Decisão baseada em dados: a advogada que discutia IA no mercado financeiro dez anos antes da moda

Dez anos antes de a inteligência artificial virar pauta obrigatória em salas de conselho, a advogada já discutia automação e decisão baseada em dados dentro de uma sala de aula do Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W), da Saint Paul. A abordagem, avalia, ajudou a transformar dados já presentes na rotina das empresas em instrumentos mais consistentes para avaliar premissas, questionar cenários e compreender a materialidade dos retornos esperados.

Mestre em Direito Público e fundadora do Linhares & Advogados Associados, Patricia integrava o conselho fiscal de uma das maiores entidades do setor de previdência complementar privada quando, com outras executivas, discutia na formação da Saint Paul finanças, performance e indicadores como lucro, retorno sobre o capital investido, fluxo de caixa e custo de oportunidade de maneira integrada.

Fundamentos antes das ferramentas

Embora a inteligência artificial ainda não tivesse a centralidade atual, o programa já discutia mudanças tecnológicas, transformação dos negócios e necessidade de adaptação. Para Patricia, a principal lição era evitar uma visão determinista: a tecnologia deveria ser analisada de acordo com o problema que poderia resolver e com o impacto que teria sobre a atividade principal da organizaçã7o. O foco estava nos fundamentos da tomada de decisão.

"Nós não falávamos da implementação das ferramentas de inteligência, mas a gente já tinha muito debate sobre automatização e sobre decisão baseada em dados" Patricia Linhares Gaudenzi, Sócia da Linhares & Advogados Associados

Para ela, essa base conceitual facilitou a adaptação às novas ferramentas ao longo dos anos seguintes.

As discussões da turma passavam por identificar os riscos e custos da tecnologia e as oportunidades e retornos, além de seu papel em decisões colegiadas e nos rumos da atividade principal de uma empresa. Antes de adotar uma solução, diz ela, é necessário compreender seus riscos, sua relevância para o negócio e os critérios que orientarão seu uso. A ferramenta pode mudar, mas continuam essenciais a capacidade de formular boas perguntas, examinar dados e assumir responsabilidade pelas decisões.

Patricia Linhares Gaudenzi, Sócia da Linhares & Advogados Associados

Um mercado ainda cercado por homens

O ABP-W nasceu como um grupo de apoio entre executivas, muitas já em posições estratégicas dentro de suas organizações, todas com papel executivo alto. Para Patricia, o formato surgiu de uma percepção compartilhada entre as colegas de turma: o universo corporativo, sobretudo o financeiro, seguia marcadamente masculino.

"O mercado financeiro, tradicionalmente, é um mercado masculino", diz Patricia, que descreve essa percepção como algo sempre muito visível em sua atuação profissional.

Ela reconhece que o cenário se fortaleceu para as turmas mais recentes, mas evita descrever o caminho como mais fácil: "eu não acho que ele tenha ficado mais fácil. Eu acho que ele continua sendo bastante sensível", diz.

A diversidade discutida no programa não se limitava a gênero. Regionalidade e diversidade de opiniões também entraram na pauta da turma de Patricia.

O que ficou depois da turma

Para Patricia, um dos ganhos do curso foi poder discutir, em grupo, assuntos que muitas vezes encontravam pouca receptividade nos ambientes de trabalho de origem das participantes.

Segundo ela, essa troca ajudou a validar conhecimento e experiência que já possuía antes de ingressar no programa, e trouxe mais segurança para se posicionar profissionalmente.

Ao revisitar a experiência, Patricia avalia que parte dos resultados do ABP-W não era imediatamente perceptível. Alguns aprendizados só ganharam sentido anos depois, quando passaram a influenciar decisões, relações profissionais e a maneira de interpretar transformações no mercado.

Para Patricia, a semente plantada na turma 2 continua presente tanto em sua atuação quanto na expansão da rede de mulheres formada ao redor do ABP-W. Em um mercado ainda predominantemente masculino, essa comunidade tornou-se uma fonte contínua de conhecimento, segurança e possibilidade de transformação.

A trajetória de Patricia Linhares Gaudenzi mostra que decisões melhores começam antes da ferramenta: começam na capacidade de interpretar dados, questionar premissas e assumir responsabilidade em ambientes complexos. O ABP-W da Saint Paul prepara mulheres para atuar em conselhos com repertório técnico, visão estratégica e segurança para participar de decisões colegiadas. Conheça o programa que fortalece executivas para transformar governança, negócios e espaços de decisão