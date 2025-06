TikTok Shop libera anúncios para marcas no Brasil; conheça os formatos disponíveis

Após estrear no e-commerce no Brasil, o TikTok dá um novo passo na estratégia de integrar entretenimento e consumo, agora com soluções para ajudar marcas a impulsionar vendas e ampliar o alcance de campanhas na plataforma. Entre as principais novidades estão o GMV Max e o Search Ads, que serão apresentados oficialmente nesta quinta-feira, 5, durante o TikTok World, evento que acontece pela primeira vez no país, direcionado a agências e anunciantes.

“O TikTok tem se consolidado como um espaço de descoberta, com um crescimento expressivo tanto da busca orgânica quanto da intencional. Por isso, lançamos a TikTok Shop, solução de e-commerce integrada ao aplicativo, que conecta essa jornada de descoberta e compra. O GMV Max vem para potencializar as ações das marcas na plataforma de shopping", explica Daniela Okuma, diretora-geral de negócios do TikTok no Brasil.

Até agora, as interações no TikTok Shop ocorriam de forma orgânica. Com a nova solução de publicidade, passam a ser oferecidos três formatos principais de anúncios:

vídeos impulsionados no feed;

produtos patrocinados nos resultados de busca;

lives promovidas para estimular compras.

A essência da solução é ajudar as marcas a atingir três objetivos. "O primeiro é maximizar o ROI (retorno sobre investimento) por canal, ao combinar a entrega orgânica com o tráfego pago de anúncios no TikTok Shop, gerando um GMV (volume bruto de vendas) incremental que, de outra forma, não seria alcançado", explica a executiva.

A ferramenta também promete reduzir a necessidade de tentativa e erro, proporcionando mais economia de tempo. "A marca define os produtos que quer promover — seja em uma transmissão ao vivo ou em uma campanha tradicional —, estabelece o ROI desejado e o orçamento. A ferramenta cuida do restante, utilizando inteligência artificial (IA) para automatizar a otimização das campanhas e entregar os anúncios de forma mais eficiente", afirma.

Por fim, a solução ainda permite escalar e testar criativos com mais agilidade. O GMV Max considera o ecossistema completo do TikTok Shop, integrando dados de postagens orgânicas, vendas geradas por afiliados e investimentos em mídia paga. Com essas informações, ajusta automaticamente as campanhas para potencializar o retorno.

"Ou seja, ele entende toda a sua presença no TikTok Shop e otimiza a campanha para gerar um ROI incremental", resume Okuma. "Quando integramos o que já é nativo da plataforma com a solução de mídia, percebemos um aumento significativo no engajamento e na propensão à ação. Marcas que utilizam essa combinação têm 2,5 vezes mais chance de levar o consumidor a clicar no botão 'comprar' e um aumento de 41% na probabilidade de conversão", complementa.

Atualmente, o GMV Max já está disponível em mercados como Estados Unidos, México, Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Itália e em países do Sudeste Asiático, incluindo Tailândia, Vietnã, Malásia, Filipinas e Singapura — onde a ferramenta começou a ser testada em 2021, ano de lançamento do TikTok Shop na região.

"Entre os casos de uso, destaca-se a campanha da Colgate na Indonésia, no 12/12, data relevante para o varejo asiático. Com o GMV Max, a marca ampliou o ROI em 82,9% e reduziu o CPA (custo por aquisição) em 40%", conta a executiva. "Esse é o propósito do lançamento do GMV Max: mostrar o potencial da combinação entre o orgânico e o pago."

A solução é destinada a empresas de todos os tamanhos. Para utilizá-la, é preciso estar cadastrado no TikTok Shop e cumprir requisitos como possuir CNPJ ativo e ser maior de 18 anos. O custo da ferramenta segue um modelo de leilão, no qual o anunciante define seu próprio orçamento.

Um desafio para as marcas é o controle sobre o grupo de criadores nos programas de afiliados, mas a plataforma oferece a opção de selecionar um pool personalizado de criadores. "A força do TikTok, no entanto, está justamente na descoberta espontânea. Esse é um paradigma que muitas empresas ainda precisam superar", diz Okuma.

Anúncios na busca

Além do GMV Max, o TikTok lançou no fim de abril o Search Ads, que começou a ser testado por marcas nesta semana de junho. A ferramenta permite a exibição de anúncios baseados em palavras-chave nos resultados de busca, ampliando a experiência de descoberta.

A funcionalidade não está integrada ao TikTok Shop, já que a busca é feita pela lupa do app. As marcas podem adquirir palavras-chave, segmentar campanhas e definir orçamento diretamente na plataforma, de modo similar ao GMV Max. Os anúncios passam a ser exibidos conforme as configurações escolhidas.

