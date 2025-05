TikTok Shop impulsiona nova profissão: 'UGC Creator' pode ganhar até R$ 20 mil por mês

Já pensou em trabalhar gravando vídeos curtos, simulando a resenha de um produto, um tutorial ou um depoimento como se fosse um cliente real? Essa é a rotina dos UGC Creators, ou criadores de conteúdo gerado pelo usuário (User Generated Content Creators). O termo, antes usado para descrever postagens espontâneas nas redes, agora define uma nova categoria profissional que vem ganhando força no mercado digital.

Na prática, são criadores que produzem fotos e vídeos sob medida para campanhas, anúncios e sites de marcas, com linguagem informal e estética próxima da realidade do consumidor. O diferencial? Eles não precisam ter milhões de seguidores — apenas saber criar conteúdos que gerem identificação.

Com a chegada do TikTok Shop ao Brasil, em março deste ano, essa tendência ganhou ainda mais tração, afirma Gabriel Lira, CEO da Comu, comunidade de formação de criadores de conteúdo.

“O TikTok Shop mudou o jogo. Ele liga o criador diretamente para a venda, então abre uma janela de mercado para quem sempre fez do seu conteúdo uma fonte do financeira”, diz.

Quanto recebe um UGC Creators?

Como é um mercado novo, a faixa de valor é ampla. Segundo o executivo da Comu, o preço de um vídeo simples pode variar de R$ 300,00 a R$ 500,00 para iniciantes a até R$ 2,000 para criadores mais experientes, os divulgadores que fecham mensalidade em agências e marcas, podendo resultar em R$ 10 mil a 20 mil por mês.

O segredo do sucesso, de acordo com Lira, está mais na capacidade de gerar conexão com o público do que na qualidade técnica ou na estética dos vídeos.

“As marcas perceberam que vídeos feitos por pessoas comuns, com linguagem direta e informal, têm mais poder de persuasão do que grandes produções. Isso democratizou o acesso ao mercado publicitário”, afirma o CEO da Comu.

É uma carreira?

Ao contrário das carreiras acima, ser um UGC Creator não exige diploma ou investimento inicial alto. O essencial é saber roteiro, edição de vídeo, técnicas de persuasão e entender as principais plataformas de anúncio hoje, como Meta Ads e Tiktok Ads.

“Costumamos dizer que hoje qualquer pessoa com um celular e dedicação pode começar. Temos alunos que eram atendentes de call center, professores e até aposentados que estão se reinventando como criadores UGC”, conta Lira.

Além de curso e conteúdo, a comunidade também funciona conectando os alunos a marcas em busca de criadores. Com o avanço do social commerce, a expectativa é que o UGC se torne um dos pilares do marketing digital ainda este ano, segundo um estudo recente do Capgemini Research Institute, chamado "What Matters to Today’s Consumer 2025". Quando o recorte é nacional , o Brasil, país recordista de tempo gasto em redes sociais, pode se tornar um dos maiores marketplaces da plataforma.

“Estamos vivendo o nascimento de uma nova profissão. Daqui a alguns anos, vai ser comum encontrar vagas de ‘criador UGC’ em sites de emprego ou departamentos de marketing”, diz Lira.

Enquanto isso, profissionais de diferentes gerações buscam capacitação para surfar essa onda. E, se depender da demanda crescente por conteúdo autêntico, o mar está para peixe.