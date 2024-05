O dia mais importante na história da Volvo no Brasil

“Esse é o dia mais importante da nossa história.” Foi assim que Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, começou a apresentação do elétrico EX30, o modelo mais acessível da montadora sueca, na manhã de quarta-feira 23 de maio, em um auditório no shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Estavam na plateia jornalistas do setor e influenciadores da marca, como o ator Enzo Celulari. O tão aguardado EX30 começa a chegar agora ao Brasil. Duas mil pessoas já garantiram sua unidade na pré-venda, sem sequer ter visto o carro. O plano da marca é bem ambicioso: atingir 8.000 vendas até o fim do ano.

O número vai mudar o patamar da Volvo no Brasil – por isso a importância da data alardeada pelo presidente da montadora. No ano passado, a marca sueca vendeu 8.600 carros. Com o EX30, esse número deve então dobrar. A estratégia passa pelo preço. O novo modelo vai custar de 229.950 a 293.950 reais.

Público potencial de 500.000 clientes

A Volvo está atingindo um novo público com o lançamento de agora. Das 2.000 pessoas que já reservaram seu carro, 90% estão entrando na marca e 50% está estreando no segmento elétrico, diz Mirella Cambrea, diretora de Marketing da Volvo Car Brasil.

Enquanto a faixa etária dos clientes dos outros modelos fica entre 45 e 65 anos, o EX30 atraiu consumidores entre 18 e 44 anos, com maior presença a partir dos 35 anos, atraídos pelo design elegante minimalista e, claro, pelo ótimo custo-benefício.

Enquanto o mercado de carros de luxo movimenta cerca de 50.000 carros ao ano, o chamado segmento expandido, o patamar que vem logo abaixo, tem uma venda anual de 500.000 unidades. É nessa nova faixa que a Volvo quer ocupar seu espaço.

Como é dirigir o EX30

Logo depois da apresentação no auditório, os convidados puderam fazer um test drive, do escritório da Volvo na zona sul de São Paulo até o hotel e spa Unique Garden, pela rodovia Fernão Dias, em um trajeto de 80 quilômetros. Foi um lindo dia de sol de outono, sem nuvens no céu.

Entre as cinco cores disponíveis no Brasil, escolhi o azul, chamado cloud blue. Para minha sorte, dividi o carro com um amigo, Pedro Buzzato, que não dirige. Assim, não precisei revezar e fiz todo o percurso ao volante.

O modelo foi o Ultra, o topo de linha, com bateria de 69kW e 338 quilômetros e autonomia. São as mesmas especificações dos outros dois modelos abaixo, o Core Extended Range e o Plus. A versão de entrada, o Core Single Motor, tem bateria de 51kW e autonomia de 250 quilômetros.

Sem botão de ligar

Por dentro o EX30 é minimalista ao extremo. Não tem sequer botão de start. O carro é acionado por um cartão, que precisa ser encostado no mesmo local de carregamento por indução para o celular. Praticamente todos os comandos são acionados em um grande painel central, de 12,3 polegadas, que reproduz informações de bordo e dispõe do sistema Google nativo, com Google Assistant, Google Maps e Google Play Store.

Um comercial do modelo mostra meninos e meninas na faixa dos cinco anos falando sobre o carro. A mensagem final diz que, em caso de dúvida sobre o funcionamento do carro, pergunte a uma criança. É bem essa a sensação de navegar pelo intuitivo painel.

A falta de outros elementos no painel e no console traz uma sensação de paz, um foco maior na estrada. O excelente isolamento acústico também ajuda. Um dos principais atributos da Volvo é segurança, sempre bom lembrar. Entre os recursos disponíveis estão sistema de proteção contra impactos laterais, de mitigação de colisões e de prevenção de lesões na coluna cervical.

Atrás do volante um sensor identifica o padrão de movimentação do rosto do condutor. Se ele começa a piscar demais, por exemplo, o sistema identifica a mudança com fadiga e emite alertas. O Google Assistant pode até indicar no mapa locais para um café. No meu teste o recurso não foi acionado. Ainda bem.

Peças recicladas e cuidado com o ambiente

No mesmo filme publicitário, uma das crianças diz que é possível fazer até um abajur com os componentes do EX30. É uma referência ao uso de materiais reciclados. “O Volvo EX30 foi projetado para ser recuperado em até 95% de seus materiais”, diz Abdallah Madi, Diretor de Produto e Preço Volvo Car GILA.

De acordo com o executivo, além de ser um carro desenvolvido para ser reutilizável, 17% de aço e plástico e 25% de alumínio utilizados na produção do carro são reciclados, entre outros materiais naturais, como, por exemplo, os tecidos aplicados nos bancos e acabamentos interiores.

“O EX30 foi projetado e produzido desde o início para ser um veículo puramente elétrico e o modelo com a menor pegada de carbono já produzido pela marca”, diz Madi. “Ele traduz toda a essência de um Volvo com o estilo escandinavo e minimalista. A plataforma de carros elétricos nos proporciona aproveitar mais e melhor os espaços internos.”

Aposta na eletrificação

A Volvo possui cinco modelos em seu portfólio no Brasi, todos eletrificados. Em 2023, a empresa fez o pré-lançamento do novo Volvo EX30, em alguns eventos, como uma apresentação no Rio de Janeiro. Com sucesso, como atesta a reserva de 2.000 veículos.

O ano foi ainda o melhor da história da empresa em número de vendas de carros, com mais de 8.600 veículos emplacados e um crescimento de 65% em relação a 2022. Agora, a empresa sabe que a aposta segura no EX30 vai precisar superar a barreira da desconfiança de parte dos consumidores com o novo meio de carga.

“Eletrificação é um tema muito importante para a marca, tanto aqui no Brasil quanto globalmente”, diz Guilherme Galhardo, head de eletrificação e diretor de digital da Volvo. Ele elenca os investimentos da empresa na rede: foram 70 milhões de reais em 101 eletropostos por todo o país.

“Já alcançamos 50% da nossa meta de instalação e hoje cobrimos 19.000 quilômetros de estradas e mais de 36 rotas. As maiores dificuldades são encontrar parceiros e infraestrutura energética disponível. Não é qualquer região e estabelecimento que tenha essa energia à disposição para instalar os carregadores”, afirma.

Atualmente, já é possível dirigir do sul do Brasil até o Rio de Janeiro, aproximadamente 2.000 quilômetros, utilizando os eletropostos instalados pela Volvo. “Nosso principal objetivo é apresentar para a população que o carro elétrico já é uma realidade e que você pode, sim, ter um veículo sustentável para fazer tudo o que precisa”, diz Galhardo

Carro premium para um público maior

Durante o almoço no Unique Garden, no test drive, Marcelo Godoy e Mirella Cambrea falaram mais sobre o momento da Volvo e a expectativa da empresa em relação ao EX30.

“Ficamos muito surpresos com a pré-venda”, diz Cambrea. “Em primeiro lugar, por termos atraído todo esse público novo para a Volvo. Nós não tínhamos exatamente uma pretensão de ter consumidores mais jovens.”

Nessa faixa de preço do EX30, entre 200.000 e 300.000, estão marcas como Jeep e Toyota e as novas montadoras chinesas que estão desembarcando no Brasil. “É uma fatia muito interessante da indústria, muito ampla. E estamos chegando com uma oferta de um produto muito bom, premium.”

Para Godoy, a Volvo se consagrou em todos esses anos como uma marca premium, de luxo, com carros como o EX90. “E acho que tinha um público aspiracional para nossa marca, talvez só esperando a oferta certa mesmo ou um bom custo-benefício”.