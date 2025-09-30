YouTube Shopping inicia operação no Brasil com Mercado Livre e Shopee como parceiros

O YouTube anunciou nesta terça-feira, 30, a expansão de seu ecossistema de comércio no Brasil. A plataforma vai iniciar a operação local do YouTube Shopping em parceria com os marketplaces Mercado Livre e Shopee, que passam a integrar o Programa de Afiliados. A novidade, antecipada a EXAME, permitirá que criadores marquem produtos em vídeos, lives, posts e Shorts, direcionando o público diretamente para a compra nos sites dos varejistas.

A integração faz parte da chegada oficial do Programa de Afiliados ao país, anunciada recentemente durante o evento global Made on YouTube. “O objetivo é aproximar a descoberta de produtos do momento da compra, em múltiplos formatos e dispositivos, inclusive na TV conectada, que já faz parte do hábito de milhões de brasileiros”, diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil.

Segundo o executivo, a expansão representa um novo passo para a estratégia da companhia. “Estamos trazendo o Programa de Afiliados do YouTube Shopping para um dos ecossistemas de criadores mais vibrantes do mundo.” Ele lembra que o Brasil é considerado mercado prioritário para a área de commerce do YouTube, que globalmente já reúne mais de 500 mil criadores afiliados.

A primeira fase da operação será conduzida em modelo de Trusted Testers, com um grupo inicial de criadores que já está testando a integração com produtos de Mercado Livre e Shopee. A expectativa, segundo Coelho, é de que o acesso seja ampliado para todos os criadores elegíveis ainda em 2025.

O recurso permitirá que os YouTubers recebeam comissão sobre as vendas geradas. Para participar, o criador precisa atender a critérios específicos: integrar o Programa de Parcerias do YouTube, ter pelo menos 10 mil inscritos e cumprir requisitos adicionais de elegibilidade. O pagamento ocorre quando a transação é concluída a partir dos links destacados no conteúdo. Os percentuais de comissão não são divulgados.

“O YouTube não é varejista”, ressalta Coelho. “Estoque, logística e checkout ficam com os parceiros. O que a gente tem é uma baita experiência de comportamento de usuários, adquirida ao longo de 20 anos de Brasil, que nos transforma provavelmente no melhor lugar para conectar criadores, marcas e espectadores.”

Social commerce em expansão

O movimento do YouTube ocorre em um mercado de social commerce em plena ascensão no Brasil. O setor deve movimentar US$ 4,16 bilhões em 2025, com alta anual de 16,1%, segundo o relatório Brazil Social Commerce Market Intelligence and Future Forecast 2021-2030. Entre 2021 e 2024, a taxa composta de crescimento foi de 23,1%, e a expectativa é de que o segmento mantenha expansão consistente, chegando a US$ 6,92 bilhões até 2030, com ritmo médio de 10,7% ao ano.

Esse avanço é sustentado por fatores estruturais: mais da metade da população brasileira é usuária ativa de redes sociais, o que transforma essas plataformas em canais cada vez mais relevantes para consumo. A penetração móvel e a mudança de comportamento do comprador digital reforçam a tendência. Além de YouTube e TikTok, o Instagram também influencia diretamente decisões de compra, ampliando a competição entre os principais players.

Nos últimos meses, o TikTok Shop ampliou espaço no país com subsídios a vendedores e influenciadores. O YouTube, que chega depois, aposta em atributos diferentes, conforme detalha Carvalho: a escala global de mais de 500 mil criadores afiliados, a integração com múltiplos formatos de vídeo — longos, curtos, transmissões ao vivo — e o alcance expressivo na TV conectada, ambiente em que pretende consolidar vantagem.

Dados da Kantar Ibope Media mostram que o YouTube já reúne cerca de 75 milhões de espectadores adultos no Brasil em todas as telas, com crescimento de 21% na TV conectada em 2024. A plataforma alcança hoje 11,9% do consumo de vídeo nesse dispositivo, à frente de emissoras tradicionais como o SBT. O movimento é impulsionado por conteúdos musicais, transmissões esportivas e projetos exclusivos. Em 2025, a empresa ainda fechou contrato para transmitir 38 jogos do Campeonato Brasileiro até 2027.

