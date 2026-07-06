Sem hexa, patrocinadores da Seleção Brasileira recalibram campanhas em silêncio

A eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026 obrigou as marcas a recalibrarem suas campanhas planejadas para acompanhar a trajetória do Brasil no torneio. Entre as primeiras empresas a reagir está o Itaú. Patrocinador da seleção desde 2008, o banco optou por arquivar todas as postagens do seu perfil no Instagram e acrescentou a mensagem: "No vazio feito você."

Até então, a estratégia do Itaú focava no incentivo à Seleção Brasileira e no engajamento dos torcedores, apostando especialmente no resgate da música "Mostra Tua Força Brasil", criada em 2014 para a Copa do Mundo no Brasil.

"Nada a declarar"

A discreta reação do Itaú acompanha um movimento observado entre outros patrocinadores: uma comunicação no estilo "nada a declarar".

A Vivo, por exemplo, divulgou um vídeo no qual ativa o modo avião, ou seja, sem espaço para conversar sobre a eliminação nas oitavas de final contra a Noruega.

A Azul Linhas Aéreas, optou por um vídeo focado nos torcedores, destacando o quanto a torcida apoiou a seleção e acreditou no hexa. Já o iFood postou apenas um story em seu perfil no Instagram com a mensagem "Dói, mas vamos nos reerguer".

Outros patrocinadores, porém, optaram pelo silêncio total. Até o começo da tarde desta segunda-feira, 6, marcas como Brahma, Coca-Cola, Guaraná Antarctica, Uber e Volkswagen não abordaram a eliminação em suas redes sociais.