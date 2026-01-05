Frango mais barato que ovo? Entenda a nova campanha do Burger King

Com o preço dos alimentos pressionando o orçamento no início do ano, o Burger King lançou uma campanha que compara o valor de um item do seu cardápio ao de um produto básico do varejo. A ação divulga a venda de 10 unidades do BK Chicken por R$ 7,90 e usa o preço médio da dúzia de ovos como referência para sustentar a comunicação.

A comunicação parte do contexto de aumento de gastos no início do ano e busca associar a oferta a um parâmetro conhecido de custo pelo consumidor. Segundo a marca, a comparação foi baseada em uma pesquisa independente realizada em dezembro de 2025, que considerou preços médios da dúzia de ovos em redes selecionadas de supermercados em diferentes regiões do país.

Apesar do tom de brincadeira da campanha, o preço da proteína tem oscilado nos últimos meses, após uma sequência de altas registrada desde o início de 2025. Em outubro, as cotações no mercado doméstico atingiram o menor patamar do ano, segundo boletim da USP.

Hoje, o preço médio da dúzia de ovos no Brasil gira entre R$ 7 e R$ 10 no varejo, a depender da região e do tipo. Dados do Cepea indicam que, ao longo de 2025, os valores no nível de granja ficaram em torno de R$ 4 a R$ 7 por dúzia, mas a margem do varejo costuma elevar o preço final, sobretudo em grandes centros e para ovos vermelhos ou caipiras.

O filme da campanha do BK adota a linguagem de plantões jornalísticos e simula uma reportagem gravada em um supermercado. A narrativa contrapõe reclamações sobre o preço dos ovos à divulgação da oferta do BK Chicken, apresentada como uma alternativa de menor custo. O conceito criativo da ação é “No BK, o frango tá mais barato que o ovo”.

“No início do ano, quando a sensibilidade a preços aumenta, encontramos no cotidiano o referencial perfeito de valor: o ovo. Ele tangibiliza o custo-benefício, rompendo a indiferença comum das guerras de preços da categoria”, diz Pedro Laguárdia, gerente de marketing do Burger King no Brasil.

A criação da campanha é da AlmapBBDO. Os desdobramentos em redes sociais ficaram a cargo da Jotacom, e a mídia out of home foi desenvolvida pela Streetwise.

A oferta de 10 BK Chicken por R$ 7,90 está disponível por tempo indeterminado ou enquanto durarem os estoques. A compra pode ser feita nos balcões e totens das lojas físicas, no BK Drive e no aplicativo da marca. Os preços podem variar de acordo com a região e com os restaurantes participantes.

No Brasil, o Burger King é operado pela Zamp, que administra mais de mil unidades da rede no país.

Perspectivas do setor

Em 2025, o mercado brasileiro de ovos apresentou desempenho positivo, com produção e exportações em níveis recordes, mesmo diante de um caso de gripe aviária registrado em uma granja comercial em maio. Dados do Cepea indicam que os preços atingiram recordes reais no início do ano, mas passaram a recuar ao longo dos meses, acompanhando o aumento da oferta interna. O avanço dos embarques ao exterior ajudou a conter uma queda mais acentuada no mercado doméstico.

No início do ano, as cotações ficaram abaixo das registradas em dezembro de 2024, refletindo a demanda mais fraca típica do período. A partir de fevereiro, porém, a retomada gradual do consumo com o retorno das aulas e a oferta mais limitada impulsionaram os preços, que alcançaram os maiores patamares da série histórica do Cepea. As altas se estenderam até março, período tradicionalmente marcado pelo aumento da demanda durante a Quaresma. A partir de abril, os preços passaram a cair na maioria das regiões monitoradas, com exceção de agosto.

A produção nacional de ovos para consumo somou 3,04 bilhões de dúzias entre janeiro e setembro de 2025, volume 6,9% superior ao registrado no mesmo período de 2024 e considerado recorde, segundo o IBGE. O aumento da oferta foi determinante para o movimento de acomodação dos preços ao longo do ano, mesmo em um cenário de custos e demanda ainda em ajuste.

No mercado externo, a disseminação da gripe aviária em outros países reduziu a oferta global e abriu espaço para o produto brasileiro. Nos Estados Unidos, um surto levou à forte ampliação das importações, que cresceram 825% entre janeiro e novembro, na comparação anual. De acordo com a Secex, os embarques de ovos in natura e processados somaram 38,64 mil toneladas nos 11 primeiros meses de 2025, alta de 109% sobre todo o volume de 2024.

Ainda conforme o Cepea, apesar do impacto negativo do tarifaço imposto pelos EUA em agosto, a abertura de novos mercados, como o México, e a rápida retomada do status sanitário reforçaram a capacidade do Brasil de atender à demanda interna e externa.