YouTube registra virada histórica de consumo: TV conectada ultrapassa celular no Brasil

A TV conectada superou o celular como a principal tela de consumo de vídeos do YouTube dentro de casa, segundo dados da Kantar Ibope Media. O levantamento mostra que a participação da CTV entre pessoas com mais de 18 anos saltou de 41% para 53% em três anos. Atualmente, mais de 80 milhões de brasileiros assistem à plataforma na tela da TV.

O anúncio foi feito pela empresa nesta quarta-feira, 8, durante o Brandcast, seu evento anual para o mercado publicitário. Essa migração da audiência, aponta o YouTube, é impulsionada pelo conteúdo oferecido e pela conexão que seus criadores proporcionam.

Patricia Muratori, diretora da plataforma na América Latina, disse que os youtubers estão se tornando as novas startups do entretenimento e têm em comum o fato de estabelecerem uma conexão autêntica com seus fãs.

“Essa é a chave para entender a influência que o YouTube construiu na cultura nesses 20 anos e que vai continuar construindo nos próximos 20. Prova disso é que, de acordo com uma pesquisa da Talk Shoppe, 89% dos espectadores da Geração Z no Brasil concordam que os criadores do YouTube publicam conteúdo em que podem confiar”, disse a executiva.

Além de destacar o papel dos criadores e da audiência conectada, o YouTube aproveitou o Brandcast para anunciar novas soluções voltadas ao mercado publicitário e ao comércio eletrônico integrado à TV.

Publicidade e novos recursos de IA

Entre as novidades, está o Shoppable CTV, ferramenta de publicidade focada em TVs conectadas que chega ao Brasil até o fim de 2025. A solução promete tornar o caminho de compra mais interativo e fluido: o público poderá adquirir produtos diretamente na TV ou enviar o link para o celular e continuar navegando pelo dispositivo móvel.

“Cada vez mais os brasileiros desejam assistir ao conteúdo do YouTube também por meio da TV, levando a personalização para uma experiência coletiva e imersiva”, diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. “O YouTube é o palco dos maiores momentos culturais, seja no esporte, na música ou no entretenimento, com os fãs mais apaixonados e onde as marcas alcançam resultados incomparáveis.”

O YouTube é hoje o serviço de streaming número 1 em consumo nas TVs conectadas no país, com 56% de participação entre pessoas com mais de 18 anos, segundo a Kantar Ibope Media.

Outro recurso anunciado foi o Shoppable Masthead, já em testes no Brasil. O formato oferece às marcas uma posição de destaque para converter interesse em ação, permitindo exibir produtos junto ao vídeo imersivo e selecionar os itens de acordo com seus objetivos de negócio.

A plataforma também apresentou o Peak Points, solução de inteligência artificial que posiciona anúncios nos momentos de maior atenção do público. A ferramenta estará disponível no primeiro semestre de 2026.

Nova monetização para criadores

Diante da importância do público jovem e engajado, o YouTube lançou o Programa de Afiliados do YouTube Shopping, que estará disponível a todos os criadores elegíveis a partir de 4 de novembro.

Conforme adiantado pela EXAME, os criadores poderão marcar em seus vídeos e Shorts produtos do Mercado Livre e da Shopee, os dois primeiros varejistas parceiros da plataforma no Brasil. “Essa expansão oferece aos criadores um caminho mais direto e eficiente para monetizar sua audiência”, afirma Muratori.

Projetos comerciais para 2026

O YouTube também apresentou seus projetos comerciais para 2026, oferecendo oportunidades para marcas em quatro áreas: música, entretenimento, esportes e bem-estar.

Esses projetos são focados em conteúdos de formato longo, de alta performance em TVs conectadas. Entre os destaques estão as novas temporadas do Tiny Desk Brasil — que já contou com Volkswagen e Heineken como patrocinadoras — e do MasterChef Creators, cuja primeira temporada somou 7,8 milhões de visualizações e 319 mil interações.

A plataforma ainda terá novelas com títulos licenciados e microdramas locais em parceria com a Sofá Digital e o canal Noverama, além de Wellness 2026, com conteúdos de saúde e bem-estar que incluem participações de Luciana Haddad, Drauzio Varella, esquetes do Porta dos Fundos e o TED Health Brasil, previsto para junho de 2026, em São Paulo.

No pilar esportivo, o YouTube transmitirá 38 jogos do Brasileirão, 16 do Paulistão e, pela primeira vez, todos os 104 jogos da Copa do Mundo FIFA 2026, em parceria com a CazéTV. Todas as cotas de patrocínio já foram vendidas, e entre os anunciantes confirmados estão Casas Bahia, Claro, Latam Airlines, Fiat e PagBank.

“Estamos muito felizes com os projetos para 2026, que reforçam o nosso compromisso em ser a casa dos criadores e das marcas que desejam se conectar com o público de forma autêntica e relevante”, diz Alessandra Gambuzzi, head de conteúdo e creative solutions do Google. “O futuro do entretenimento está sendo construído aqui, no YouTube”, completa.