Na visão do presidente do Google Brasil, o diferencial do YouTube no social commerce está justamente na capacidade de unir múltiplos formatos e canais. “O dilema da mensuração é permanente. O funil simples deu lugar a jornadas complexas; nossas soluções precisam ser full funnel”, afirma. “O lançamento do Shopping mostra que conseguimos entregar desde awareness até conversão no mesmo ecossistema, com apoio de institutos de mensuração de boa reputação para comprovar resultados.”

O executivo detalha que a estratégia não se resume a oferecer links de compra dentro de vídeos, mas a criar um modelo complementar de monetização. O Shopping se soma ao programa tradicional de divisão de receita publicitária, ampliando a fonte de ganhos dos criadores. “Funciona tanto em vídeos longos quanto em curtos, aproveita a nossa base global de criadores e tem um diferencial óbvio, que é a própria marca YouTube”, resume.

A lógica é sustentada pelo conceito dos “4 S’s” — Search (busca), Scrolling (rolagem), Streaming (transmissão) e Shopping (compras). “Percebemos que os consumidores têm quatro comportamentos-chave. O Shopping complementa esse ecossistema, permitindo que o consumidor descubra, considere e compre dentro da mesma jornada”, diz Coelho.

A aposta também envolve o uso de inteligência artificial para recomendar momentos de inserção de produtos em vídeos de review, tutoriais e unboxings. “O YouTube já concentra esse tipo de conteúdo. Associar diretamente à compra amplia a eficiência para criadores e para marcas”, completa.

A visão dos parceiros

A Shopee, que multiplicou por dez o faturamento com live commerce no Brasil, vê a chegada do YouTube Shopping como uma extensão desse movimento. “Estamos entusiasmados em ajudar lojistas brasileiros a se conectarem com criadores e potencializar suas vendas”, afirma Felipe Piringer, head de marketing da companhia.

O executivo lembra que a plataforma já conta com mais de 5 milhões de participantes em seu programa de criadores e afiliados. Segundo ele, a integração com o YouTube amplia as possibilidades de monetização ao permitir que influenciadores promovam produtos alinhados aos seus públicos.

O Mercado Livre, que recentemente ampliou seu portfólio no país ao ingressar no mercado de farmácias, aposta no social commerce como novo vetor de crescimento. “Nosso sortimento amplo, presença de grandes marcas, segurança e a entrega mais rápida do país garantem condições para afiliados e criadores gerarem renda com confiança”, diz Renata Gerez, head de social commerce.

Segundo a executiva, o programa de afiliados da empresa registrou alta de 310% no último trimestre, resultado que, em sua visão, reforça o papel da creator economy como motor de expansão para o marketplace.

Próximos passos

Com a chegada do YouTube Shopping, a plataforma se insere de forma mais direta na disputa pelo social commerce, em um mercado que combina entretenimento, tecnologia e consumo em tempo real.

O lançamento com Shopee e Mercado Livre marca a primeira etapa dessa estratégia. “São dois excelentes parceiros nossos, de escala global”, afirma Coelho. Ele acrescenta que outros varejistas já estão em negociação para aderir ao programa. “O Brasil tem um ecossistema de varejo riquíssimo, e isso é só o começo.”

Segundo o executivo, o modelo será expandido para empresas que não atuam como marketplaces, como fabricantes e marcas diretas. A proposta, diz ele, não substitui o portfólio publicitário, mas o complementa, oferecendo novas alternativas de receita.

A expansão se conecta ainda a outros movimentos do YouTube no Brasil. Entre eles estão o Teatro YouTube, em parceria com o Magalu, pensado como espaço híbrido para criadores e produções culturais; os pacotes esportivos com a Cazé TV, que incluem transmissões do Paulistão e do Brasileirão; e projetos musicais como o Tiny Desk, patrocinado por Volts e Heineken.

Esses exemplos, avalia Coelho, reforçam a vocação da plataforma como ponto de encontro da economia criativa. “O YouTube é palco da cultura digital e física”, afirma. “Ao integrar o Shopping, ampliamos as formas de monetização dos criadores e oferecemos ao mercado soluções que unem entretenimento, influência e comércio.”

O impacto econômico ajuda a dimensionar essa estratégia. Em 2024, o YouTube movimentou R$ 4,94 bilhões no PIB brasileiro, segundo dados da própria empresa. A expectativa é que esse número cresça com a diversificação das fontes de receita.