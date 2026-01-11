Marketing

Startup cria IA que promete reduzir carrinho abandonado na compra online

Fintalk usa agente de inteligência artificial que identifica a desistência e conversa com o cliente para tentar destravar o pagamento; estimativas apontam ganho de até 35% nas vendas online

Fintalk: startup desenvolveu um checkout conversacional que atua no momento do pagamento para reduzir abandono de carrinho (Kseniya Ovchinnikova/Getty Images)

Fintalk: startup desenvolveu um checkout conversacional que atua no momento do pagamento para reduzir abandono de carrinho (Kseniya Ovchinnikova/Getty Images)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20h13.

Tudo sobreNRF
Saiba mais

Um dos principais gargalos do comércio eletrônico está concentrado na etapa final da compra. Mesmo após a escolha do produto, uma parcela relevante dos consumidores desiste diante de falhas no checkout, recusas de cartão ou processos excessivamente longos. De olho nesse ponto crítico do funil, a Fintalk passou a oferecer uma solução de inteligência artificial conversacional voltada à redução do abandono de carrinho.

A startup, que iniciou suas operações com atendimento e cobrança via WhatsApp, por texto e voz, incorporou o checkout ao próprio fluxo de conversa. A proposta é eliminar redirecionamentos para páginas externas, boletos ou links de pagamento e permitir que a transação seja concluída no mesmo ambiente, com o apoio de um agente de IA.

Segundo Luiz Lobo, um dos fundadores da Fintalk, levantamentos do setor indicam que cerca de 7 em cada 10 carrinhos são abandonados globalmente. "No Brasil, a taxa é ainda mais elevada: de cada 10 carrinhos iniciados, 8 não chegam ao fim. Parte relevante dessas desistências ocorre no momento do pagamento, quando o consumidor já tomou a decisão de compra, mas encontra obstáculos no processo”, afirma.

Na prática, o agente de IA conversacional identifica quando ocorre o abandono do carrinho e passa a interagir imediatamente com o consumidor. Se o entrave está no pagamento, o sistema busca entender o motivo da falha e apresenta alternativas em tempo real.

Em casos de recusa do cartão, por exemplo, a IA pode sugerir a troca do meio de pagamento, a divisão do valor entre cartões, Pix ou Pix parcelado, além do uso de crédito do próprio varejista, quando disponível, sempre de acordo com regras previamente definidas pela empresa.

Para Lobo, a abordagem se diferencia das estratégias tradicionais de recuperação de carrinho, que normalmente acionam o consumidor depois, por e-mail ou mídia, para que ele repita um processo que já não funcionou. A lógica, afirma, é resolver o impasse no momento em que a intenção de compra está mais elevada.

“A ideia é funcionar como um vendedor de balcão”, diz Enzo Gavioli, cofundador e sócio da Fintalk. Segundo ele, o modelo reduz a dependência de ações posteriores de marketing para reengajar o consumidor, ao tentar destravar o pagamento ainda durante a jornada de compra. "Estimativas do setor indicam que soluções desse tipo podem elevar em até 35% o volume de vendas online."

Segundo a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), o abandono de carrinho está entre os principais desafios do setor. A entidade estima que mais de 70% dos consumidores adicionam produtos ao carrinho, mas não concluem a compra, o que representa um impacto anual de cerca de R$ 164 bilhões em faturamento perdido no Brasil.

Nos últimos anos, empresas de tecnologia e pagamentos como OmniChat, O2OBOTS e Connectly passaram a tratar a etapa final da compra como um ponto estratégico do e-commerce. As iniciativas vão da simplificação do checkout tradicional ao uso de mensagens automatizadas em canais como o WhatsApp para tentar recuperar vendas após a desistência do consumidor.

Do atendimento ao pagamento

O movimento representa um retorno às origens da Fintalk. Fundada em 2019, a startup nasceu com a proposta de integrar pagamentos, tecnologia e atendimento em larga escala, mas passou a operar comercialmente há cerca de três anos, após um período de testes e desenvolvimento. Desde então, registra crescimento médio mensal de 6%. Atualmente, atende mais de 20 clientes de médio e grande porte e conta com uma equipe de 38 funcionários, com operação baseada em São Paulo.

Antes de apostar no checkout conversacional, a Fintalk construiu sua base atuando na automação de atendimento e cobrança de grandes operações, especialmente via WhatsApp, combinando texto e voz. “A base da pirâmide fala mais do que escreve. Tem gente que tem vergonha de digitar. Por isso, desde o início, a nossa plataforma é voice first”, diz Lobo. Segundo ele, esse desenho permitiu à empresa assumir parte relevante do atendimento de grandes companhias. “Hoje, em alguns clientes, a gente faz até 80% do atendimento de bases com milhões de consumidores.”

Nesse contexto, os pagamentos passaram a ganhar peso dentro da operação. De acordo com os fundadores, a análise dos fluxos que já transitavam pela plataforma revelou um volume expressivo de transações financeiras. Em 2024, cerca de R$ 600 milhões em pagamentos passaram pela infraestrutura da empresa. "Considerando todos os fluxos de cobrança, o montante se aproximou de R$ 700 milhões", diz Gavioli.

