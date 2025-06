Ela começou como influenciadora – agora mira TV: 'Não sou a maior, mas estou em lugares respeitados'

Para Ana Paula Xongani, ser influenciadora é, sobretudo, ser empresária. Com mais de 270 mil seguidores no Instagram, ela comanda uma operação estruturada, com equipe, processos, estratégia comercial e uma base sólida de relacionamento com marcas e comunidade. E disso ela vive – com consistência, propósito e resultado.

Sua trajetória começou com o Ateliê Xongani, marca de moda afro-brasileira criada com sua mãe, mas logo ficou claro que havia ali dois empreendimentos distintos: o de moda e o de conteúdo. “A gente tinha um ateliê já bem estabelecido, mas também uma empresa de comunicação acontecendo”, revela. “E eu, de forma estratégica, resolvi separar os dois negócios”, lembra.

Com isso, nasceu sua atuação como criadora. “Eu troco de crachá o dia inteiro”, diz. Mas tudo parte da mesma fonte: um propósito claro de transformar a comunicação com mais representatividade, escuta e afeto.

Um negócio chamado influência

Xongani entrou no mercado já com mentalidade de negócio. As campanhas que realiza são marcadas pela narrativa, estética e valores alinhados aos da sua comunidade. Um dos diferenciais é justamente o conhecimento profundo da audiência.

Segundo ela, isso exige muito mais do que “usar um produto na frente da câmera”. “Meu público precisa ser convencido a partir da intelectualidade, de dados, de pesquisa. E é por isso que as marcas confiam em mim. Existe uma constância, uma imagem sólida, uma disposição para cocriar de verdade”, explica.

Com um público formado majoritariamente por mulheres entre 25 e 45 anos, Xongani ancorou sua estratégia de negócios na escuta ativa e na construção de vínculos. Desde o início, entendeu que o ativo mais valioso da influência não é o alcance, mas a autoridade. E que autoridade se constroi com a coerência que torna qualquer carreira mais sustentável.

Com mais de 14 milhões de criadores no Brasil, segundo a Goldman Sachs, o mercado de influência se tornou altamente competitivo. Mas, para Xongani, ainda há espaço para quem trabalha com seriedade.

"Tem marca que só quer criador sério. E é nesse lugar que eu me posiciono" Ana Paula Xongani, influenciadora

Da internet para a TV

Agora, Ana Paula se prepara para estrear na televisão. Um movimento que acontece justamente quando a TV aberta passa pela maior transformação de sua história com a chegada da TV 3.0: interativa, conectada, responsiva.

“É um sonho antigo, que deixou de ser sonhado, voltou para o sonho com a Creator Economy e às redes sociais”, diz. “Graças a ser blogueira”, brinca.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠Para ela, essa transição não é um abandono do digital, mas uma fusão de linguagens. “A TV está negociando com a internet e a internet com a TV. Os criadores que estão preparados para esse cruzamento vão encontrar um novo espaço de atuação.”

Empresária da influência, Xongani transforma conexão em estratégia de negócio

Inovação com responsabilidade

Apesar dos avanços, Ana Paula não romantiza o mercado. Ela sabe que ainda há muito a construir. Por isso, defende a educação constante como parte da rotina de qualquer criador.

“Quando eu entendi que fazia parte desse universo da comunicação, eu reconheci que precisava me fortalecer nisso”, diz. “E não existe fortalecimento melhor do que a ação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para a sala de aula.”

Sua visão de futuro é clara: inovar com responsabilidade, representar mais pessoas, contar novas histórias e criar espaços inéditos na mídia e na publicidade brasileira.

"Talvez eu não seja milionária em números, mas estou em lugares muito respeitado E isso se deve à credibilidade e à responsabilidade que coloquei no meu trabalho" Ana Paula Xongani, influenciadora

“A Creator Economy pode mudar imaginários. E eu estou aqui para fazer parte dessa mudança”, diz.