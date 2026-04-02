Uber surgiu em Uberlândia? Empresa vira nome de clube centenário em Minas

Primeiro naming rights da Uber em um clube de futebol no mundo, acordo estreia na Série D e leva a nova grafia à comunicação e ao uniforme do time. (Divulgação/Uber)
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais
Publicado em 2 de abril de 2026 às 09h25.
Última atualização em 2 de abril de 2026 às 11h07.
A Uber anunciou um acordo de naming rights com o Uberlândia Esporte Clube para a temporada de 2026. A parceria passa a valer neste sábado, 4, na estreia da equipe na Série D, com a nova grafia “UberLÂNDIA” aplicada ao uniforme e à comunicação.
A mudança não altera a identidade jurídica do clube, fundado em 1922. A nova escrita será usada em materiais oficiais e ativações de marca.
Segundo a empresa, é a primeira vez que a Uber adquire naming rights de um clube de futebol no mundo.
A iniciativa explora uma coincidência: o termo “Uber” já fazia parte do nome do clube décadas antes da criação da plataforma, fundada em 2010.
“É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia E.C. sempre teve ‘Uber’ no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma”, afirma Isabella Motta, senior marketing lead da Uber Brasil.
O valor do acordo não foi divulgado. O modelo prevê a incorporação da marca ao nome sem alteração da identidade histórica.
A Uber terá presença em ativos do clube, incluindo estádio, centro de treinamento e estruturas físicas. A empresa também participará de ações de hospitalidade e comunicação.
Fábio Mineiro, presidente da SAF, afirma que a parceria busca ampliar a capacidade de investimento do clube.
“O nosso time sempre teve ligação com a cidade. Agora, ao lado da Uber, ampliamos a visibilidade e abrimos novas oportunidades de negócios”, diz.
Como parte da ativação, o clube lançará uma camisa retrô em edição limitada com o número 84, em referência ao título da Taça de Prata. A receita será destinada ao departamento de futebol.
O acordo com o Uberlândia se soma à estratégia da empresa no esporte. A Uber anunciou patrocínio à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), incluindo seleções masculina, feminina e de base.
Segundo Motta, o futebol integra a estratégia de comunicação da companhia.
“O futebol é uma das plataformas culturais mais relevantes do país e permite conexão com as comunidades”, afirma.
Fundada em 2010, a Uber informa ter realizado mais de 72 bilhões de viagens globalmente. A empresa atua no transporte de pessoas, alimentos e bens em diferentes mercados.