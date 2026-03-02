ChatGPT detecta golpes e links suspeitos de graça com apenas uma pergunta; veja como

A inteligência artificial não está mudando apenas a produtividade nas empresas. Ela começa a assumir um papel ainda mais sensível: a proteção contra fraudes digitais — um problema que já movimenta centenas de bilhões de dólares no mundo.

A OpenAI passou a integrar o banco de dados da Malwarebytes ao ChatGPT, permitindo que qualquer usuário, inclusive no plano gratuito, verifique links, e-mails e números suspeitos diretamente na interface do chatbot.

A novidade sinaliza uma mudança importante: a IA deixa de ser apenas ferramenta de criação e passa a atuar como camada ativa de segurança. As informações foram retiradas de Tudo Celular.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Como funciona a nova verificação dentro do ChatGPT

A integração cruza o conteúdo enviado pelo usuário com um banco de dados acumulado ao longo de 17 anos pela Malwarebytes. Em vez de apenas analisar o texto, como ocorre no uso tradicional da IA, o sistema realiza checagens técnicas reais.

Ao receber um link, por exemplo, a ferramenta:

Verifica redirecionamentos ocultos

Analisa a reputação do domínio

Identifica sites criados há menos de 30 dias (um forte indício de phishing)

Consulta registros e histórico de abusos

O resultado é um diagnóstico mais técnico e fundamentado sobre o nível de risco.

Ativação simples e gratuita

O recurso está disponível globalmente para usuários gratuitos e pagos. Para ativar:

Acesse as configurações do perfil no ChatGPT

Vá até “Explorar GPTs”

Busque por Malwarebytes

Clique em “Conectar”

Depois disso, basta abrir um novo chat e digitar algo como:

“@malwarebytes, este link é um golpe?”

Em seguida, cole o conteúdo suspeito. A checagem acontece dentro da própria conversa.

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

IA e o crescimento da economia dos golpes

A novidade chega em um momento crítico. Ferramentas de IA também vêm sendo usadas por fraudadores para criar mensagens altamente persuasivas. Estimativas apontam que golpes digitais roubaram cerca de US$ 442 bilhões de consumidores globais no último ano.

Nesse contexto, a integração representa um movimento estratégico de usar a própria inteligência artificial para proteger o elo mais vulnerável da cadeia de segurança — o fator humano.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS