Volvo será a primeira montadora a integrar inteligência artificial Gemini, do Google, em seus carros

A Volvo será a primeira montadora a integrar a inteligência artificial generativa Gemini, do Google, em seus veículos. A decisão marca uma nova fase na parceria entre as duas empresas, já consolidada desde a adoção do sistema Android Automotive em modelos da montadora sueca.

Com o Gemini incorporado diretamente ao sistema operacional dos carros, motoristas e passageiros poderão interagir com o veículo por meio de comandos de voz mais naturais, sem depender de instruções rígidas ou comandos robóticos.

A IA será capaz de traduzir idiomas, auxiliar na navegação, buscar localizações específicas e até responder perguntas sobre o manual do carro.

A ideia é reduzir a carga cognitiva do motorista e permitir que ele mantenha a atenção no trânsito, enquanto tarefas como envio de mensagens, reprodução de músicas e solicitações de rota são feitas por meio de uma linguagem mais fluida, com base no modelo de linguagem da nova IA do Google.

Além do espelhamento do celular

No início do mês, o Google havia anunciado que o Gemini seria integrado ao Android Auto, sistema que espelha o conteúdo do celular na central multimídia do carro.

Essa funcionalidade será liberada nas próximas semanas. Já nos veículos com Android Automotive — sistema embarcado diretamente no veículo — a integração com a IA será mais profunda, e deve estrear no mercado até o fim de 2024.

A Volvo será, portanto, a referência para testes e desenvolvimento de novas tecnologias automotivas baseadas em IA, recebendo atualizações antes de outras marcas.

Entre os recursos previstos estão mapas em alta definição, YouTube nativo e controle de funções do carro por voz, como climatização e sistema HVAC.