Zamp anuncia Pedro Barbosa como novo CMO do Burger King no Brasil

A Zamp anunciou nesta terça-feira, 6, a contratação de Pedro Barbosa para o cargo de CMO do Burger King no Brasil. O executivo passa a liderar as áreas de marketing e vendas da marca, segundo comunicado divulgado pela companhia nesta semana.

Controladora das redes Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks no país, a Zamp informou que a chegada de Barbosa ocorre em meio a um novo ciclo de gestão.

“Estamos felizes com a chegada do Pedro porque acreditamos muito na sua capacidade estratégica e visão sobre o negócio de QSR. Ele será uma liderança importante para ajudar a construir esse próximo ciclo da marca no país”, diz Gabriel Guimarães, presidente do Burger King no Brasil.

Formado em Administração de Empresas pela FGV, com MBA pela NYU, Barbosa iniciou a carreira no mercado financeiro. Em seguida, atuou por dez anos na Restaurant Brands International (RBI), onde ocupou funções globais de marketing e vendas para as marcas Burger King e Popeyes, com atuação nos Estados Unidos e na América Latina. Antes de assumir o novo cargo, era Chief Strategy Officer da Kraft Heinz no Brasil.

O anúncio acontece após mudanças recentes na estrutura executiva da Zamp. Em maio do ano passado, a companhia comunicou a saída do então vice-presidente de marketing, Igor Puga. A movimentação ocorreu menos de 20 dias depois de Pedro Zemel assumir como diretor-presidente da empresa.

No mesmo fato relevante, a dona do BK informou a saída do vice-presidente da unidade Burger King, Danillo Toledo Gomes, e do vice-presidente de supply chain, Ives Arca Uliana. As funções passaram a ser ocupadas interinamente por Gabriel Magalhães, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia.

Puga havia assumido a vice-presidência de marketing da Zamp em agosto de 2024, após convite do então CEO Paulo Camargo. Antes, havia deixado o cargo de vice-presidente executivo do Enjoei, onde permaneceu por quatro meses. Ele substituiu Juliana Cury, que deixou a Zamp para assumir a posição de CMO do Santander. Posteriormente, Cury tornou-se CMO do Itaú Unibanco.