Carmed de Coca-Cola? Nova coleção da Cimed terá oito hidratantes licenciados da marca

A Carmed, marca de hidratantes labiais da Cimed, anunciou uma parceria com a The Coca-Cola Company para o que define como o maior lançamento de sua história. A colaboração prevê uma coleção de oito produtos, com os três primeiros programados para chegar ao mercado ainda em 2025.

O acordo foi desenvolvido em conjunto com a equipe global de licenciamento da companhia de refrigerantes, sediada em Atlanta, nos Estados Unidos. A iniciativa abre espaço para novos projetos de cocriação e desenvolvimento de produtos licenciados no Brasil.

“Este momento representa um capítulo transformador para a Carmed e para a Cimed, ao trazermos algo extraordinário para o varejo brasileiro”, diz João Adibe Marques, CEO da Cimed, em nota. “Temos orgulho de ser uma empresa nacional firmando uma colaboração com uma das marcas mais icônicas do mundo.”

A coleção será inspirada em marcas da Coca-Cola e estará disponível em farmácias e grandes redes varejistas. Segundo a empresa, os primeiros itens chegam ao mercado em outubro, com lançamento nacional.

Com a parceria, a Carmed amplia sua estratégia de expansão. A marca ultrapassou R$ 2 bilhões em vendas. “Ao se associar a uma empresa reconhecida globalmente, a Cimed poderá lançar uma coleção inspirada em marcas icônicas, que em breve estará disponível para os consumidores brasileiros”, destacou a empresa em nota.

A empresa tem ampliado seu portfólio nos últimos anos por meio de colaborações com diferentes marcas e personagens, em uma estratégia que busca aproximar o produto do universo cultural e de consumo do público, por meio de edições especiais e licenciamentos.

Em julho, lançou uma edição limitada em parceria com a animação Smurfs. A coleção contou com três versões de hidratantes labiais inspiradas nos personagens clássicos e acompanhadas de uma surpresa no produto. O lançamento ocorreu de forma simultânea à estreia do novo filme da franquia.

Um pouco antes, a Carmed se associou à Petlove para uma ação que uniu o universo pet ao de beleza. A colaboração resultou em uma linha de pelúcias no formato da bisnaga do hidratante, com compartimento para petiscos, comercializadas nas lojas da Petlove. A iniciativa teve início nas redes sociais antes de chegar ao varejo.

Já em fevereiro, a parceria foi com a Oakberry. A marca desenvolveu o “Carmed Açaí”, hidratante labial com aroma da fruta, atendendo a pedidos dos consumidores. Além dessas iniciativas, Carmed já realizou colaborações com marcas como Fini, Barbie, Bauducco e Burger King, reforçando o caráter de item colecionável de seus produtos.