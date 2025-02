Viajar de avião com Anitta no Carnaval? Essa é a nova ação de Beats; veja como participar

A Ambev lançou a campanha "Voando com Beats: o esquenta nas alturas", que levará consumidores a uma experiência exclusiva para o Carnaval 2025. Em parceria com a Azul, a marca de drinks prontos Beats irá operar voos comerciais com um avião personalizado para divulgar seu novo produto, o Beats Red Mix.

A aeronave fará rotas entre Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, por 30 dias. A aeronave será envelopada com a identidade visual do Beats Red Mix, tanto internamente quanto externamente, e os passageiros receberão amostras do novo produto. Para maiores de 18 anos, a ação inclui a degustação do drink durante os voos.

A ação inclui ainda uma promoção em que três duplas de fãs ganharão ingressos para shows de Anitta e uma viagem com a cantora no avião personalizado. Para participar, os consumidores devem seguir o perfil da Beats no Instagram e marcar um amigo em um comentário.

Além da viagem com tudo pago do Rio de Janeiro para São Paulo no dia 21 de fevereiro, os vencedores também receberão ingressos para os últimos shows da turnê "Ensaios da Anitta", que acontecerão entre 22 e 23 de fevereiro em São Paulo.

A campanha também visa reforçar a presença da Beats como a bebida oficial do Carnaval e consolidar a marca no mercado bilionário de bebidas prontas para consumo. O segmento de 'ready to drink' (RTDs, na sigla em inglês) deve crescer 8% globalmente em 2025 e pode movimentar US$ 85 bilhões até 2030, conforme estimativas da Nielsen.

Beats Red Mix é o lançamento da Ambev para o Carnaval 2025, composto por notas cítricas e aroma de frutas vermelhas. A novidade reflete o desempenho da divisão Beyond Beer da companhia, que tem processos de inovação acelerados. Atualmente, o desenvolvimento e produção de uma nova bebida ocorrem 4,5 vezes mais rapidamente em comparação ao período anterior à criação dessa unidade.

“Nosso objetivo é proporcionar experiências inovadoras, como são os sabores de Beats, promovendo parcerias icônicas. Com a ação, reforçamos a conexão entre o novo sabor de Beats com a comemoração que é a cara do Brasil”, diz Mariana Porto, diretora de marketing de Beats.

No Carnaval, a marca continua sua parceria com os Ensaios da Anitta, evento que conta com sua presença pelo quinto ano consecutivo, e reforça seu compromisso com o consumo responsável, oferecendo bebedouros personalizados e água gratuita em todas as 12 cidades da turnê.

Como participar da ação “Voando com Beats: o esquenta nas alturas”:

Siga o perfil de Beats no Instagram (@beatsoficial)

Comente no post oficial, marcando um amigo, e explique por que vocês devem ser escolhidos para curtir o esquenta nas alturas. Não há limite de comentários, cada um aumenta as chances de ganhar

A marca selecionará os comentários mais criativos, e três duplas de amigos ganharão uma viagem no Avião Red Mix com a Anitta

A participação é válida para maiores de 25 anos, domiciliados no Brasil, entre as 10h do dia 12/02 e as 23h59min do dia 16/02/2025, exclusivamente pelo Instagram. As condições de participação e as orientações para a criação da resposta estão no Regulamento disponível no perfil @beatsoficial. Certificado de Autorização SPA/MF nº 03.039784/2025.