Segundo Okuma, bilhões de pesquisas são realizadas diariamente no TikTok, com crescimento superior a 40% em relação ao ano passado. "Pesquisa da Ipsos mostra que já somos a plataforma número um em descoberta: 84% das consultas ocorrem nas fases de exploração e avaliação, superando os 68% de uma ferramenta tradicional. A cada sete pesquisas, uma é repetida em menos de 24 horas. Além disso, 81% dos usuários dizem encontrar novos temas, e 91% afirmam tomar alguma ação após se inspirarem."

TikTok Shop em expansão

O comportamento do consumidor nas plataformas digitais deixou de seguir uma jornada linear e passou a ser um ciclo contínuo. Segundo a diretora-geral de negócios do TikTok no Brasil, o modelo tradicional do funil de vendas — que separa as etapas de awareness, consideração e conversão — já não se aplica da mesma forma.

“Hoje, as pessoas descobrem, testam, recebem recomendações, compram e produzem conteúdo, tudo de forma integrada”, explica. "Nesse contexto, o TikTok Shop surge para facilitar as transações, independentemente do ponto da jornada em que o consumidor esteja", complementa.

Desde o seu lançamento no Brasil, em 8 de maio, a solução de e-commerce tem sido um foco central para a plataforma, que tem mais de 2 bilhões de usuários ativos globalmente. Na ocasião, já contava com mais de mil marcas locais no país.

Basicamente, a ferramenta permite que criadores, marcas e vendedores promovam e vendam produtos diretamente por meio de vídeos e transmissões ao vivo. Os compradores podem adquirir produtos sem sair do app, tornando a experiência mais conveniente. A operação, que conta com suporte logístico homologado localmente, difere de marketplaces asiáticos como a Shopee, que oferece compras internacionais.

Mesmo com a rápida expansão, o TikTok Shop segue priorizando setores como beleza, pets, eletrônicos e decoração, em razão de desafios logísticos e regulatórios. Grandes marcas nacionais, como Arezzo, Avon, Boticário, Cobasi, Natura e Riachuelo, já estão presentes. A abertura de uma loja na plataforma não exige custo inicial.

Concorrência acirrada

Nos últimos anos, conforme mostrou a EXAME, o TikTok se consolidou como uma potência nos segmentos em que atua e, no Brasil, disputa espaço diretamente com gigantes do e-commerce, como Magazine Luiza e Mercado Livre. Recentemente, o Meli reformulou sua política de frete para vendedores no país, focando em produtos com preços entre R$ 79 e R$ 200 e peso de até 30 kg, com objetivo de reduzir os custos de envio em até 40% em alguns casos.

A medida busca enfrentar a concorrência da Shopee, que abriu um novo centro de distribuição no Nordeste e tem avançado nesse segmento, além de responder à pressão de outros players como Amazon e o próprio TikTok Shop, que seguem ampliando investimentos e ajustando estratégias no país.

Em 2024, a ByteDance, controladora do TikTok, fechou o ano com receita de US$ 155 bilhões, alta de 29% em relação ao ano anterior, impulsionada principalmente pela expansão global da plataforma, que ajudou a compensar desafios internos na China. A receita internacional da ByteDance cresceu 63%, chegando a US$ 39 bilhões, cerca de 25% do total.

O TikTok Shop, por sua vez, movimentou cerca de US$ 32,6 bilhões em receita bruta (GMV) no ano passado, com destaque para os Estados Unidos, que responderam por aproximadamente US$ 9 bilhões.

TikTok World

O TikTok World, evento global da plataforma, chega ao Brasil pela primeira vez nesta quinta-feira, 5, no MIS Experience, em São Paulo. Voltado para líderes, criadores e marcas, o encontro tem como objetivo apresentar as últimas tendências e oportunidades no TikTok, com foco no mercado brasileiro.

A programação será distribuída em três palcos, abordando temas como cases e estratégias de grandes marcas, ferramentas de anúncios e soluções do TikTok Shop para impulsionar vendas. O evento também marcará o lançamento oficial do Search Ads e contará com um espaço exclusivo chamado Bazar de PMEs, reunindo pequenos empreendedores que obtiveram destaque no TikTok.

Além disso, na ocasião serão abertas as inscrições para o TikTok Ad Awards 2025, que terá novidades nas categorias, incluindo uma dedicada a melhores anúncios para PMEs. A iniciativa busca reconhecer e incentivar os esforços publicitários dessas empresas na plataforma.