda de R$ 2 mil a R$ 12 mil e imóveis de R$ 115 mil a R$ 575 mil. O médio padrão vai até R$ 811 mil, e o alto padrão começa nesse valor, para famílias com renda acima de R$ 24 mil.

As cinco cidades mais atrativas por padrão no 3º trimestre de 2026 Posição Econômico Médio padrão Alto padrão 1º Fortaleza (0,893) São Paulo (0,824) Brasília (0,868) 2º Curitiba (0,846) Curitiba (0,771) São Paulo (0,854) 3º São Paulo (0,825) Goiânia (0,766) Fortaleza (0,816) 4º Goiânia (0,806) Maringá (0,716) Goiânia (0,790) 5º Salvador (0,753) Itajaí (0,702) Rio de Janeiro (0,759) Fonte: IDI Brasil, 3º trimestre de 2026 (escala de 0,000 a 1,000)

O IDI não mede preço nem volume de lançamentos. A nota, de 0 a 1, combina seis indicadores: demanda potencial, dinâmica econômica, oferta de imóveis por concorrentes, procura direta por meio de leads e desempenho de vendas de lançamentos com mais e com menos de 12 meses.

Parte dos dados vem de transações reais e anonimizadas registradas no CV CRM, plataforma de vendas usada por incorporadoras. Por isso, o ranking se propõe a mostrar onde o comprador está, e não apenas onde há estoque.

Emprego e renda, não crédito, explicam a virada de Curitiba

A troca de posições entre Curitiba e São Paulo veio de um único componente. No indicador de dinâmica econômica, que reúne emprego, renda e crescimento local, Curitiba subiu de 0,731 para 0,878, enquanto São Paulo caiu de 0,681 para 0,608.

"A virada veio da economia local. O crédito não entra nessa conta. O movimento não tem a ver com financiamento, e sim com o ambiente econômico de cada cidade", afirmou Gabriela Torres, diretora de marketing do Ecossistema Sienge.

Mesmo em terceiro, São Paulo mantém os indicadores de demanda e de procura direta no máximo da escala. A capital paulista e Curitiba disputam as primeiras posições há várias edições, e o trio com Fortaleza é o mesmo pelo sexto trimestre seguido.

"O que vemos é uma disputa próxima, em que mudanças na economia local definem quem fica à frente, e não uma troca de patamar", disse Gabriela.

Logo abaixo, o Nordeste voltou a ter cinco cidades no top 10 do econômico, o que não acontecia desde o terceiro trimestre de 2025. Maceió subiu do 11º para o sétimo lugar e se juntou a Fortaleza, Salvador, Recife e Aracaju. O Rio de Janeiro deixou o grupo, do nono para o 12º lugar.

Cuiabá sobe nos três padrões ao mesmo tempo

A capital mato-grossense foi a única, ao lado de Salvador, a avançar nos três segmentos no trimestre. No econômico, passou do 24º para o 17º lugar. No médio padrão, deu o maior salto da faixa, de 36 posições, do 56º para o 20º. No alto padrão, foi do 57º para o 28º.

O motor foi o desempenho dos lançamentos recentes. O indicador de atratividade de novos lançamentos de Cuiabá saiu de 0,237 para 0,703, depois de três trimestres perto do piso da escala.

"Ainda é cedo para chamar de estrutural. Para virar tendência, o movimento precisa se repetir nas próximas edições e aparecer também na demanda e na dinâmica econômica, e não só nos lançamentos", afirmou Gabriela.

Cuiabá se soma a uma região que já tem peso no alto padrão. Brasília completou um ano na liderança da faixa, Goiânia está em quarto e Campo Grande subiu do 24º para o 16º lugar, puxada pela dinâmica econômica. Com isso, o Centro-Oeste passou a ter três cidades no top 20 do segmento.

"Os próximos trimestres vão mostrar se é uma mudança no mapa ou um bom momento", disse a executiva.

No médio padrão, o movimento regional foi outro. O Sul colocou três cidades no top 5 pela primeira vez na série histórica: Curitiba, em segundo, Maringá, que subiu do sexto para o quarto lugar, e Itajaí, do oitavo para o quinto. Em 12 meses, Maringá avançou 38 posições no segmento.

Os saltos que duraram um trimestre

Duas das cidades que mais chamaram atenção na edição anterior devolveram o avanço. Barueri, destaque do médio padrão no segundo trimestre, caiu do 14º para o 41º lugar. Sorocaba despencou do 20º para o 50º no alto padrão, a maior queda entre as cidades que estavam no top 20.

Nos dois casos, a subida e a queda vieram do mesmo indicador, o de atratividade de novos lançamentos. Em Barueri, ele recuou de 0,734 para 0,310. Em Sorocaba, de 0,583 para 0,339. João Pessoa (do 16º para o 31º) e Ribeirão Preto (do 17º para o 26º) também deixaram o top 20 do alto padrão.

"A principal lição é não decidir com base em um trimestre isolado", disse Gabriela. Segundo ela, o indicador reflete os empreendimentos lançados em cada período e, em cidades de porte médio, poucos projetos já são suficientes para alterar o resultado.

"Se a queda vem dos lançamentos, mas a demanda e a economia local se mantêm, a cidade continua sendo uma oportunidade", afirmou. A recomendação ao incorporador é acompanhar a trajetória de vários trimestres e identificar qual componente está movendo a nota.

Parte das mudanças fora do top 20 também tem relação com a base do estudo, que passou de 84 para 88 cidades com a entrada de Palhoça (SC), Ipatinga (MG), Porto de Pedras (AL) e Apucarana (PR).

Centro de São Paulo chega ao top 3 do alto padrão

No recorte da capital paulista, o IDI São Paulo registrou um resultado inédito. O Centro, que reúne bairros como República, Sé, Consolação, Bela Vista e Santa Cecília, subiu do quarto para o terceiro lugar no alto padrão pela primeira vez na série histórica.

A zona ficou com nota 0,462 e ultrapassou a Leste, com 0,455, por uma diferença pequena. A Zona Sul lidera o segmento há cinco trimestres, com 0,858, seguida pela Oeste, com 0,668.

Segundo o relatório, o Centro teve a maior alta em dinâmica econômica entre as zonas do alto padrão. Gabriela afirma que o índice não aponta uma causa única, mas registra avanço consistente em dinâmica econômica, oferta de terceiros e atratividade de novos lançamentos.

O movimento aparece também no médio padrão, em que o Centro teve a maior alta do IDI entre todas as zonas e faixas, ainda que siga em último pela nona vez seguida. A região tem a menor oferta de imóveis usados do segmento.

A requalificação da área central é uma discussão antiga na cidade, impulsionada desde 2021 pelo programa Requalifica Centro, da prefeitura, que concede incentivos fiscais a retrofits de prédios antigos.

"O tema da requalificação do Centro de São Paulo é antigo, e esse resultado entra nessa discussão como um dado novo. Um único trimestre ainda não basta para falar em retomada consistente", disse Gabriela. "A próxima edição vai mostrar se a região se mantém nesse patamar."