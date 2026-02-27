SXSW 2026: SP House tem fachada assinada por Highraff e Gorobets

Pela primeira vez, a fachada da SP House, espaço do Governo de São Paulo no South by Southwest 2026, será assinada por dois grafiteiros: Rafael Calazans, conhecido como Highraff, e André Gorobets. A intervenção vai transformar o imóvel em Austin, nos Estados Unidos, em vitrine da arte urbana durante o festival, que ocorre de 13 a 16 de março.

A iniciativa é organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e pela InvestSP, com apoio da Prefeitura de São Paulo. A proposta é posicionar o estado como polo de inovação, economia criativa e negócios, além de ampliar conexões internacionais e atrair investimentos.

“A escolha de Highraff e Gorobets para a fachada da SP House 2026 é uma afirmação clara da força criativa do nosso estado. Ao levar esses artistas ao SXSW, mostramos que São Paulo não apenas participa do debate internacional sobre inovação e criatividade, mas ocupa um lugar de protagonismo”, diz Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Desde o fim dos anos 1990, Highraff desenvolve trabalhos em diferentes escalas e suportes, com foco em composições geométricas que dialogam com arquitetura e espaço urbano. Na fachada da SP House, o artista parte do conceito “We are Borderless” para representar São Paulo como um território conectado entre capital e interior, por meio de movimento e arquitetura.

“Me sinto grato e honrado por ser escolhido entre tantos artistas talentosos para representar nosso estado nesse projeto. Busquei retratar São Paulo como um território sem fronteiras, onde capital e interior se conectam por meio do movimento, da arquitetura e da potência criativa. Ver esse trabalho chegar a Austin torna tudo ainda mais significativo para mim”, diz Highraff.

Arte de André Gorobets para a fachada da SP House no SXSW 2026, em Austin (André Gorobets)

Nascido em São Paulo, André Gorobets desenha desde a infância e já realizou trabalhos em países como Portugal, Holanda e Suécia. Sua produção combina referências da Op Art, do Cubismo e do Surrealismo, articuladas a elementos do cenário urbano. Em diálogo com a provocação “What makes São Paulo borderless?”, o artista apresenta o concreto da cidade atravessado por formas fluidas, como forma de discutir a ideia de ausência de fronteiras.

“Levar meu trabalho para a SP House no SXSW é uma oportunidade fantástica de mostrar ao mundo a verdadeira força criativa do nosso estado. Minha obra nasce da observação do caos moderno e busca transmitir uma mensagem de conexão e esperança. São Paulo é uma metrópole que não pode ser contida por muros ou limites geográficos, porque nossa energia transborda. Estampar esse projeto em Austin é provar que a arte paulista é, por natureza, sem fronteiras e carrega uma linguagem universal”, afirma Gorobets.

Em 2026, a SP House terá novo endereço na Congress Avenue, em Austin. O espaço conta com cerca de 2.200 metros quadrados e capacidade para até 600 pessoas simultaneamente. A programação reúne debates, experiências imersivas, arte urbana, estúdios de conteúdo e áreas de relacionamento.