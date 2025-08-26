Duolingo leva mascote à região amazônica em campanha às vésperas da COP30

Quem estiver em Belém e no Acre nos próximos meses poderá ‘esbarrar’ na famosa coruja verde do Duolingo em pontos turísticos, festas populares e manifestações culturais locais. A empresa de tecnologia educacional inicia nesta terça-feira, 26, uma nova ação de marketing na região Norte com o objetivo de reforçar a importância do aprendizado de idiomas, especialmente do inglês, diante da proximidade da COP30, que acontecerá em novembro.

A campanha foi pensada para aproximar o aplicativo da cultura local e destacar o papel da educação no acesso a oportunidades de trabalho e desenvolvimento. O Duo, mascote da marca, participará de atividades típicas no Pará e no Acre, como nadar com búfalos, visitar o Ver-o-Peso, tomar tacacá e dançar carimbó.

Segundo a empresa, a ação também busca dar visibilidade a uma região pouco explorada pelas campanhas publicitárias. “O Brasil é enorme e diverso, e sabemos que o foco não pode estar concentrado apenas nos grandes centros. O Duolingo não mede esforços para levar a educação de qualidade, visando atingir o maior número de alunos possível”, diz Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo no Brasil, em comunicado.

A empresa já ultrapassou 70 milhões de downloads no país e aponta que quase metade dos estudantes da região Norte escolhem o inglês como idioma principal. Espanhol e francês aparecem em seguida. De acordo com os dados, família e aprimoramento educacional estão entre as principais motivações para aprender línguas, além de viagem e trabalho.

A iniciativa conta ainda com a participação de influenciadores locais para ampliar o alcance da campanha nas redes sociais. Entre eles estão a cantora paraense Zaynara, a artista Leona e a criadora de conteúdo Samanta Alves, conhecida por vídeos de entrevistas com tom humorado.

“O Duolingo chega à região Norte para mostrar que todos, independentemente de onde vivem, têm acesso a uma ferramenta divertida, gratuita e eficaz para aprender um novo idioma. Para isso, criamos ações que fomentam a conexão cultural entre o Duo e essa região tão culturalmente rica”, afirma Martins.

Além das ativações em pontos turísticos, o aplicativo estará presente na festa do Crocodilo, tradicional 'bloco paraense' que reúne milhares de pessoas nas ruas de Belém em uma celebração marcada por música, dança e alegria. O mascote participará da celebração interagindo com o público e integrando o aprendizado de idiomas ao evento cultural.

A campanha foi desenvolvida pela Jotacom, agência full-service da FSB Holding, e inclui elementos da cultura regional, como memes, danças típicas, folclore e brincadeiras locais. A estratégia busca aproximar a marca do público e reforçar o vínculo com alunos que vivem fora do eixo Sudeste.

A presença na Amazônia se conecta ao debate sobre sustentabilidade e inclusão que deve marcar a COP30, prevista para Belém. A conferência de chefes de Estado ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro, e as demais atividades entre 10 e 21 de novembro. O Duolingo vincula a ação à ideia de educação como ferramenta de transformação social. A campanha ainda será veiculada nas redes sociais em agosto e setembro.