Volvo Car Brasil anuncia novo diretor de marketing, customer experience e comunicação

Felipe Yagi está há mais de dez anos na montadora sueca e ocupou o mesmo cargo na África do Sul. Desafio será impulsionar a venda do EX30

Felipe Yagi: desafio será impulsionar vendas (Volvo/Divulgação)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09h15.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 09h17.

A Volvo Car Brasil acaba de anunciar seu novo diretor de marketing, customer experience e comunicação. Felipe Yagi vai assumir a posição, após ocupar o mesmo cargo na África do Sul nos últimos 18 meses.

Yagi entrou como estagiário na Volvo, em 2015. Formado em administração pela Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP e com pós-graduação em marketing na Saint Paul Escola de Negócios, passou por diferentes posições e operações no time de marketing e comunicação.

No começo de 2024, assumiu a posição como head de marketing e comunicação da Volvo Car África do Sul, posto que ocupou até seu retorno ao Brasil.

"Oportunidades para operação nacional"

“Voltar para a Volvo Car Brasil é como voltar para casa, após algum tempo fora. Comecei na empresa e cresci muito, profissional e pessoalmente, aqui dentro. Passei por diferentes momentos e espero poder contribuir ainda mais nessa nova fase”, afirma.

À frente do marketing no país desde janeiro de 2024, Mirella Cambrea inicia agora uma nova etapa em sua jornada dentro da empresa, que será anunciada em breve.

Para Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, a chegada de Yagi deve trazer novas oportunidades para a operação nacional. “A Mirella assumiu a posição de diretora de marketing em janeiro do ano passado, quando assumi a presidência da companhia, e fez um grande trabalho com o lançamento do EX30, com grandes campanhas de marca.”

Expectativa era dobrar as vendas

O EX30 foi lançado no Brasil em maio do ano passado com uma meta bastante ousada. A expectativa era a de vender 8.000 unidades até o fim de 2024. Isso levaria a Volvo a dobrar as vendas. Em 2023, a montadora sueca comercializou 8.600 carros no mercado brasileiro.

Não foi o que aconteceu. A empresa encerrou o ano passado com 8.682 veículos emplacados, em linha com o ano anterior. O EX30 teve apenas 2.748 emplacamentos. A Volvo comemora o fato de que o modelo foi o veículo premium totalmente elétrico mais vendido do país, com 82,5% das vendas nesse segmento. Mas a ambição era maior.

O primeiro evento do novo diretor de marketing será neste mês, em um encontro com nomes da arquitetura e gastronomia em torno do XC60, líder nas vendas de híbridos na categoria premium, com 3.287 veículos emplacados no ano passado – e ainda o carro chefe da Volvo.

