UFC investe R$ 113 milhões na produção na Sphere e promete evento histórico

“Vocês nunca viram algo parecido, e nem vão ver. Pois não faremos isso outra vez. E somos os únicos capazes de fazer isso. Ninguém, nenhuma outra liga do planeta estaria disposta a gastar o que gastamos para este evento. É por razões como essa que o UFC se diferencia. É um evento único, histórico, e um marco para o esporte e entretenimento.” Foi assim que Dana White, CEO do UFC, a maior organização de MMA do mundo, descreveu o evento deste sábado, 14, em Las Vegas, que terá como atração principal a disputa de título da categoria Galo, com o campeão Sean O’Malley defendendo seu trono diante de Merab Dvalishvili.

Este será o primeiro evento esportivo ao vivo na Sphere, moderna arena de shows em formato de globo, que possui uma tela LED imersiva de 15.000 m². O local já recebeu bandas famosas, como U2, e chamou a atenção no Grande Prêmio de Fórmula 1 por mudar frequentemente sua característica visual.

“Eu estava assistindo ao show do U2 quando percebi que a maior estrela do espetáculo era a Sphere, não o U2. Liguei na hora para a minha equipe e disse que faríamos um evento lá. Muita gente disse que era impossível, e gostamos de provar o contrário”, contou Dana.

Com uma tecnologia diferenciada para se adequar aos equipamentos da Sphere, o UFC gastou somente com a produção R$ 113 milhões (US$ 20 milhões) e prestará uma homenagem ao povo mexicano, próximo ao dia da independência do país (16).

“A Sphere, em Las Vegas, apresenta hoje o que há de mais moderno no entretenimento. Um primeiro evento esportivo ao vivo por lá ditará o futuro destas duas áreas. O UFC pretende revolucionar o padrão dos esportes em arenas e investiu pesado para isso. Atletas com boas performances poderão capitalizar esse momento com novos patrocínios e impulsionamento de redes sociais, pois os holofotes do planeta estarão voltados para o local. Um público que normalmente não acompanha o esporte também estará conectado para este evento histórico”, diz Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap.

Ingressos elevados

Com os elevados gastos, o preço da entrada também ficou alto. Na abertura da bilheteria virtual, o lugar mais barato estava cotado em US$ 1.300 (R$ 7.345). A poucos dias do evento, ainda restam muitos ingressos, mesmo com uma redução para US$ 650 (R$ 3.672). A arena tem capacidade para 18.600 assentos.

Há também a concorrência do boxe, que ocorrerá na mesma cidade, na T-Mobile Arena, com a maior estrela mexicana do momento, Canelo Alvarez, enfrentando Edgar Berlanga.

“Já existem ferramentas eficazes na precificação de eventos regulares que podem determinar até mesmo com que antecedência todos, ou um percentual significativo dos bilhetes, serão vendidos. No entanto, em eventos de estruturas e custos inéditos, não é tão simples avaliar qual a elasticidade da demanda, antecipando o quanto ou com que velocidade as pessoas estarão dispostas a pagar pelo diferencial oferecido", afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, agência que cuida das carreiras de Endrick e Vinícius Júnior, entre outros atletas.

"Em Las Vegas, na Sphere, o preço adicional cobrado pelas entradas não visa apenas o público regular dos eventos, que aprecia as lutas, mas também turistas e ávidos por novidades que estão dispostos a pagar pela exclusividade e a divulgação posterior dela”, complementa.

Mesmo com ingressos sobrando, o evento deverá bater o recorde de bilheteria da história do UFC. Dana White, que inicialmente projetava uma arrecadação de US$ 27 milhões (R$ 152,55 milhões), agora estima que o valor seja de US$ 21 milhões (R$ 118,65 milhões), número que superaria o UFC 205, quando Conor McGregor derrotou Eddie Alvarez em Nova York e se tornou campeão de duas categorias: leve e pena.

Na ocasião, o Madison Square Garden arrecadou US$ 17,7 milhões (R$ 100 milhões). A entrada mais cara para o evento deste sábado, na Sphere, custa US$ 10 mil (aproximadamente R$ 56 mil).

Mesmo com o evento homenageando o México, haverá três atletas brasileiros em ação na noite. Diego Lopes é favorito diante do norte-americano Brian Ortega. Já Norma Dumont está empatada nas cotações com a mexicana Irene Aldana, e Ketlen Souza tentará surpreender contra a também mexicana Yasmin Jauregui.

Na luta principal, Sean O’Malley tem leve favoritismo diante de Merab Dvalishvili. Na segunda disputa de título, pelo peso-mosca feminino, Alexa Grasso leva ligeira vantagem contra a ex-campeã Valentina Shevchenko.

Chamado de Noche UFC, o evento de número 306 está marcado para começar às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão do Fight Pass no Brasil, sistema de pay-per-view oficial da organização. As primeiras lutas, no entanto, poderão ser acompanhadas gratuitamente no YouTube.