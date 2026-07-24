Herança digital: como deixar acesso a fotos, contas e senhas para a família

Fotos na nuvem, saldos em bancos digitais, criptomoedas em carteiras com senha, perfis monetizados em redes sociais. O volume de bens que uma pessoa acumula no ambiente digital cresceu a ponto de gerar um problema sucessório quando o titular morre, visto que a família nem sempre sabe o que existe, onde está guardado ou como acessar. Esse acervo online deixado após a morte é o que o direito brasileiro entende como herança digital.

O que diz a lei brasileira sobre herança digital?

O Brasil não tem legislação dedicada ao tema. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) entende que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não pode ser aplicada a pessoas falecidas, pois a norma visa a proteção dos direitos de pessoas vivas.

O tema ganhou mais contornos jurídicos em 2025, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o primeiro caso do tipo na corte e reconheceu a figura do inventariante digital e dividiu a herança online em dois tipos de bens — patrimoniais, que podem ser incluídos na partilha, e existenciais, que ficam de fora. Ainda assim, não há uma lei federal específica que regule todos os aspectos da transmissão desses bens. O caminho mais seguro continua sendo a organização em vida, que envolve tanto decisões jurídicas quanto configurações nas próprias plataformas.

No Congresso, o PL 4/2025 propõe incluir a herança digital na reforma do Código Civil, com um livro dedicado ao Direito Civil Digital. O projeto tramita no Senado e busca regulamentar a transmissão de ativos digitais com valor econômico, preservando a intimidade de conteúdos pessoais do falecido.

Qual a diferença entre bens patrimoniais e bens existenciais?

A distinção é central para entender o que pode ou não ser herdado. O direito brasileiro tende a separar a herança digital em duas categorias:

Bens digitais patrimoniais: criptomoedas, milhas aéreas, saldos em contas digitais, canais monetizados no YouTube, domínios de internet e arquivos com valor econômico. Esses itens entram no inventário e são transferidos aos herdeiros como qualquer outro bem;

criptomoedas, milhas aéreas, saldos em contas digitais, canais monetizados no YouTube, domínios de internet e arquivos com valor econômico. Esses itens entram no inventário e são transferidos aos herdeiros como qualquer outro bem; Bens digitais existenciais: mensagens privadas, conversas em aplicativos, fotos pessoais e interações em redes sociais. Esses conteúdos recebem proteção maior por envolverem privacidade e direitos da personalidade, tanto do falecido quanto de terceiros que aparecem nas conversas.

Conforme a decisão do STJ, o inventariante digital deve filtrar o que é patrimonial e o que é íntimo, e o juiz autoriza o acesso caso a caso. Ou seja, mesmo que você deliberadamente repasse sua senha a alguém, essa pessoa não terá direito automático sobre todo o conteúdo.

Como as plataformas lidam com contas de pessoas falecidas?

As maiores empresas de tecnologia já oferecem recursos de planejamento pós-morte, mas cada uma com regras próprias. Vale dizer que, sem a configuração prévia, o acesso a qualquer dessas plataformas depende de solicitação formal com documentação — e, em casos de disputa, de decisão judicial.

No Google, o Gerenciador de Contas Inativas permite que o usuário defina um prazo de inatividade (3, 6, 12 ou 18 meses). Ao fim desse prazo, o Google notifica até dez contatos de confiança escolhidos previamente e autoriza o download de dados como e-mails, fotos, contatos e documentos do Drive. O usuário também pode optar pela exclusão da conta.

A Apple conta com o recurso Contato de Legado, disponível desde o iOS 15.2, que permite indicar até cinco pessoas que poderão acessar os dados do iCloud após o falecimento. O herdeiro precisa apresentar uma chave de acesso gerada no momento da configuração e a certidão de óbito do titular.

No Facebook, o contato herdeiro pode ser definido em vida nas configurações de privacidade. Essa pessoa poderá gerenciar o perfil memorial (fixar publicações, alterar a foto de perfil e de capa, aceitar amizades e responder a homenagens), mas não terá acesso a mensagens privadas. A alternativa é solicitar a exclusão da conta.

O Instagram, por sua vez, não possui recurso de contato herdeiro. Familiares podem solicitar a memorialização do perfil (que bloqueia interações públicas) ou a exclusão da conta, mediante comprovação de óbito.

Como organizar a herança digital em vida?

O planejamento preventivo reduz conflitos entre familiares e evita a perda de arquivos e ativos. O checklist abaixo é longo, mas reúne as etapas recomendadas por especialistas em direito sucessório e segurança digital.