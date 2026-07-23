Levi's lança campanha de Dia dos Pais com Jefferson Rueda

A Levi's escolheu um dos chefs mais influentes da gastronomia brasileira para protagonizar sua campanha de Dia dos Pais. Fundador do restaurante A Casa do Porco, Jefferson Rueda estrela o filme ao lado do pai, José Rueda, e do irmão, Washington, em uma narrativa que foca na herança familiar.

A campanha, nomeada "Pai com Estilo", utiliza a história da família para associar os clássicos da Levi's à ideia de legado. O conceito, segundo a empresa, conecta-se à trajetória do chef, cuja carreira começou ainda na cozinha de casa, aprendendo receitas ao lado do pai.

Por que Jefferson Rueda?

À frente do A Casa do Porco, em São Paulo, Jefferson Rueda ajudou a transformar um restaurante especializado em carne suína em um dos principais nomes da gastronomia do país.

O estabelecimento acumula reconhecimento internacional, figurando repetidamente entre os melhores restaurantes do mundo, enquanto o chef consolidou-se como um dos principais representantes da cozinha nacional contemporânea.

"A história de Jefferson e José Rueda traduz de forma genuína valores que fazem parte da nossa essência há mais de 150 anos, como conexão com a comunidade, autenticidade e atemporalidade", expplica Karsten Koehler, country manager da Levi’s Brasil. "É este tipo de narrativa que fortalece nossa relevância de marca."

Gravado no sítio da família Rueda, o filme mostra pai e filhos preparando refeições com ingredientes cultivados na própria horta, retomando lembranças da infância do chef.

Segundo Jefferson, foi justamente na cozinha de casa que surgiu sua relação com a gastronomia.

"Foi com o meu pai que dei meus primeiros passos na cozinha, quando comecei a ajudá-lo a preparar o jantar. Aprendi a fazer arroz, a primeira receita da minha vida. Até hoje, esse prato simples carrega uma lembrança muito especial da nossa relação", relembra o chef de A Casa do Porco.