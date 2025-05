Tinder da influência? Nova plataforma conecta marcas a creators e colaboradores

Em uma era em que qualquer um pode se tornar criador de conteúdo, uma nova plataforma chega ao mercado com a proposta de conectar marcas, influenciadores, colaboradores e clientes de forma rápida e intuitiva. Funcionando como um “Tinder da influência”, a CoCreators Collab promete ir além: oferece um modelo full service, com equipes especializadas para apoiar todas as etapas das campanhas publicitárias.

A solução é fruto de uma joint venture entre a agência CoCreators, focada na creator economy, e a Fatutec, empresa com 20 anos de experiência em desenvolvimento de softwares bancários. O projeto levou cerca de um ano para ser desenvolvido e recebeu um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão das duas empresas. Após um lançamento inicial em outubro, a CoCreators Collab começa a ampliar sua presença no mercado.

"A plataforma propõe democratizar o marketing de influência, ampliando o acesso a criadores de diferentes perfis — incluindo consumidores e colaboradores das marcas", diz Dri Elias, CEO da CoCreators. "A proposta é descentralizar os recursos e distribuí-los entre mais criadores de conteúdo de qualidade”, complementa.

Basicamente, a solução combina tecnologia, curadoria e estratégia para transformar a influência orgânica em resultados tangíveis. Isso inclui, por exemplo, gestão completa de campanhas, pagamento de criadores, e impulsionamento de conteúdo gerado diretamente na plataforma no Meta e TikTok.

“Também identificamos o influenciador ideal para cada marca e capacitamos os colaboradores para engajá-los nas ações, aumentando assim o retorno dos investimentos e as conversões”, afirma a CEO.

Segundo ela, o diferencial da CoCreators Collab em relação a outras plataformas está na aposta em Conteúdo Gerado por Usuários (UGC) e por Funcionários (EGC), estratégias que incentivam colaboradores e consumidores 'comuns' a se tornarem criadores de conteúdo. “São interações reais e genuínas. Eles não apenas humanizam a marca, como também constroem uma ponte de confiança direta com o público”, afirma.

O modelo, ela explica, responde a uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a valorizar mais autenticidade e conexão do que campanhas publicitárias genéricas. "Gerenciar em larga escala micro e nanoinfluenciadores, usuários e colaboradores é fundamental para escalar as estratégias de EGC e UGC. Sem tecnologia, essa tarefa se torna muito mais difícil."

Para as marcas, a plataforma permite a criação de squads fixos de criadores, promovendo uma relação contínua e consistente. "A frequência da mensagem é essencial, tanto na influência quanto na publicidade tradicional”, afirma.

A CoCreators Collab já atende 10 marcas clientes, entre elas CVC Viagens, Natura Internacional, Natural One, Pharmacy e Afya. Atualmente, conta com 100 creators cadastrados organicamente. A meta para o final de dezembro é alcançar 30 mil creators e 100 empresas clientes. A projeção de faturamento líquido para este ano é de R$ 5 milhões.

Os planos começam em R$ 3 mil por mês no modelo self-service, que não inclui videobriefing, curadoria ou gestão de campanha. Já as opções com gestão feita pela equipe da CoCreators partem de R$ 8.900. Atualmente, todos os clientes utilizam planos com gestão.

O desenvolvimento da plataforma foi guiado por estudos que indicam que conteúdos gerados por colaboradores geram até oito vezes mais engajamento e sete vezes mais conversão do que postagens institucionais. Segundo pesquisa da Stackla, especializada em comportamento do consumidor, esse tipo de conteúdo também aumenta em quase 80% a confiança dos consumidores nas marcas.

"Em um piloto com a Natural One, por exemplo, conteúdos criados por consumidores dobraram o engajamento nas redes sociais da marca. No caso da CVC, a ativação de colaboradores em uma campanha de EGC reuniu cerca de 750 inscritos, gerou 200 conteúdos e formou um squad com 40 'CVC Creators'", conta a executiva.

Como funciona a CoCreators Collab

A CoCreators Collab atende desde multinacionais até pequenas e médias empresas, incluindo micro e médio influenciadores que podem usar a plataforma para se conectar com campanhas e aprimorar seus conteúdos. Além disso, permite que as marcas transformem seus colaboradores em embaixadores ativos.

Com um modelo de recrutamento contínuo e gamificação, a plataforma forma squads exclusivos de creators, treinados para produzir conteúdos autênticos e de impacto.

A curadoria combina tecnologia avançada e análise especializada para selecionar influenciadores alinhados aos produtos e propósitos das marcas. Essa seleção pode ser feita pela própria empresa, em parceria com a CoCreators, ou totalmente delegada à plataforma.

A ferramenta ainda define os formatos ideais, como TikTok ou Reels, e permite filtrar perfis por categoria, gênero, faixa etária e localização. A curadoria também se estende ao conteúdo gerado. Incentivos para colaboradores ou consumidores são personalizados, podendo incluir recompensas financeiras ou pontos.

Um diferencial é o Curso Start, uma formação digital criada pela CoCreators, ministrada por especialistas. O curso aborda linguagem digital, roteiro, produção e métricas, capacitando os participantes a criar conteúdos estratégicos e alinhados com as marcas.