Tecnologia

Herança digital: como deixar acesso a fotos, contas e senhas para a família

Sem lei federal específica, a herança digital no Brasil depende de decisão do STJ e da reforma do Código Civil para definir o que pode ser transmitido aos herdeiros

Herança digital: como organizar senhas, contas e arquivos para que a família tenha acesso após o falecimento (Magnific)

Herança digital: como organizar senhas, contas e arquivos para que a família tenha acesso após o falecimento (Magnific)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 24 de julho de 2026 às 14h30.

Fotos na nuvem, saldos em bancos digitais, criptomoedas em carteiras com senha, perfis monetizados em redes sociais. O volume de bens que uma pessoa acumula no ambiente digital cresceu a ponto de gerar um problema sucessório quando o titular morre, visto que a família nem sempre sabe o que existe, onde está guardado ou como acessar. Esse acervo online deixado após a morte é o que o direito brasileiro entende como herança digital.

O que diz a lei brasileira sobre herança digital?

O Brasil não tem legislação dedicada ao tema. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) entende que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não pode ser aplicada a pessoas falecidas, pois a norma visa a proteção dos direitos de pessoas vivas.

O tema ganhou mais contornos jurídicos em 2025, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o primeiro caso do tipo na corte e reconheceu a figura do inventariante digital e dividiu a herança online em dois tipos de bens — patrimoniais, que podem ser incluídos na partilha, e existenciais, que ficam de fora. Ainda assim, não há uma lei federal específica que regule todos os aspectos da transmissão desses bens. O caminho mais seguro continua sendo a organização em vida, que envolve tanto decisões jurídicas quanto configurações nas próprias plataformas.

No Congresso, o PL 4/2025 propõe incluir a herança digital na reforma do Código Civil, com um livro dedicado ao Direito Civil Digital. O projeto tramita no Senado e busca regulamentar a transmissão de ativos digitais com valor econômico, preservando a intimidade de conteúdos pessoais do falecido.

Qual a diferença entre bens patrimoniais e bens existenciais?

A distinção é central para entender o que pode ou não ser herdado. O direito brasileiro tende a separar a herança digital em duas categorias:

  • Bens digitais patrimoniais: criptomoedas, milhas aéreas, saldos em contas digitais, canais monetizados no YouTube, domínios de internet e arquivos com valor econômico. Esses itens entram no inventário e são transferidos aos herdeiros como qualquer outro bem;
  • Bens digitais existenciais: mensagens privadas, conversas em aplicativos, fotos pessoais e interações em redes sociais. Esses conteúdos recebem proteção maior por envolverem privacidade e direitos da personalidade, tanto do falecido quanto de terceiros que aparecem nas conversas.

Conforme a decisão do STJ, o inventariante digital deve filtrar o que é patrimonial e o que é íntimo, e o juiz autoriza o acesso caso a caso. Ou seja, mesmo que você deliberadamente repasse sua senha a alguém, essa pessoa não terá direito automático sobre todo o conteúdo.

Como as plataformas lidam com contas de pessoas falecidas?

As maiores empresas de tecnologia já oferecem recursos de planejamento pós-morte, mas cada uma com regras próprias. Vale dizer que, sem a configuração prévia, o acesso a qualquer dessas plataformas depende de solicitação formal com documentação — e, em casos de disputa, de decisão judicial.

No Google, o Gerenciador de Contas Inativas permite que o usuário defina um prazo de inatividade (3, 6, 12 ou 18 meses). Ao fim desse prazo, o Google notifica até dez contatos de confiança escolhidos previamente e autoriza o download de dados como e-mails, fotos, contatos e documentos do Drive. O usuário também pode optar pela exclusão da conta.

A Apple conta com o recurso Contato de Legado, disponível desde o iOS 15.2, que permite indicar até cinco pessoas que poderão acessar os dados do iCloud após o falecimento. O herdeiro precisa apresentar uma chave de acesso gerada no momento da configuração e a certidão de óbito do titular.