A constatação veio acompanhada de uma limitação operacional. Embora os pagamentos já ocorressem dentro de fluxos conversacionais, o consumidor ainda precisava sair da conversa para concluir a transação, seja por meio de links, Pix copia e cola ou boletos. “A taxa de conversão era baixa, porque tinha muita fricção”, afirma o executivo.

Luiz Lobo: fundador da Fintalk aposta em IA para destravar o checkout no WhatsApp (Divulgação)

O que o checkout conversacional faz

O novo checkout conversacional surge para eliminar esse desvio. A ferramenta permite que a compra seja finalizada diretamente no WhatsApp, com suporte a diferentes meios de pagamento e capacidade de negociação em tempo real. O agente também pode ser configurado para operar em três frentes principais: recuperação de carrinho abandonado, ativação quando o pagamento é negado e uso em estratégias de marketing.

“O sistema avalia o perfil do cliente, lê o carrinho e ajusta as camadas de segurança conforme a transação, podendo incluir autenticação em dois fatores ou biometria, por exemplo”, explicam os executivos. A proposta é substituir modelos genéricos de antifraude por mecanismos mais calibrados, aplicados caso a caso.

A solução também se conecta aos sistemas de estoque e logística das empresas. Em demonstrações, a Fintalk apresentou fluxos em que o agente monta carrinhos a partir de comandos de voz, sugere produtos com base em receitas ou ocasiões de uso e cruza informações com lojas próximas para viabilizar entregas rápidas.

“A partir de frases como ‘vou receber amigos em casa hoje à noite’ ou ‘vou a um churrasco no fim de semana’, o sistema organiza a lista de compras e verifica a disponibilidade dos itens em tempo real”, explica Lobo.

Dados e segurança

O tratamento de dados pessoais e financeiros é um dos pilares da arquitetura da plataforma. Segundo a empresa, informações sensíveis só são armazenadas mediante consentimento explícito do consumidor e permanecem fora do ambiente do WhatsApp. “Sem a aprovação, não tem conversa”, diz Lobo. “Os dados ficam alocados na infraestrutura do próprio varejista, em conformidade com a LGPD e com os padrões de segurança exigidos por bancos e grandes companhias.”

A Fintalk opera com uma combinação de tecnologia própria e soluções de mercado, orquestradas por um gateway que permite o uso de diferentes modelos de linguagem. A estrutura foi desenhada para incorporar rapidamente novas versões de LLMs e também para possibilitar que clientes utilizem modelos próprios, hospedados em nuvens privadas, em operações que envolvem dados sensíveis.

Investimentos e projeções de crescimento

O desenvolvimento da suíte de checkout conversacional exigiu um investimento de cerca de R$ 3 milhões ao longo de 2025, além de um aporte de R$ 6 milhões recebido em abril da gestora HiPartners para sustentar a evolução do produto. No mesmo período, a Fintalk foi reconhecida como uma das 100 empresas early stage de inteligência artificial mais promissoras da América Latina.

A empresa encerrou 2024 com aproximadamente R$ 15 milhões em receita recorrente anual (ARR) e projeta alcançar R$ 25 milhões em faturamento em 2025. O modelo comercial combina uma taxa fixa mensal, que varia conforme o volume de interações, com uma parcela variável atrelada ao volume transacionado ou à conversão gerada. A companhia não opera contratos abaixo de R$ 10 mil por mês e concentra sua atuação em empresas médias e grandes.

O lançamento oficial da solução ocorre nesta semana, durante a NRF Retail’s Big Show, maior feira de varejo do mundo, realizada anualmente em Nova York. A ferramenta, no entanto, já está em fase final de desenvolvimento e em testes com clientes de médio porte, além de negociações em andamento com grandes grupos do varejo.

As soluções da Fintalk já são utilizadas por empresas como Avenue/Itaú, Porto Seguro, Santander e C&A. Entre os projetos em andamento está uma parceria com o CRM Bônus, empresa que recebeu um aporte de R$ 300 milhões do SoftBank e tem o iFood como acionista. Segundo Lobo, a startup participa do desenvolvimento de um novo produto da plataforma, voltado a presentes e benefícios, com lançamento previsto para o próximo ano.

A expectativa é que a nova solução de IA conversacional acelere o ritmo de crescimento da empresa, que vem dobrando de tamanho ano a ano. “Com esse produto, a ideia é ganhar mercado e, em alguns casos, permitir que o cliente aumente entre 50% e 100% o volume de vendas ao reduzir a fricção no checkout”, afirma Lobo. Na avaliação da empresa, se a venda pode ser concluída no mesmo ambiente em que a conversa acontece, o custo de perder — e tentar recuperar — o consumidor tende a cair.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificiale-commerce

Mais de Marketing

'A Empregada': como creators transformaram livros em sucesso de bilheteria

Leroy Merlin muda nome nas redes após revelação de ator de Stranger Things

Sim, de novo. Por que a Coreia começa 2026 muitos passos à frente?

Jantar sobre trilhos marca encontro da EXAME com o mercado paranaense

Mais na Exame

Casual

HBO Max: 6 indicados ao Globo de Ouro para assistir na plataforma

Mundo

Rússia combate na Ucrânia há tanto tempo quanto na Segunda Guerra Mundial

Brasil

Fila do Bolsa Família termina 2025 com 503 mil à espera do benefício

EXAME Agro

O pesquisador brasileiro que criou o segundo grão mais consumido no Brasil