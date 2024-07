UFC Denver: onde assistir ao vivo e horários das lutas de Jean Silva e outros brasileiros

Neste sábado, 13, o Ultimate retoma os confrontos nos ringues diretamente do Colorado, nos Estados Unidos, com o UFC Denver. Com 12 lutas confirmadas, o evento desta noite conta com duelo do brasileiro Jean Silva contra o veterano Drew Dober no peso leve, no card preliminar.

Na sequência, haverá a participação de Gabriel Marretinha, que busca se recuperar da primeira derrota da carreira ao enfrentar o congolês Ange Loosa.

Já no card preliminar, Luana Santos tenta ampliar sua invencibilidade na organização contra a cazaque Mariya Agapova, no peso mosca.

Entre os americanos, o destaque é a luta entre as pesos mosca (até 56,7 kg) Rose Namajunas e Tracy Cortez. Buscando sua segunda vitória consecutiva na nova divisão, a ex-campeã peso palha (até 52,1 kg) Rose Namajunas enfrenta a promissora Tracy Cortez, que se mantém invicta na organização e substitui a lesionada Maycee Barber.

Onde assistir ao UFC Denver ao vivo?

O UFC Denver deve começar as 20h (horário de Brasília) e será transmitido na íntegra pelo UFC Fight Pass, a plataforma de streaming oficial do Ultimate.

O card principal está previsto para começar às 23h. O Super Lutas irá transmitir as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo.

A cobertura do Super Lutas começa às 19h55. Os demais duelos serão acompanhados em tempo real, no nosso minuto a minuto, com textos, fotos e vídeos dos melhores momentos de todas as lutas.

Card Principal - 23h

Peso mosca (até 56,7 kg): Rose Namajunas x Tracy Cortez

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Santiago Ponzinibbio x Muslim Salikhov

Peso leve (até 70,3 kg): Drew Dober x Jean Silva

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Gabriel Marretinha x Ange Loosa

Peso pena (até 65,7 kg): Julian Erosa x Christian Rodriguez

Peso médio (até 83,9 kg): Abdul Razak Alhassan x Cody Brundage

Card Preliminar - 20h

Peso mosca (até 56,7 kg): Joshua Van x Charles Johnson

Peso mosca (até 56,7 kg): Jasmine Jasudavicius x Fatima Kline

Peso galo (até 61,2 kg): Montel Jackson x Da'Mon Blackshear

Peso mosca (até 56,7 kg): Luana Santos x Mariya Agapova

Peso médio (até 83,9 kg): Josh Fremd x Andre Petroski

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Evan Elder x Darrius Flowers