No Facebook, o contato herdeiro pode ser definido em vida nas configurações de privacidade. Essa pessoa poderá gerenciar o perfil memorial (fixar publicações, alterar a foto de perfil e de capa, aceitar amizades e responder a homenagens), mas não terá acesso a mensagens privadas. A alternativa é solicitar a exclusão da conta.

O Instagram, por sua vez, não possui recurso de contato herdeiro. Familiares podem solicitar a memorialização do perfil (que bloqueia interações públicas) ou a exclusão da conta, mediante comprovação de óbito.

Como organizar a herança digital em vida?

O planejamento preventivo reduz conflitos entre familiares e evita a perda de arquivos e ativos. O checklist abaixo é longo, mas reúne as etapas recomendadas por especialistas em direito sucessório e segurança digital.

  1. Faça um inventário digital. Liste todas as contas ativas: e-mail, nuvem, redes sociais, bancos digitais, corretoras, assinaturas, carteiras de criptomoedas e backups. Separe por categoria — pessoal, profissional, financeiro e sensível (como criptoativos);
  2. Classifique o que é patrimonial e o que é pessoal. Marque os itens com valor econômico (saldos, criptoativos, canais monetizados, domínios) e separe conteúdos íntimos (mensagens, fotos pessoais). Essa distinção facilita o trabalho do inventariante e reduz conflitos;
  3. Defina um responsável. Escolha uma pessoa de confiança para administrar seus acessos após o falecimento. Se possível, indique um substituto. O responsável deve saber onde encontrar as instruções, sem ter acesso permanente às senhas;
  4. Configure as plataformas. Ative o Gerenciador de Contas Inativas do Google, o Contato de Legado da Apple e o contato herdeiro do Facebook. Cada plataforma tem seu próprio fluxo de configuração nas opções de segurança e privacidade;
  5. Use um gerenciador de senhas com acesso de emergência. Aplicativos como 1Password e Bitwarden permitem designar um contato de emergência que receberá acesso ao cofre de senhas após um período de inatividade do titular;
  6. Registre instruções por escrito. Crie um documento com a lista de contas, o nome do responsável, o destino de cada perfil (excluir, memorializar, transferir ou arquivar) e a localização dos backups. Guarde em local seguro e avise o responsável onde o documento está;
  7. Formalize no planejamento sucessório. Inclua as orientações em testamento ou codicilo registrado em cartório. O documento deve mencionar a existência dos ativos e indicar onde as instruções de acesso estão guardadas— sem anotar senhas no corpo do testamento, que se torna público após a abertura;
  8. Proteja criptoativos com cuidado extra. Chaves privadas e seed phrases perdidas são irrecuperáveis — nenhuma decisão judicial consegue quebrar a criptografia de uma blockchain. Anote as credenciais em papel e guarde em cofre físico;
  9. Revise o inventário a cada 12 meses. Atualize após trocar de celular, criar contas novas, encerrar serviços ou alterar relacionamentos. Instruções desatualizadas podem ser tão problemáticas quanto a ausência delas.
Acompanhe tudo sobre:HerançaTecnologiaCriptoativosCriptomoedas

Mais de Tecnologia

Portabilidade de número e de conta: como trocar de operadora ou banco sem perder nada

Após multa de € 890 milhões, Google vai tirar preços de voos e hotéis da busca na Europa

Entenda o balanço do Google: por que os US$ 112 bilhões de lucro não fizeram as ações subirem

Carro da Apple segue na geladeira, mas empresa volta ao setor automotivo com a Ford

Mais na Exame

Brasil

Prefeitura de SP recorre à Justiça para tentar barrar credenciamento do Uber Moto

ESG

COP31: Austrália destina quatro vezes mais recursos a fósseis do que a renováveis

Carreira

Decisão baseada em dados: a advogada que discutia IA no mercado financeiro dez anos antes da moda

Casual

O que os chefs pensam sobre a proibição do foie gras no Brasil