Volvo volta a nomear Hakan Samuelsson como CEO em meio à crise tarifária dos EUA

Hakan Samuelsson, que liderou a Volvo entre 2012 e 2022, voltará ao cargo de CEO a partir de 1º de abril. A decisão ocorre em meio à expectativa de novos encargos comerciais dos Estados Unidos, que devem afetar as exportações da montadora sueca.

A Volvo afirmou que a substituição de Jim Rowan visa dar estabilidade diante de “mudanças tecnológicas rápidas, crescente complexidade geopolítica e competição mais intensa entre regiões”. Samuelsson, de 74 anos, atuará em um mandato temporário de dois anos, enquanto o conselho busca um sucessor definitivo.

Com sede em Gotemburgo, a Volvo está entre as montadoras europeias que devem ser impactadas por tarifas de 25% impostas pelos EUA a veículos de passageiros e peças automotivas importadas. As taxas entram em vigor na próxima semana.

A montadora já havia alertado, em fevereiro, que deve enfrentar um ano mais fraco em 2025. A projeção é de vendas e lucros abaixo dos níveis de 2024, pressionados pela demanda em queda e pelo aumento das tensões comerciais. As ações da Volvo acumulam queda de 50% nos últimos 12 meses.

Volta após queda de desempenho

A troca na liderança ocorre apenas três anos após Rowan assumir o comando, em janeiro de 2022, pouco depois da abertura de capital da empresa na Nasdaq Estocolmo. A presidência do conselho, liderada por Eric Li, afirmou em comunicado que Samuelsson tem “track record” de liderança em ambientes adversos e conhecimento profundo da empresa.

“Estamos satisfeitos em receber Hakan Samuelsson de volta como CEO”, declarou Li, em nota. A decisão evidencia a tentativa da Volvo de reverter incertezas comerciais e operacionais com uma figura experiente no setor.