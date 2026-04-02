Uber surgiu em Uberlândia? Empresa vira nome de clube centenário em Minas

A Uber anunciou um acordo de naming rights com o Uberlândia Esporte Clube para a temporada de 2026. A parceria passa a valer neste sábado, 4, na estreia da equipe na Série D, com a nova grafia “UberLÂNDIA” aplicada ao uniforme e à comunicação.

A mudança não altera a identidade jurídica do clube, fundado em 1922. A nova escrita será usada em materiais oficiais e ativações de marca.

Segundo a empresa, é a primeira vez que a Uber adquire naming rights de um clube de futebol no mundo.

A iniciativa explora uma coincidência: o termo “Uber” já fazia parte do nome do clube décadas antes da criação da plataforma, fundada em 2010.

“É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia E.C. sempre teve ‘Uber’ no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma”, afirma Isabella Motta, senior marketing lead da Uber Brasil.

O valor do acordo não foi divulgado. O modelo prevê a incorporação da marca ao nome sem alteração da identidade histórica.

A Uber terá presença em ativos do clube, incluindo estádio, centro de treinamento e estruturas físicas. A empresa também participará de ações de hospitalidade e comunicação.

Fábio Mineiro, presidente da SAF, afirma que a parceria busca ampliar a capacidade de investimento do clube.

“O nosso time sempre teve ligação com a cidade. Agora, ao lado da Uber, ampliamos a visibilidade e abrimos novas oportunidades de negócios”, diz.

Como parte da ativação, o clube lançará uma camisa retrô em edição limitada com o número 84, em referência ao título da Taça de Prata. A receita será destinada ao departamento de futebol.

Estratégia no futebol

O acordo com o Uberlândia se soma à estratégia da empresa no esporte. A Uber anunciou patrocínio à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), incluindo seleções masculina, feminina e de base.

Segundo Motta, o futebol integra a estratégia de comunicação da companhia.

“O futebol é uma das plataformas culturais mais relevantes do país e permite conexão com as comunidades”, afirma.

Fundada em 2010, a Uber informa ter realizado mais de 72 bilhões de viagens globalmente. A empresa atua no transporte de pessoas, alimentos e bens em diferentes mercados.