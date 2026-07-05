Vale investe em naming rights, mas sem mudar nome do Mercado Central de BH

Em alta como estratégia de exposição de marca, os contratos no estilo naming rights costumam resultar na troca do nome de arenas, estádios e centros culturais por marcas corporativas. No entanto, a Vale decidiu seguir o caminho inverso. A mineradora adquiriu os direitos de nomeação do Mercado Central de Belo Horizonte, mas abriu mão de renomear o espaço, que é um dos cartões-postais da cidade.

Segundo a Vale, em vez de transformar o espaço em um ativo de exposição da marca, a empresa quer preservar uma identidade considerada parte da memória afetiva dos mineiros.

"Escolhemos seguir um caminho diferente porque entendemos que, para os mineiros, é importante preservar uma marca que já tem uma enorme relevância cultural. Isso reforça a ideia de que, em determinados contextos, o maior valor não está em substituir uma identidade consolidada, mas em protegê-la", explica Leandro Modé, diretor de comunicação e marca da Vale.

Estratégia de reputação

O movimento da Vale acontece em um momento em que os naming rights estão bem populares no Brasil. Nos últimos anos, contratos envolvendo ativos como o Nubank Parque, a Neo Química Arena e o Mercado Livre Arena Pacaembu ajudaram a consolidar o modelo como uma ferramenta de branding, capaz de ampliar a visibilidade e gerar novas receitas para equipamentos esportivos e culturais.

No caso da Vale, a iniciativa reforça um posicionamento que a companhia vem construindo nos últimos anos de valorização da cultura e de esportes. Hoje, a empresa, por meio de investimentos próprios e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, mantém patrocínios a instituições como Instituto Inhotim, Grupo Corpo, Grupo Galpão, Orquestra Ouro Preto e Memorial Minas Gerais Vale.

Para Modé, preservar o nome do Mercado Central faz parte dessa estratégia. Segundo a empresa, os recursos destinados ao espaço serão utilizados em melhorias de infraestrutura, sustentabilidade, projetos sociais e na experiência dos cerca de 15 milhões de visitantes anuais, preparando o espaço para seu centenário, em 2029.

"Em determinados contextos, o maior valor não está em substituir uma identidade consolidada, mas em protegê-la", afirma.

"Right naming"

Para anunciar o projeto, a Vale lançou uma campanha desenvolvida pela agência mineira 18 Comunicação. A peça brinca com a criação de um novo conceito, o right naming para definir a iniciativa, e coloca a exposição permanente da marca no nome do ativo como um gesto simbólico de respeito ao patrimônio cultural.

"Se o objetivo era fortalecer a conexão entre a Vale e os mineiros, preservar essa identidade parecia muito mais coerente do que substituí-la. Às vezes, o gesto mais poderoso que uma marca pode fazer não é deixar a sua marca, mas reconhecer a de quem já estava ali", afirma Guto Caram, CEO da 18 Comunicação.

Esta é a primeira iniciativa da empresa envolvendo a aquisição de naming rights, mas o executivo afirma que esse tipo de investimento não deve se tornar prioridade para a companhia.

"Estamos abertos a discutir outras possibilidades, mas, a princípio, fazer naming rights não é uma prioridade em nossa estratégia", diz Modé.