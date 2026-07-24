COP31: Austrália destina quatro vezes mais recursos a fósseis do que a renováveis

A Austrália, coanfitriã da COP31, destina cerca de A$ 20,1 bilhões (US$ 14,1 bilhões) por ano ao apoio aos combustíveis fósseis, mais de quatro vezes os A$ 4,6 bilhões (US$ 3,2 bilhões) direcionados às energias renováveis.

A disparidade pode comprometer a estratégia do país de se tornar uma potência em energia limpa sem abandonar sua posição como grande exportador de carvão e gás, segundo relatório do WWF-Austrália.

O documento aponta que a tentativa de sustentar simultaneamente os dois modelos de exportação envia sinais contraditórios a investidores e parceiros comerciais. A avaliação ocorre em um momento em que países do Indo-Pacífico ampliam os investimentos em sistemas de energia limpa para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e a exposição à volatilidade de preços.

Uma análise elaborada pela Cyan Ventures estima que a Austrália pode perder até A$ 70 bilhões (US$ 49 bilhões) em valor de exportações de combustíveis fósseis até 2035, à medida que a demanda internacional migra para fontes renováveis.

Grandes parceiros comerciais australianos, entre eles China e Coreia do Sul, estão acelerando os investimentos em energia limpa. Na região do Indo-Pacífico, o volume destinado ao setor já é aproximadamente duas vezes maior do que os investimentos em combustíveis fósseis.

Transição energética

Para o WWF-Austrália, a manutenção do apoio público ao carvão, ao petróleo e ao gás pode reduzir a capacidade do país de atrair recursos para setores considerados estratégicos na transição energética, como o ferro verde, produzido com menor emissão de carbono e com uso de eletricidade renovável.

“As indústrias verdes e fósseis disputam o mesmo capital, a mesma atenção política e a mesma infraestrutura”, afirmou Rob Law, gerente sênior de Transição Energética do WWF-Austrália.

Segundo Law, o avanço das novas cadeias industriais depende de eletricidade renovável de baixo custo e de sinais confiáveis de preço de carbono, mecanismo que atribui um custo financeiro às emissões. Esses dois fatores, de acordo com o relatório, são enfraquecidos quando a expansão dos combustíveis fósseis continua entre as prioridades do governo.

“A Austrália está tentando seguir em duas direções ao mesmo tempo”, disse Law. “Já não podemos nos dar ao luxo de nos apresentar como parceiros em energia renovável enquanto, simultaneamente, sustentamos e ampliamos a produção de combustíveis fósseis.”

A avaliação é que a política atual também pode afetar a credibilidade comercial do país. Ao manter incentivos elevados aos combustíveis fósseis, a Austrália corre o risco de perder espaço para concorrentes que avançam mais rapidamente na oferta de energia limpa e produtos industriais de menor intensidade de carbono.

O relatório também aponta sinais de enfraquecimento dos mercados tradicionais do país. As exportações australianas de gás natural liquefeito, o GNL, assim como as importações asiáticas do combustível, caíram em 2025.

Economia australiana sob alerta

A demanda por carvão metalúrgico, utilizado principalmente na produção de aço, e por carvão térmico, empregado na geração de eletricidade, também pode começar a recuar nos próximos cinco anos na China, no Japão e na Índia. Até 2050, a queda pode chegar a 69%, segundo as projeções apresentadas no documento.

Para Camille Malbrain, gerente de Exportações Renováveis do WWF-Austrália, o país corre o risco de perder competitividade nas novas indústrias ao mesmo tempo em que permanece exposto a mercados fósseis mais incertos.

“Esta é uma estratégia em que todos perdem. A Austrália será ultrapassada e se tornará menos competitiva nas indústrias verdes emergentes, ao mesmo tempo em que continuará presa a mercados de combustíveis fósseis cada vez mais incertos”, afirmou.

O WWF-Austrália defende a criação de uma estratégia de segurança energética renovável que antecipe o declínio da demanda por combustíveis fósseis, acelere a expansão dos sistemas renováveis e eletrificados e redirecione políticas públicas e investimentos para uma transição planejada.

A proposta parte do diagnóstico de que a continuidade das exportações fósseis não oferece a mesma previsibilidade econômica das décadas anteriores. Ao mesmo tempo, a expansão das cadeias de energia limpa exige decisões de longo prazo sobre infraestrutura, política industrial e alocação de capital — áreas que hoje permanecem divididas entre setores com perspectivas distintas de crescimento.