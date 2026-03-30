Dudalina reposiciona marca e mira novos públicos com rebranding

A Dudalina, empresa da Veste S.A. e uma das maiores camisarias da América Latina, iniciou um rebranding que reposiciona a marca e atualiza sua identidade visual, em um movimento voltado à ampliação de público e revisão da experiência de consumo.

Desenvolvido pela FutureBrand São Paulo, o projeto acompanha uma reorientação estratégica da empresa, que em 2025 registrou faturamento bruto de R$ 246,8 milhões, crescimento de 5,2% em relação ao ano anterior, impulsionado pela expansão das franquias e pelo avanço no varejo.

A nova tagline, “Mostre sua Marca”, passa a sintetizar o posicionamento da companhia. A proposta combina a recuperação de atributos históricos, como sofisticação e desejo, com uma leitura mais atual do comportamento do consumidor, marcada pela busca por identidade e expressão individual.

“O público da Dudalina se modernizou e era preciso acompanhar este movimento”, diz Carolina Lyra, sócia-diretora da FutureBrand. “O novo posicionamento visa resgatar o valor da marca, a sofisticação e o desejo, comunicando com pessoas que buscam se destacar em momentos importantes como datas especiais e reuniões de trabalho, de forma discreta.”

O rebranding também responde a uma tentativa de reconectar a marca com sua base histórica ao mesmo tempo em que busca atrair novos públicos. Nesse contexto, a ideia de marca pessoal ganha centralidade na narrativa, associada a presença, discrição e consistência de estilo.

Na prática, as mudanças envolvem identidade visual, comunicação e experiência de consumo. O logotipo foi atualizado, com ajustes tipográficos, e a flor de lis, símbolo histórico da marca que passou a ter maior presença em grafismos e padrões.

Nova identidade visual da Dudalina reforça símbolo da flor de lis e integra reposicionamento da marca em diferentes canais de venda (Divulgação)

A paleta de cores foi revisada, combinando tons sóbrios com elementos de modernidade, enquanto a direção fotográfica transita entre ambientes urbanos e rurais, com o objetivo de representar diferentes ocasiões de uso e perfis de consumidor.

O movimento se conecta ao modelo de negócios da Dudalina, que opera com lojas próprias, franquias, e-commerce e multimarcas. A marca afirma ter aprimorado a jornada do cliente dentro dessa estrutura omnichannel, buscando maior integração entre os canais.

“Inauguramos um novo capítulo para a Dudalina, no qual reafirmamos nossos códigos de origem ao mesmo tempo em que avançamos de forma consistente para ampliar nossa relevância e conexão com um consumidor cada vez mais exigente, que valoriza elegância, autenticidade e propósito em todas as suas escolhas”, afirma Renata Viacava, diretora da marca.

Com 68 anos de história, a Dudalina mantém um portfólio que vai da alfaiataria contemporânea a peças casuais. A empresa também investe em rastreabilidade de produtos e integra o movimento Sou de Algodão, voltado à valorização da produção nacional.

A FutureBrand São Paulo, responsável pelo projeto, integra o grupo Omnicom e atua há mais de 20 anos no Brasil nas áreas de branding, design e comportamento do consumidor, com trabalhos para empresas como Ambev, Nestlé, Track&Field e BTG Pactual.