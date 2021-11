Na Black Friday, Burger King quer lanches mais baratos que gasolina

O Burger King lançou uma campanha com a promessa de que, durante o mês de novembro -- quando acontece a Black Friday -- a rede irá oferecer promoções que são mais baratas que o preço cobrado pelo litro da gasolina.

A promoção, chamada de "Tanque vazio, barriga cheia", visa compensar o valor do combustível para quem frequenta o drive-thru. Assim, o BK passou a oferecer diversas opções do cardápio a R$5,50 para os motoristas que passarem pelos corredores. A promoção está válida desde a última sexta-feira, 5, e deve continuar até o final do mês de novembro.

“Essa campanha é o ponta pé inicial para a BK Friday do Burger King, pois ainda teremos muito mais ofertas para os nossos consumidores durante o mês. A ação foi desenvolvida, exclusivamente, para engajar os nossos clientes que optam pelo serviço do drive thru. Para nós, do BK, é muito importante oferecermos ações criativas e ousadas em nossos restaurantes, por meio de assuntos atuais” diz Juliana Cury, Diretora de Marketing da BK Brasil.

Entre as ofertas estão os sanduíches Rodeio, Cheddar e BK Chicken, além de mil-shakes, casquinha em dobro e onion rings. Para conferir as promoções, basta acessar o app do Burger King e consultar os restaurantes participantes.

Para comparar o valor das promoções com o preço cobrado pelo litro da gasolina, o BK analisou o valor divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), em 29 de outubro. O preço médio pelo litro do combutível é de R$ 6,56.